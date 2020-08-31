不一定要高大上，或花大錢打造，只要產品具有某種意義或理念，能在市場上持續產生影響力，就是品牌。

最近有一則熱門的討論是說台積電不就是個代工，不知道創立品牌等言論。讓筆者想來探討一下何謂「品牌」。

品牌是一種意識、象徵與想像

從KOL到虛擬動漫，有影響力都能是品牌

關於品牌的定義在網路有非常多的見解。在解讀這個問題前，可以先思考一下大家對於品牌的定義是什麼？難道在產業鏈中扮演零售的廠商就叫品牌嗎？或者品牌到底背後的意義為何？

就筆者的觀察與見解是，品牌不該是以產業的角色來看。在現代的產業環境中，我們應該都留意到自媒體的盛行，也意識到很多KOL就是一種個人品牌。言下之意是，品牌的概念是可以小到一個人。其次，我們也可以觀察到許多IP，像是寶可夢、哆啦A夢……在許多人心中也是一種品牌概念。虛擬人物，也能是一種品牌。思考了這些之後，能發覺到他們都有個共通點，就是 在某些族群中存在一種特別意義或價值，而「品牌」最基本的要素也是如此。

因此，台積電做的是晶圓代工，但他算不算是一種品牌？他當然是一種品牌，而且還是晶圓代工領域中的龍頭品牌！品牌是一種意識、一種象徵與想像。 台積電依著優異的技術取得國際晶圓代工的訂單，他在這個領域具有不可取代的價值，且在該產業中具有一定的話柄權，種種的跡象顯示台積電TSMC就是一個極具影響力的品牌。

品牌價值在於產業中的存在意義

不是花大錢曝光、買廣告就能變成品牌

個人能是自媒體品牌、地方小店能是當地品牌。不是做零售的廠商就是消費市場中認定的品牌，也不是花很多廣告費就能變成品牌。台灣存在一些品牌迷思，以為大灑廣告費就是品牌，卻忽略最基本的品牌意義。

品牌的意義，在於他在市場上有無獨到的價值，有多少不可取代性，有多少愛戴他的粉絲。品牌不是用產業分工的角色做區域，而是他在市場上的意義與價值。

接著，單純的買賣是不是品牌？我的觀點認為這也是種品牌。就像時下許多人會追蹤的買賣型的直播台，因著主持人的魅力與粉絲的喜愛，成就行銷最終追求的買賣交換。這些類型，必然在他的受眾群中有著無可取代的價值。這不也是構成品牌的基本元素嗎？

「不是高大上，才叫品牌。不是花大錢才叫品牌。是否具有某種意義或理念，能在市場持續產生貢獻的就是品牌了。」

品牌終究必須在生存中成長。活得氣長，價值才能被更多人體現與認同，口碑才有機會延展。最終口耳相傳成為品牌，因此，品牌不該按產業角色去分，應該是按你在產業的價值去看待。

責任編輯：陳建鈞

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