繼上週美股連日下跌後，華爾街大屠殺未完待續！週二（8日）蘋果、特斯拉領跌科技股，美股四大指數全數收黑；那斯達克指數下殺逾4%，直接進入修正區。

繼上週美股連日下跌後，華爾街大屠殺未完待續！週二（8日）蘋果、特斯拉領跌科技股，美股四大指數全數收黑，道瓊終場跌逾600點，那斯達克指數下殺逾4%，直接進入修正區，過去3個交易日累計下跌約10%。

蘋果下跌6.7%，蒸發近1400億美元、特斯拉跌逾21%，創史上最慘單日跌幅。

美國考慮封殺晶片製造商中芯國際，半導體類股遭到重創，應財、科磊等供應商遭遇猛烈抛售，促使費半指數同步下殺逾4%。

美中關係持續緊張，美國總統川普週一（7日）表示，正在考慮與中國脫鉤，強調不能再依賴中國，並表示未來將進一步擴大對中國的限制措施。

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中國外長王毅週二提出《全球資料安全倡議》，提倡尊重他國主權、不侵害個人資安原則，拒絕美國恃強淩弱。

新一輪刺激法案有新進展，美國參議院多數黨領袖麥康奈爾週二宣布，共和黨將提出新刺激法案，著重醫療保健、教育和經濟，預計本周進行全院表決。

全球新冠肺炎（COVID–19）疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）即時統計，全球確診數已飆破2740萬例，死亡數突破89.3萬例，美國累計確診超過631萬例，累計死亡數達18.9萬。而全美境內死亡人數連續第三週下降，但美國中西、東北部多州連續兩週新冠疫情升溫。美國公衛專家福奇表示，美國不太可能在大選（11月3日）之前準備好疫苗。

週二（8日）美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌632.42點，或2.25%，收27,500.89點。

標普500指數下跌95.12點，或2.78%，收3,331.84點。

那斯達克指數下跌465.44點，或4.11%，收10,847.69點。

費城半導體指數下跌104.11點，或4.71%，收2,108.61點。

標普 11 大板塊一片血染，資訊科技、能源和金融成重傷區。 Finviz

五大科技巨擎全部淪陷。蘋果（AAPL-US）下跌6.73%；微軟（MSFT-US）下跌5.41%；亞馬遜（AMZN-US）下跌4.39%；Alphabet（GOOGL-US）下跌3.64%；臉書（FB-US）下跌4.09%。

道瓊指數賣壓出籠。波音（BA-US）下跌 5.83%；Salesforce（CRM-US）下跌5.27%；高盛（GS-US）下跌4.01%；雪佛龍（CVX-US）下跌3.61%；摩根大通（JPM-US）下跌 3.48%。

費半成分股收黑，中芯供應商帶頭下殺。泛林集團（LRCX-US）下跌9.13%；應用材料（AMAT-US）下跌8.74%；科磊（KLAC-US）下跌9.77%。

AMD（AMD-US）下跌4.05%；美光（MU-US）下跌3.12%；高通（QCOM-US）下跌5.35%；NVIDIA（NVDA-US）下跌5.62%。

台股ADR僅台積電收黑。台積電ADR（TSM-US）下跌1.95%；聯電ADR （UMC-US）上漲5.06%；日月光ADR（ASX-US）上漲2.27%；中華電信ADR （CHT-US）上漲0.68%。

蘋果股票大跌6.73% 特斯拉破自家最高單日虧損

蘋果（AAPL-US）大跌6.73%至每股112.82美元，蘋果週二宣布秋季發表會於美西時間9月15日上午10點登場，此外，蘋果已以違約為由對Fortnite遊戲開發商Epic Games提起反訴。

今年蘋果秋季新品發表會的主題色為漸變藍，似乎應驗了新iPhone的特殊色將是「海軍藍」的傳聞。 Apple官網

特斯拉（TSLA-US）週二收跌21%至每股330.21美元，成為該公司有史以來最嚴重的單日虧損，較近期高點（498.32）下跌34%上，直接墜入熊市深淵。

Roku（ROKU-US）週二上漲1.70%。富國看好Roku將成為未來廣告界的重量級企業，調升Roku股票評級至「增持」。

波音（BA-US）週二下跌5.83%，由於波音787夢想客機燃料系統製造過程出現問題，美國聯邦航空管理局（FAA）將進行詳細檢查，該公司證實正減緩該型號交貨速度。

華爾街：市場出現微泡沫破裂 股市可能進入整盤階段

《Sevens Report》創始人Tom Essaye表示，「市場已出現一些泡沫破裂，這是好事，但記住這仍遠高於公允價值的股市水平。」他指出，「儘管長期來看，股市前景總體上仍是樂觀的，但如果出現任何令人失望的重大事件，這個市場的下行空間會更大。」

AFP

Baird首席投資策略師Bruce Bittles表示：「超大型科技股的高估值已遠遠超過歷史水準。諸如高融資餘額、CBOE期權資料顯示創紀錄的買入量等技術指標皆顯示市場過於樂觀，暗示股市可能進入盤整/修正階段。」

Miller Tabak首席市場策略師Matt Maley表示：「鑒於我們追蹤的許多指標在過去一周初已經變得非常極端，要擺脫這些狀況，僅靠溫和下滑是不夠的，我們仍然認為，股市回調可能超過10%。」

責任編輯：文潔琳、錢玉紘

本文授權轉自：鉅亨網