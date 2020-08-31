捷克參議院議長維特齊與訪問團於台北舉行「台灣與捷克經濟貿易與投資論壇」，《數位時代》也與捷台商會簽訂合作備忘錄，為共同推動捷台雙方創新創業環境努力。

捷克參議院議長維特齊與訪問團一行今（8/31）日一早在台北舉行「台灣與捷克經濟貿易與投資論壇」，就台灣與捷克雙方於後疫情時代在物聯網及人工智慧產業領域、綠色經濟與新創合作進行交流。

捷克參議院議長：民主與自由是繁榮的基礎，盼能接觸台灣企業

經濟部長王美花於論壇開場致詞提到，雖然台灣與捷克的地理位置遙遠，但過去25年來仍保持密切的經貿往來，包括鴻海在內的資通訊大廠，也都看重捷克優秀的技術勞力而前去當地投資、設廠；隨後，台灣與捷克的經濟交流愈加頻繁，從單向投資轉變為雙向合作。

本次「台灣與捷克經濟貿易與投資論壇」延續 2018 年由經濟部長王美花帶領前往捷克參與的「臺捷經濟諮商會議」所議論的主題，雙方就貿易投資、綠色能源、科技創新、智慧城市、循環經濟進行更深度的交流。

今（2020）年 5 月 12 日，台捷兩方避免雙重課稅協定正式上線，除了加緊鼓勵兩國企業創造租稅公平的投資風氣之外，也進一步促成了此次史上人數最多、層級最高的訪問。

此次台捷論壇為史上人數最多、層級最高的訪問。 台捷論壇

「兩國人民共享民主自由、人權的普世價值，期望企業在追求經濟發展的同時注重民主、自由、開放與社會責任。」經濟部長王美花指出，今日台方由經濟部、國發會、外交部與捷克方共同舉辦經濟論壇，最重要的目的是協助台、捷企業在疫情期間調整供應鏈的佈局，以掌握後疫情時代產業合作的商機，並在海外交流較為不易的現在，提供雙方業者經貿交流、合作的機會。

除此之外，捷克參議院議長維特齊致詞時也表示，將會為台、捷兩方企業家準備良好的立法環境，使其能更好的經營事業，維特齊亦提到：「此次捷克政府訪台的目的主要是促成企業交流，而企業家代表則期待與台灣企業能實際碰面，因此事前我們都進行了三次的檢疫。」

《數位時代》與捷克商會簽署MOU，望共同推動創新創業生態發展

在論壇中，《數位時代》也在國發會龔主委明鑫、經濟部部長王美花與捷克參議院議長韋德齊的見證下，與捷台商會（Czech-Taiwanese Business Chamber）簽訂合作備忘錄，共同推動捷台雙方創新創業環境努力。

《數位時代》與捷台商會承諾，將邀請捷克新創參與亞洲最大的新創展會「Meet Taipei 創新創業嘉年華」，幫助台灣與捷克雙方新創連結本地的創新生態系，並探索商業合作機會、促進台灣與捷克雙方科學與技術人才交流、就推介雙邊創業生態系做努力。

數位時代執行長陳素蘭表示，期待透過與捷台商會的合作，「台灣新創生態系有機會成為與捷克經濟合作的橋樑，促進兩國間新創團隊、投資人與企業之間的經貿來往，並攜手共享創新經濟的美好未來。」

台灣知名新創團隊洞見未來科技與稜研科技也分別在台捷論壇裡分享他們對於技術推進商業機會的觀察。洞見未來共同創辦人陳宥任在會中透露，基於人聲處理技術的助聽產品將於今年下半年上市，可以更有效的協助使用者在吵雜的環境進行聆聽與溝通，並支援手機藍牙連結，方便使用者切換模式、進行電話溝通及聽音樂。

稜研科技創辦人張書維則特別強調，後疫情時代因隔離而產生的距離將使行動通訊扮演更重要的角色，特別是毫米波頻段在智慧製造、智慧醫療等行業領域的部署應用。

在論壇中，《數位時代》也在國發會龔主委明鑫、經濟部王部長美花與捷克參議院議長韋德齊的見證下，與捷台商會（Czech-Taiwanese Business Chamber）簽訂合作備忘錄。 數位時代蔡肅玉攝影

看準捷克為歐盟成員，多國企業加大投資規模

根據《中央社》報導，維特齊代表團共有89位成員，包括8位捷克參議院議員、布拉格市長賀瑞普（Zdeněk Hřib）、學術科研、文化界人士、企業代表與捷克新聞社、捷克電視台、捷克廣播電台等多家媒體共11名記者，搭乘中華航空CI7954航班包機，於8月30日到9月4日訪問台灣。

位處歐洲中心的捷克與台灣有長久的關係，捷克已故總統哈維爾（Vaclav Havel）也曾在總統卸任後的隔年，也就是2004年訪問台北。

參議院議長的位階在捷克憲法僅次於總統，本次維特齊這次率團訪問台灣，可說是捷克在1989年結束一黨專制後，最高層級的官方訪台代表團。捷克於1993年12月和平完成天鵝絨革命，並與與斯洛伐克分別成為兩個獨立國家，實現多政黨民主議會制。

根據經濟部資料，捷克為台灣在歐洲的第四大投資國，投資規模僅次於德國、荷蘭與英國，包含華碩、宏碁、鴻海、等知名台廠都在捷克進行投資；台灣與捷克也在2017年底簽署完成全面性所得稅協定，預計在2021年元旦起，台灣企業在捷克投資取得股利或收取權利金收入，將從原本稅負35%降至最高不超過10%；營業利潤符合未設常設機構條件，則可降低至免稅。

捷克是歐盟成員，在該地生產享有貨物輸歐盟國免關稅優勢；比起德國、瑞士、奧地利等國，捷克的人力成本、土地價格等相對較低，且位處歐洲大陸的中心點，運輸四通八達。網路電商平台亞馬遜（Amazon）也早在 2015 年起就在當地大舉投資，在首都布拉格附近的多布羅維茲（Dobrovíz）設立物流配送中心，投入歐洲的零售生態系。

捷克在早期新創領域發展蓬勃，在行銷科技、企業應用、軟體發展上皆有所著墨，多數新創選擇落腳該國首都和最大城市布拉格，但也有許多新創選擇落腳該國第二大城布爾諾（Brno）。該國知名的軟體企業有總部位於布拉格、知名的防毒軟體品牌 Avast Software，以及總部位於布爾諾的知名軟硬整合公司Y soft。Avast 與 Y soft 的創辦人也都分別成為創投的資金伙伴或成立企業級創投，成為捷克當地新創的著名投資者。

責任編輯：錢玉紘