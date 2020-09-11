邁入數位時代之後，企業必須加速導入更能發揮創意的行銷工具，找出新時代的消費者需求，才能讓品牌日新月異，創造新市場。

近期行銷界有點好笑又有點心酸的網路梗之一是，以下何者能加速企業的數位轉型？選項一是執行長（CEO），選項二是行銷長（CMO），選項三是新冠病毒（COVID-19）。想當然爾，毫無懸念的，大家都認同是選項三無誤。

笑完之後，身為行銷人，難免會思考，企業數位轉型這條漫漫長路，有些企業已經號稱邁入數位化經營管理，有些企業將網路電商或實體電商視為明燈。到底在這條仍然看不到盡頭的道路上，肩負企業「品牌」溝通重責的行銷團隊該何去何從？

品牌年輕化，調整行銷策略擴大潛在客群

暫且不論業務活化或是擴張的目標，行銷人在品牌資產的建立與管理上，面臨疫情帶來的經濟商業變化，線上線下的消費行為變遷，首要之務是盤點品牌的「年齡」，包含現有的消費者年齡分布與占比分層，計算產品生命周期與消費者貢獻度的關聯性。

當一個品牌的購買者與支持者逐漸呈現高齡化，整體業績也逐漸下降，就是一個警訊。 行銷策略就必須進行調整，除了穩固既有客層，也要擴大品牌對潛在新客群的觸及率，尤其年輕世代。當消費者購買決策受到網紅與直播主等帶動的趨勢明顯，使用手機上網購物的頻率在防疫期間劇增，行銷預算從實體活動轉向線上的同時，品牌也要嘗試透過官方YouTube頻道影片與Instagram照片、影片直播等方式，持續累績品牌的曝光率。

在邁入數位時代之後，品牌必須加速導入更能發揮創意的行銷工具，以貼近新時代的消費者需求。 wichayada suwanachun via shutterstock

或許有人會好奇，這樣的策略是短期因應疫情，隨著疫情受到控制，生活回復常規，是否還會適用？答案是肯定的。

線上購物崛起，虛實通路並存將成新常態

新常態將逐漸成為常態，正如同電視購物曾經盛行，但是廣播電台小眾直銷還是存在，網路購物拜疫情之賜猛然崛起，過去僅僅將電商平台當作副線的品牌，紛紛開始著力於自身品牌App，融合門市與網路平台，各項虛實通路仍會並存，但是存在的目的已大不相同，甚至角色互換。

5G將會帶動AR在行動裝置廣告的應用，也會是新常態之下，品牌使用的行銷工具之一。App結合AR，讓沉浸式體驗更為普及，不再需要厚重怪異的VR眼鏡或大型裝置，能展現創意的廣告將會更多，更吸睛。

將實體的產品發表會轉為線上直播，進而運用App加上AR技術，讓消費者身歷其境，想方設法讓品牌追隨者有煥然一新的感受。這或許會是眾多消費品牌未來必須要經歷的過程。

從點閱、消費的數位足跡，找出消費者需求

舉例而言，服飾品牌將門市的穿衣鏡搬上App與網站，而消費者累積的大數據同時成為未來品牌新品的設計參考。美妝品牌在App大玩各種試妝遊戲，並舉辦各種社群活動增加擴散之餘，這些數位足跡也成為數據分析的來源，可以更貼近市場需求。房仲業者提供房屋內外360度全景即時影像，線上客服，甚至線上估價比價，這些點閱與線上行為，也成為預測房市熱區的基準資料。

以上這些，都不是一時的，也不是可有可無，相反的，這些都將是品牌邁入數位時代之後，必須加速導入的策略，使用更能發揮創意的行銷工具。品牌的繼承者們以及掌舵者們，後疫情時代，數位轉型這條路是回不去了，往前走吧！善用新科技，創造新天地。

責任編輯：陳建鈞

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