「做太簡單的事情、任何人都可以做的事情，不如死掉算了。」M17新任全球CEO小野裕史這樣形容自己的人生觀。

M17 Entertainment（以下簡稱M17）全球CEO小野裕史在31日的媒體聯訪中，提到上任後的最大願景，「以日本娛樂產業的經驗加上台灣的科技能力，把直播產業推展至全球。」

M17於8月17日宣布，由日本17 LIVE執行長小野裕史接任全球CEO，前CEO暨M17共同創辦人潘杰賢則將卸任全球CEO一職，繼續擔任董事長與非執行主席（non-executive chairman）。

2017年，小野裕史負責在日本拓展直播業務，在相當短的時間內就帶領日本17 LIVE成為當地最大的直播平台，同時也是M17最重要的小金雞。

日本營收占比高達50%，小金雞之名當之無愧

根據M17所提供的資料，目前日本市場營收占比約為50%，其後為台灣市場占15%，以及印度與東南亞市場占10%。而又因為新冠狀病毒（COVID-19，武漢肺炎）的影響，讓M17的直播業務受益，相較於2019年上半年每月產出30萬小時的直播內容，2020年上半年每月則增至73萬小時。

日本的成績突出讓小野裕史被拔擢成為M17全球CEO，但他仍認為，以日本的經濟體與人口來說，市場還有很多的發展可能性，上任後也會持續投入資源擴大日本市場。

他也提到台灣是M17科技力、工程團隊的核心，未來M17的工程團隊也將以台灣為據點，「M17能在日本這麼有競爭力，也是因為後台工程師的助攻，我們在硬體上的服務絕對是優於其他平台的。」小野裕史說。

在台、日之外的市場，他則希望以日本娛樂產業的經驗加上台灣的科技能力推廣直播。他以日本市場的拓展為例，17 LIVE在日本發展時，刻意在美食、時尚等各領域培養主播，要求主播的內容質量要夠精實，才讓17 LIVE在日本擁有良好的成績，未來也會在美國、中東、印度等市場複製相關的經驗。

小野裕史：「只做簡單的事情，不如死掉算了。」

出生於1974年的小野裕史，在2000年參與創立CyberAgent Mobile成為第一位員工，2008年從CyberAgent Mobile高級董事總經理職務退休。同年，小野裕史成為創投Infinity Ventures的共同創辦人，而該創投也為M17的投資人之一。

2017年，小野裕史接下開拓M17日本市場的任務，「身為M17的投資人之一，其實我一直在尋找有沒有人能接任我日本CEO的位置，所以當我被任命為全球CEO，我是非常驚訝的，」小野裕史笑著說，「各產業要立足亞洲、布局全球的機會也不多，我個人相當珍惜這次機會。」而他也在接任M17全球CEO後，宣布從Infinity Ventures退休。

「不管在M17或者是其他經歷，我最重視的是能豐富我人生的挑戰，如果只想賺錢，其實我繼續投資就好了。只做誰都能辦到的事情、太簡單的事情，不如直接死掉算了。」小野裕史說。

接任M17全球CEO一職絕對極具挑戰，重返IPO可能又是其中最困難的任務，外界也都傳言M17的日本表現突出，且由小野裕史接任全球CEO，於日本上市的可能性濃厚。雖然有種種傳言與揣測，小野裕史對此僅淡定地說：「IPO的確是未來的願景之一，各地也都有可能性，公司也都在評估當中。」

責任編輯：錢玉紘