Switch推出馬力歐系列的延伸款遊戲《紙片馬力歐》，主角化身紙片人與摺紙大軍展開一場驚心動魄的王國大救援，以全新樣貌來詮釋童年的經典熱門遊戲。

勇闖宇宙銀河，探尋世界王國，馬力歐從未停下他奇幻冒險的腳步。

這次，馬力歐化身紙片人，與摺紙大軍來一場「驚心動魄」的紙片王國大救援：綁架公主，城堡俘虜，摺紙國王入侵故土；腳踢烏龜，頭頂蘑菇，史上最強水管工永不屈服！當馬力歐碰撞開放世界，當冒險王者結合角色扮演，《紙片馬力歐：摺紙王國》用摺紙的方式打開馬力歐的奇妙世界。

用精細的摺紙方式 重新詮釋經典馬力歐遊戲

作為一款馬力歐系列的衍生品，《紙片馬力歐：摺紙王國》顯得有些過於低調：突然的預告，簡單的發布，發布上架一氣呵成，快得讓人不敢相信這是一款全新的作品。

在低調的發布下，《紙片馬力歐：摺紙王國》卻有著與之相反的華麗核心，任天堂用自己豐富的想像與精細的畫面，將玩家所熟知的馬力歐世界用「五彩斑斕的紙」再次重現給玩家。

用紙去表現世界是對紙片的重塑過程：塗上顏色，裁剪形狀，活靈活現的剪紙躍然出現；層層折疊，合攏彎曲，摺紙有著跨越維度的美感。從簡單到復雜，從平面到立體，紙有著不可言喻的魔力，無論是五花八門的窗花，還是惟妙惟肖的紙玫瑰，擬真感與創意性是人們最為直觀的感受。

美術風格繼承前作的真實細膩 將擬真技術推上新巔峰

在《紙片馬力歐：摺紙王國》中，「擬真」又一次在技術與表現上達到新的巔峰。吸取《耀西的手工世界》的製作經驗，《紙片馬力歐：摺紙王國》在美術風格上繼承了前作的真實、細膩，又在畫質的呈現上更往前一步。

高分辨率與穩定的幀數，讓《紙片馬力歐：摺紙王國》擺脫了前作「糊」的感覺，追求畫面表現的同時，讓遊戲的真實感得到進一步激發：當玩家第一次踏入江戶樂園，那種日本氣息與遊戲美術風格結合，近處房屋的一磚一瓦格外清晰，遠處劇院高聳屹立，玩家如同置身於一處高度還原的紙模，「擬真」與藝術感得到了充分結合。

技術的提升，也讓遊戲的質感得到了進一步地強化，對於紙質的物料還原，讓遊戲充滿了「紙域」風情。在《紙片馬力歐：摺紙王國》的冒險中，遊戲無時不刻在強化突顯「紙製」的感覺：紙糊兵像一個巨大的紙燈籠，打擊留下的破損如同手指戳破的紙窗；解救被折疊的奇諾比奧後，不走運的角色身上會留下一道道摺痕；踩踏戰鬥中的敵人，從壓扁到眩暈，就像是一架墜落紙飛機。

每一處世界都是一個小型的微縮景觀，「紙域」景色能讓玩家緩步慢行，在《紙片馬力歐：摺紙王國》的開放世界裡，馬力歐穿越廣闊的平原，踏入高聳的尖塔、登上雄偉的桃花公主號、下潛無垠的秘境深海，沙漠、海洋、雪山、峽谷，當它們都變成精緻的紙模進入到遊戲中，冒險反而顯得不再如此重要。

《紙片馬力歐：摺紙王國》趣味與技巧兼具 紙片世界瞬間生機盎然

《紙片馬力歐：摺紙王國》裡的摺紙，兼顧了趣味與技巧，你所能看見的物品，哪怕是一隻小小的花朵或者飛舞的蝴蝶，都是由摺紙構成，而遊戲中的奇諾比奧被折成各種形狀，成為名符其實的「紙片人」存在於世界各處。

當摺紙被賦予生命，紙片的世界瞬間生機盎然，它們將出現於遊戲中任何意想不到的地方，尋找不同樣子的奇諾比奧是遊戲最大的樂趣之一。每當玩家發現新奇的物件，都不禁感嘆：原來紙還可以折成這樣！

除了豐富的奇諾比奧，遊戲中的四大神殿主人也是有趣的摺紙神，當第一次看到地神是一隻巨大無比的烏龜，頓時不敢想像這是摺紙的產物，而之後出現的水龍、鳳凰，更是讓玩家進一步領略了摺紙的創意與技巧魅力。

對於紙的運用，《紙片馬力歐：摺紙王國》把能想到的都做出極致，精細的遊戲畫面，摺紙的藝術表現，多樣化的場景切換，在靜物上讓遊戲的豐富度大幅提升，避免開放世界裡最容易出現的重複感問題，每一處都是精美的紙模設計。通過賦予摺紙的生命力，遊戲又把整個世界串聯起來，生機勃勃的原野暗藏驚喜，每一個摺紙設計都讓人大開眼界。這樣的摺紙，有誰不愛呢？

