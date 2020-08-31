科技部長吳政忠表示，科技部與經濟部、國發會將串接整合政府新創資源，建立新創生態系統，各部會將強化合作、接棒育成新創落地。

科技部長吳政忠上任滿百日，31日舉辦媒體茶敘公布這段時間的成果，像是科技部與經濟部、國發會串接整合政府新創資源，建立新創生態系統。此外明年（110年）度科技預算已送到政院，估1,186億元，年成長2％，受疫情影響成長有限。

三大部會整合新創資源

約1,186億元科技預算中，由科技部主導的預算約523億元，吳政忠表示，在疫情之後，會把預算花在刀口上，主要鎖定 精準醫療健康、數位轉型、資安、下世代半導體、太空產業、先進網路建設 等六大領域。

透過政府整合資源，科技部長吳政忠看好未來十年台灣將成為國際新創重要的基地。 陳君毅攝

在扶植新創方面，科技部與經濟部、國發會串接整合政府新創資源，包括三個面向：各部會接棒育成模式、導入國際級加速器、建立新創整合資料庫。吳政忠表示，過去新創相當辛苦，從學校產學合作，到開公司進行種子輪、ABC輪，到上市上櫃，沒有一條完整的pipeline（管道），未來三個部會將加強協調合作。

科技部負責前期，從學校產學合作到引進種子基金或天使基金，並配合國發會，整合國內相關新創資料，加強資訊互通；國發會、經濟部則共同遴選國際級加速器，以及後續上市/上櫃等工作，目前國發會已經與國際級加速器做接洽。吳正忠看好， 未來十年（到2030年）台灣將成為國際新創重要的基地 。

科技部次長謝達斌補充說明，新創的培育是從零到100的過程，過去分散在各部會，接下來各部會將緊密合作。「當科技部交棒給經濟部時，科技部必須知道下一棒的經濟部要怎麼做，經濟部也要知道前面科技部做了什麼，」各部會都能接棒育成，扶植新創落地。

與捷克團交流，聚焦機械、航太領域

此外，目前捷克參議院議長維特齊與訪問團來台交流，預計9月2日將與科技部會面1小時，主要聚焦在人才、生醫、機械、航太領域的交流。

吳政忠提到，捷克有悠久歷史，工業、航太實力堅強，他最近也發現路上愈來愈多捷克汽車品牌ŠKODA的車子，期盼未來雙方在機械、航太領域能有進一步的合作，不過目前沒有簽署MOU規劃。

責任編輯：蕭閔云