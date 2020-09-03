蘋果宣稱其App Store生態系統（即應用經濟）在新冠疫情爆發期間，為美國創造了30萬個新的就業機會。

本週三（2），蘋果宣稱其App Store系統（即應用經濟）在新冠疫情爆發期間，為美國創造出30萬個新的就業機會。

總體來說，如今整個蘋果App Store生態系統直接或間接支持著全美50個州超過210萬個工作職位，與2019年4月相比成長了15%。目前，蘋果在全美共支持270萬個工作職位，涉及其業務的各個層面。

蘋果舉例，在疫情期間有三家企業擴大了程式設計業務。例如，以家庭為中心的視訊通話應用Cariu，其團隊規模擴大了兩倍，員工人數從4人增加到12人。

德克薩斯州零售商HEB在疫情爆發前推出了其行動應用程式。自發佈以來，該應用的月活躍用戶數量成長了1050%，在幾個月內就達到了2021年的收入目標。為了應對這種成長，HEB將其數位團隊擴大了150多人，該團隊最近還增加了非接觸式數字優惠券、自助結帳、應用內捐款和SNAP支付積體等增強功能。

隨著應用程式經濟的持續增長，蘋果公司也在投資教育項目和機會，説明所有年齡段的學習者為從事App Store生態系統工作做好準備。蘋果舉辦「蘋果企業家夏令營」，支持開發各類應用，例如幫助人們獲取心理健康資源的Shine。

愛范兒

目前，蘋果在全美50個州直接雇用了超過9萬名員工，並透過與9,000家美國供應商合作，支援45萬個製造業和供應鏈工作職位。該公司還在履行其承諾，在五年內為美國經濟貢獻3,500億美元。

責任編輯：文潔琳、蕭閔云

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