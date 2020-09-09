屈臣氏進軍中東市場，打破過往直營模式，攜手阿聯酋企業Al-Futtaim集團達成獨家特許經營權協議，將屈臣氏品牌引進中東6國，看準快速成長的美妝市場。

無畏疫情影響，國際保健美容零售商屈臣氏選擇加快腳步進軍新市場，8日宣布與阿聯酋私人企業Al-Futtaim集團達成獨家特許經營權協議，將屈臣氏品牌引進海灣阿拉伯國家合作委員會（GCC）成員國，包括巴林、科威特、阿曼、卡達、沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國，預計10月1日在杜拜購物中心開設首家旗艦門市，第四季再開2家分店，目標在2025年底前於當地開設100家分店。

突破亞洲、歐洲直營模式，屈臣氏攜手代理商進軍中東

觀察到中東國家擁有不少高消費潛力顧客，以及對保健美容產品的需求。屈臣氏首次與Al-Futtaim簽訂特許經營權協議，是成立近180年來首見。而屈臣氏在亞洲、歐洲市場都採直營模式，例如在台灣的580家門市都是直營店，在中東卻選擇透過Al-Futtaim代理屈臣氏品牌。

屈臣氏預計10月1日在杜拜購物中心開設首家旗艦門市。 屈臣氏

這是由於中東當地的文化及社會結構獨特，透過與在地業者的合作，能更快融入中東市場。總部設在阿聯酋國杜拜的Al-Futtaim，是中東歷史悠久的貿易公司，經營領域包括汽車、金融服務、房地產及零售業，與超過200多家著名及創新的品牌合作。針對這次和屈臣氏的合作，Al-Futtaim集團副主席Omar Al Futtaim自信地說，攜手屈臣氏有助Al-Futtaim進一步發展阿聯酋及中東地區，成為全球頂尖的零售熱點。

中東美妝市場成長快，屈臣氏目標2025年前展店100家

屈臣氏也揭露佈局中東市場的進度，10月將在杜拜開第一間旗艦門市，並同步推出屈臣氏網路商店、手機App Watsons UAE以及屈臣氏寵i會員計劃；今年第四季將在杜拜節日城及阿聯酋購物中心開設兩家分店，並於2021年進駐沙烏地阿拉伯，預計2025年底前，在當地開100家分店。

屈臣氏集團董事總經理黎啟明提到，「 中東地區是全球美妝產品需求增長最快的市場之一 」 ，看好Al-Futtaim擁有豐富零售品牌管理經驗，希望透過合作為當地顧客帶來新的線上線下購物體驗，以及最新保養及美妝品牌。

屈臣氏集團董事總經理黎啟明 (左) 與Al Futtaim 集團副主席 Omar Al Futtaim (右)於一月簽署協議，將屈臣氏引進海灣阿拉伯國家合作委員會(GCC)成員國。 屈臣氏

中東的美妝市場到底有多大？市調機構歐睿國際曾預測，中東市場是成長最快的美容市場，未來五年以6.4%的年複合成長率，於2020年達到254億美元（約新台幣7620億元）產值，高出全球平均成長規模，香水、護髮、護膚產品為三大暢銷品。

中東市場的美麗商機也吸引其他業者進駐。韓國最大化妝品集團愛茉莉太平洋集團於2017年與中東最大零售企業Alshaya集團簽署合作協議，進駐中東市場並引進美妝品牌ETUDE HOUSE；跨境電商草莓網也在今年5月深入中東市場的阿拉伯聯合大公國，首月業績就達港幣100萬元（約新台幣377萬元），隨著全球最大國際保健美容零售商屈臣氏也插旗中東，讓這塊市場變得更加競爭。

責任編輯：錢玉紘