「廁所」是反映一個國家衛生狀況最好的場所，因此各國對於自家的廁所形象都非常重視，世界各地也出現了非常多具有設計感的公廁。

提起公共廁所，你的第一印象是什麼？

這樣的？

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這樣的？

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還是這樣的？

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隨著過去幾十年中國等國掀起「廁所革命」，公共廁所的環境已經大有改觀，但很多人依然不得不忍受「髒亂差」的廁所。

根據世界衛生組織和聯合國兒童基金會的報告，全球還有42億人缺乏安全、衛生的廁所，6.73億人還在露天便溺。

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在印度電影《廁所英雄》裡，很多印度家庭因為宗教和傳統習俗不在家中安裝廁所，都是在露天環境中如廁，無數女性因此遭遇性侵，就此掀起了一場社會變革。

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公廁不僅是急人之需的基礎設施，還是一個國家文明程度的體現。

最近慈善機構「日本財團」（The Nippon Foundation）就發起了「東京廁所」「The Tokyo Toilet」計劃，邀請安藤忠雄等16位知名建築設計大師在東京澀谷設計17座公廁，以改變人們對公廁的刻板印象。

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目前已經有5座廁所完工了，其中東京街頭的一個透明公廁，甚至成了新的網紅打卡地。

普利茲克獎設計大師操刀，讓這些公廁變成了網紅景點

在介紹這些網紅公廁之前，不得不先介紹一下設計師的陣容。

16位設計師中，除了大名鼎鼎的安藤忠雄，還有伊東豐雄、槇文彥、坂茂等多位獲得過有「建築界奧斯卡」之稱的普利茲克獎的建築大師。

建築大師安藤忠雄 愛范兒

此外，號稱「設計魔術師」的UNIQLO藝術總監佐藤可士和、三宅一生第一位女性手錶設計師田村奈穗、連「侃爺」都視為偶像的潮流教父NIGO ，也都參與到「東京廁所」專案的設計中。

潮流教父NIGO 愛范兒

這樣一個設計界的全明星組合來打造的公廁，實在不能不讓人期待。

透明公廁

這些廁所中最受矚目的莫過於兩座透明公廁，由普利茲克獎得主坂茂操刀，外牆完全由透明玻璃組成，分別位於代代木深町小公園與春之小川公園。

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為什麼要將廁所這種注重隱私和安全的設施設計成透明？

其實這恰恰就是為了保護使用者的隱私和安全。據設計師坂茂介紹，人們對於公廁的擔憂主要有兩點：一是廁所是否乾淨清潔，二是不知道裡面會不會藏著什麼偷窺狂。

透明公廁可以讓使用者解除這兩個顧慮，同時你也不用擔心自己在如廁的時候被外面的人一覽無餘。

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透明公廁採用了特殊彩色的液晶玻璃，在無人使用時可以清楚看到裡面的情況，一旦有人進入廁所上鎖後，玻璃就會變成不透明的磨砂狀態。

同時出於安全考量，當有人進入廁所後30分鐘沒出來玻璃會自動變回透明並解鎖，以防止有人暈倒在廁所後失去意識不被發現。

之所以能實現這樣的效果，是因為這種液晶玻璃內遍布著液晶分子，通電後液晶分子呈直線排列，光線可直接透過，玻璃變得透明。而在切斷電源後，液晶分子的排列將變得不規則，光線被散射，玻璃則呈現不透明的狀態

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除此之外，透明公廁的玻璃到了夜晚還會亮起來，從遠處看就像一個五彩斑斕的燈籠，還能作為路燈方便路人和在夜晚使用公廁的市民。

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這兩個廁所推出以後吸引了不少人前來打卡，YouTube上有不少博主前去拍攝了體驗影音，獲得了幾百萬的播放量。

可也有人表示擔憂，如果電路發生故障，玻璃突然變透明，那不就相當於在上廁所的時候被突然踢開門嗎？

包容所有人的紅色禮盒

除了透明公廁，在視覺上最具衝擊力的就是田村奈穂設計的紅色公廁。

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廁所位於惠比壽車站旁狹長的三角區域，儘管空間不大，但田村奈穂紅色很好利用了這個地形特點。

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這一設計的靈感來源於日本一種傳統的禮物包裝方式Origata，將公廁設計成類似包裝摺紙的三個空間。

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在日本傳統中，Origata摺紙包裝上的皺褶表達了送禮人的心意，而田村奈穂希望這座公廁能體現澀谷對各地遊客的熱情款待之情。

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同時田村奈穂也受到了紐約一些LGBTQ社區的啟發，希望這座公廁能滿足不同群體多樣化的需求，稱為一個保障安全、隱私和緊急需求的公共空間。

遊樂園公廁

而小孩子最喜歡的，一定是建築大師槇文彥在惠比壽東公園內設計的公廁。

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由於公園內有一個章魚造型的滑梯，被當地人戲稱為「章魚公園」，這座公園也被很多孩子當成遊樂場，而槇文彥在把新的公廁稱為「章魚公園」內的「魷魚公廁」。

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為了兼顧不同群體的需求，讓無論是在公園內玩耍的小孩還是路過休息的上班族，都擁有一個安全。舒適的空間，公廁採用了分散式佈局，在各個位置都保持寬闊的視野。