披著「RPG」的動作冒險，內部核心是「箱庭」的開放世界

摺紙國王綁架公主，馬力歐再次英雄救美，途中獲取四大神祇的力量解除封印，《紙片馬力歐：摺紙王國》的劇情一如既往的簡單直接，可這次的冒險卻不大一樣，其實《紙片馬力歐：摺紙王國》是一款主打角色扮演的遊戲。

但是，如果用傳統角色扮演遊戲角度去看《紙片馬力歐：摺紙王國》，它可能是最輕度的類型。它和角色扮演遊戲的共同點，僅僅是回合制玩法帶來程度上的相似感罷了。

《紙片馬力歐：摺紙王國》並不能稱之為角色扮演，它的系統過於簡單，以至於角色除了血量上限外，幾乎沒有其他成長收益，更沒有數值計算與技能選擇，遊戲也並非屬於裝備驅動，雖然更好的武器與道具的確能夠提升一定的攻擊，但也僅此而已。沒有成長與培育系統的《紙片馬力歐：摺紙王國》，陷入了一個尷尬的境地：「戰鬥或者逃避，這是個問題」。

一款主打角色扮演，戰鬥設計為亮點的遊戲，卻讓玩家在面對大多數戰鬥時「無心且乏力」，缺失戰鬥收益是核心問題。想像一下，在任何一款RPG遊戲中，打怪沒有經驗，主角沒有成長，這樣的設計自然提不起興趣，而遊戲中的雜兵們顯得格外惱人，它們藏於遊戲各個角落，經常打一個措手不及，更何況遊戲裡的逃跑率相當低，沒有成長與培育的設計，絕大多數的戰鬥部分都可以完全跳過。

遊戲中，金幣才是戰鬥系統的核心，購買武器帶來的強力攻擊及配合多樣化飾品能組成不同的套路組合，但由於本作馬力歐的攻擊方式一樣簡單，除了一字型踩踏，就是田字形橫掃，武器也僅限鞋子與錘子，強力裝備還有耐久度，更何況耗了半天腦力，卻發現戰鬥給予的金幣可能還沒有路邊的磚塊多，這樣的表現讓玩家過了第一章對於戰鬥的厭煩情緒油然而生，一路上瘋狂問自己：我為什麼要戰鬥？

可惜的是，遊戲的雜兵戰也沒有成功抓住部分玩家的心，轉盤系統只能稱之為智力小遊戲，玩家需要將敵人排列成一字型或者田字形才算成功，在限定的時間內面對分散的敵人，要及時做出判斷並非易事，但限制於地圖大小，中後期的分佈形狀幾乎已經被玩家熟記，重複性大增的同時讓本來存在感薄弱的戰鬥變得更為厭煩，戰鬥的替換也僅是考驗玩家的反應速度，在最佳時間內按下按鍵。

相較於枯燥無味的雜兵戰，《紙片馬力歐：摺紙王國》的魔王戰幾乎是可圈可點。在戰鬥中，遊戲採用圓盤形的戰場設計，玩家可以滑動或者轉動各層圓盤，在規定的步數內重新規劃戰場。合理分配資源、最大化進攻收益是魔王戰的核心，由於採用指令戰鬥，箭頭方向代表移動路線，戰鬥圖案則表示進攻選擇，加上各類輔助與隨機分佈的道具，圓盤轉動的同時，玩家需要計算馬力歐的行走路線與戰鬥收益。

魔王戰裡多樣化的進攻手段豐富了遊戲的戰鬥內核，不同的魔王有著不一樣的弱點，例如冰神開場會把自己冰凍起來，玩家需要召喚火神融冰才能繼續進攻；同樣水神會膨脹自身引發洪水，只有前一回合召喚土神建起圍牆才可成功抵禦。不同的進攻手段，讓每一次的魔王戰鬥都充滿樂趣，遊戲不再是單一的進攻防守，面對不同的敵人必須充分動腦才能獲取勝利。

充滿樂趣與秘密的摺紙世界 馬力歐系列中最獨特的一款

幸好《紙片馬力歐：摺紙王國》並非只有戰鬥，作為一款帶有輕度RPG化的動作冒險遊戲，遊戲的解密與動作部分十分優秀，在神殿中根據提示破解難題，在世界各處穿 梭探訪，各種馬力歐常見的套路你都能見到：平台跳躍、動作冒險、神殿探訪、動腦解密，加上隱藏於世界各地的奇諾比奧，遊戲把一個充滿了樂趣與秘密的世界展示給玩家，又把各式特色融會貫通，將這部分做得尤為出色。

如果你是一名任天堂忠實粉絲，《紙片馬力歐：摺紙王國》的眾多地方都可以讓你會心一笑，遊戲隱藏了眾多系列作品的梗，每一處都需要留心觀察，幽默的對話加上時不時的吐槽，讓玩家在輕鬆愉快的遊戲氣氛下完成冒險。

《紙片馬力歐：摺紙王國》是一款完成度很高的遊戲，排除惱人的戰鬥系統，遊戲的美術、音樂、設計、演出都可以稱之為一流，可惜作為一款角色扮演遊戲，任天堂卻沒能對戰鬥給予合理的規劃，讓玩家的耐心在一次次重複的動腦挑戰中喪失殆盡。但儘管不及前輩的高度，《紙片馬力歐：摺紙王國》也絕非平庸之輩，即便它沒有開啟新的篇章，卻一定是馬力歐系列中最獨特的。

責任編輯：文潔琳

本文授權轉自：愛范兒