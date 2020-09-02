提供即時家教解題媒合的Snapask宣布多項里程碑，包含2020年上半年營收成長100%、提供北市3,700名國中生免費解題資源等。

教育科技品牌Snapask（時課問）於今（2）宣布，正式插旗越南市場。越南成為Snapask在香港、台灣、新加坡、印尼、泰國、日本、韓國、馬來西亞之後的第9個市場。此外，更攜手台北市政府推出「想問就問」計畫，提供市值新台幣2,700萬元的學習資源，給需要學習扶助的學生。

Snapask是來自香港的教育科技品牌，主要產品為即時解題的服務，透過在App中上傳題目照片，30秒內就能媒合到專屬的家教進行一對一的線上解題，按照題數或月訂閱制收費。

與台北市教育局合作，讓3,700名學生「想問就問」

Snapask表示，雖然全球受到新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的影響，但是學生們的學習並沒有停止，尤其在台灣以外的市場有許多學校關閉，讓Snapask線上解題的服務快速成長，2020年上半年的營收成長了100%，目前已達損益兩平。

在營收前三名的香港、台灣及新加坡，已是學生族群常用的自學工具，10-17歲學生最高達6成註冊並體驗過Snapask的服務，目前全球有350萬名學生用戶與35萬名活躍的解題家教。

而迎接來新的學年，Snapask也與台北市政府教育局合作推出「想問就問」計畫，為台北市70所中學、3,700名有學習扶助需求的國中生提供每月20題解題服務，總市值超過2,700萬元。

Snapask幕僚長蘇詩涵表示：「呼應108課綱『適性揚才』的理念，Snapask自主學習科技的運用，透過學生為主題的學習模式，讓每一位學生都能規劃自己的學習。」此外，Snapask更宣布2020-2021年將在台灣投入千萬美元的預算，發展「語言學習」、「特殊專職證照」、「學習短影片」等內容。

學生透過Snapask App，就能在30秒內媒合教師，線上解題。 Snapask

Snapask最主要的商業模式則是採用販售解題的「題數」，25題1,190元、50題1,990元，以及每月問到飽的3,290元，以前兩種付費方案來說，解答一題的價格約在40-50元左右，其中15元會分潤給家教老師。

雖然Snapask還有瞄準職場工作者的Sofasoda、小型補習班樂本知室，以及未來即將推出的線上教學等，但主要的家教媒合功能營收占比仍最多，達8～9成。

Snapask於今年2月獲得新一輪3,500萬美元（約新台幣10.5億元）的資金挹注，募資總額突破5,000萬美元。

攜手翰林雲端課程，線上上課也能有專屬解題家教

而在2019年，翰林出版集團旗下子公司「翰林教育科技」就與Snapask有所合作。翰林教育科技提供國小、國中、高中全科目版本適用的雲端課程，搭配Snapask的即時線上解題，讓使用雲端課程的學生遭遇難題時不會卡關。

由左至右：Snapask台灣總經理王崢、翰林教育科技董事長暨總經理陳威任、Snapask幕僚長蘇詩涵。 Snapask

翰林雲端學院的學生可以透過網頁上的標誌，直接連結Snapask找家教即時解題。 翰林雲端學院

翰林教育科技董事長暨總經理陳威任表示：「學生在學習過程中一定會遇到障礙，翰林雲端提供學生課程跟題庫，加上Snapask的即時解題，能夠相輔相成。」

雙方的合作不只是形式上，而是在系統上有進行串接。在翰林的雲端課程中，直接設有Snapask的標誌，點擊後即可開始解題。