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弧形的屋頂將廁所的四個空間連接在一起，既能促進空氣流通和自然採光，讓整個環境顯得明亮清潔，同時也呈現出類似遊樂場設施的外觀，更契合「章魚公園」的風格。

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槇文彥希望希望這個公廁不僅僅是一個衛生間，還能為前來公園的民眾提供一個休息的公共空間。

最「原始」的公廁

而設計師片山正通則希望公廁不那麼像建築，而是可以像樹木和長凳一樣與公園融為一體。

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他的設計靈感來源於日本新石器時代的廁所kawaya，又被成為「川屋」，顧名思義，即在河川邊上建立的小屋，一般由硬化的土塊或綁在一起的木頭製成。

借鑒了「川屋」的概念，這座公廁將15面混凝土牆隨機排列組合，間隔出宛若迷宮的三個獨立空間，不同方向都有著出入口。

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片山正通表示，這種設計讓使用者與公廁進行更多互動，就像在遊樂場玩遊戲一樣，但對於十分內急的人來說可能就有點崩潰了。

不過這樣的廁所大概會是日本文豪谷崎潤一郎的最愛，他曾在《陰翳禮讚》以詩意的文字來描寫那些與大自熱融為一體的廁所。

廁所極為適合於蟲鳴、鳥聲，也適合於月夜，是品味四季變化和萬物情趣的最理想的去處。

目前這五座公廁已經面向公眾開放，而剩餘的12座公廁，也會在明年陸續完成，以迎接2021年東京奧運會的到來。

值得一提的是，這些公廁裡清潔工人的服裝，是由潮流教父NIGO設計，日本財團會長笹川陽平認為這可以提升清潔工人工作的積極性。

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這些設計大師打造的公廁，顛覆了很多人對公廁的印象，原來公廁也是可以一個景點，一個藝術品。

如果你下一次到日本旅行，不妨到這些設計獨特的公廁體驗一番。

世界上顏值最高的公廁，應該是怎樣的

除了「東京廁所」專案，世界各地也有著不少設計精美的公廁。

建築設計網站DesignCurial每年都會對全球1,000多個公廁進行評選，從設計、創新能力以及與周圍環境的關係等維度，選出全球TOP10公廁，堪稱是「公廁界的米其林指南」。

在挪威斯泰格斯坦觀景台上的山頂廁所在如廁的同時可以將挪威峽灣山谷的美景盡收眼底。

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新西蘭惠靈頓Kumutoto公廁，已經成為一個地標，誇張的造型讓你很難在街頭忽略它。

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澳大利亞街頭的自動彈起式公廁UriLift，你以為它是路上的一個井蓋，可在晚上高峰期時它會自動升起變成一個公廁。

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而南京牛首山景區內的八個公廁，也曾入選DesignCurial的全球Top 10公廁榜單。廁所廊道本身就是觀景台，透過U型窗能看到景區內各個景點。

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建築師李竹表示，希望景區裡的廁所，除了解決人們基本「三急」需求之外，也是旅遊時候人們邂逅的一個地方，希望能跟風景一樣，成為人們享受美的窗口，這就要靠設計來解決。

公廁的意義，不再只是為了方便

1932年，暨南大學教授周谷城在《東方雜誌》上寫下了他的「新年夢想」：

我夢想中的未來中國首要之條件便是：人人有機會坐在抽水馬桶上大便。

儘管中國對於公廁的文字記載最早出現在《周禮》，但直到1864 年，在上海租界才建起了全中國第一座現代意義的公共廁所。

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清末民國時期，就連都城北京也缺乏完善的公共廁所，民眾對於隨地大小便習以為常。當時在北京教會醫院工作的蘇格蘭人德貞（John H。 Dudgeon）直言北京街頭就是一個巨大的公廁：

中國北京的街道基本上就是公廁，每天都堆積著大量的人和動物的糞便。中國男人習慣天黑後就蹲在街上大解，甚至大白天在最繁忙的街道上也有人這麼做。巷口及倒塌或無人居住的房屋，經常也被變為一個另類的便溺場所。

以至於在八國聯軍入侵北京後，不得不下達「禁止民眾隨地大小便」的命令，並在北京建起了第一座公廁。

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時至今日，中國的公廁已經基本普及，我們不必再羨慕歐美等發達國家。不過新時代對於公廁的要求也不僅僅是讓人方便，還需要與城市和社區文化更緊密結合。

清華大學美術學院協同創新生態設計中心的廁所研究與設計專案組，曾提出了廁所設計的基本原則（HEBC）：

人本設計（Humanistic design）

生態優先（Ecological priority）

商業可持續（Businesssustainability）

文化塑造（Culture shaping）

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他們希望藉助「設計思維」，將健康、衛生、環保的設計理念與公廁結合，改變大眾對於公廁的認知，構建一種新型的廁所文化。

不過高顏值的網紅公廁未必就是好的公共廁所，只有將設計感和功能性相結合，給使用者帶來貼心體驗、給城市增添美感，才是真正的「最美公廁」，而設計始終會是其中重要的驅動力。

責任編輯：林芳如、蕭閔云

本文授權轉載自：愛范兒