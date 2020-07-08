數位轉型在過去是一個選項，是企業衝刺營運之外的優雅輔修。如今疫情重創全球，企業不敢再踏慢轉型步伐，沒有人知道下次危機何時來臨，全世界都在惡補這堂課。
1 7成企業數位轉型腳步跟不上！該從哪裡著手？5面向組織改造怎麼做？
「誰成功推動了數位轉型？答案不是CTO（技術長），也不是CEO （執行長），而是COVID-19（新冠肺炎）。」
這是網路上盛傳的一則笑話，卻也點出了企業在面臨數位轉型時所遭遇的困境：人人都知道數位轉型很重要，但往往因為不夠迫切，缺乏即刻推行的誘因與動力。
2020年初爆發的新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情，彷彿轉型的「檢測劑」，考驗企業面臨危機的應變能力；同時，又像是「催化劑」，迫使還沒開始轉型的企業加速步伐。
以受災最慘重的航空業為例，為了防堵疫情擴散，大量航班停飛，國際航空運輸協會（IATA）指出，全球高達70％航空運力閒置，預估今年全球航空業將損失約3,140億美元（約新台幣9.4兆元）的機票收入。
全球旅行限制下，因為客運航班驟減，導致貨運市場需求升溫，許多航空公司以客機載貨不載人的方式補足貨運需求。以華航為例，今年第一季的貨運占比，從去年的29.2％增加到42.59％；客運則從63.47％降到49.1％。
下半年將登場的倫敦、米蘭、巴黎時裝周，也打破一直以來的「群聚」傳統，宣布改採線上模式發表，透過Facebook、Instagram、YouTube等網路平台，呈現照片、影片等內容。
轉向零售業，今年6月，西班牙服飾品牌ZARA母公司Inditex集團，宣布永久關閉全球1,200家門市，預計在未來3年砸下10億歐元（約新台幣337億元），將重心放在線上銷售。
即刻轉型理由一：面臨生存危機，不轉不行
有別於過往倡議的數位轉型趨勢，較難令絕大部分企業感受到攸關生死存亡的急迫感，2020年疫情衝擊下的數位轉型浪潮，有兩大特色：其一，企業投入轉型的速度變得更快速，從方案構思到實際執行的時間縮短；其二，企業擺脫了局部測試，將數位轉型全面導入到日常營運中。
資策會資深產業分析師李震華觀察，疫情後的轉型有個非常大的特點，對於無論是否投入轉型的企業來說，「速度都加快了，因為面臨生存危機。」
受到最直接影響的，還有旅遊、餐飲服務業。為了避免群聚，消費者減少消費，加上必須維持室內1.5 公尺的社交距離，餐廳座位數僅能容納原先一半的客人。
餐飲POS（收銀機）系統業者iCHEF，從分散於台灣六都、自2019年起使用iCHEF系統的1,340間餐廳，超過2億筆的數據中分析，今年的228連假與去年同期對比，餐廳營收下降13.1％；自4月初宣布實施社交距離後，清明連假營業額更下滑23％，逼得業者不得不做出應變。
新光三越就是加速轉型步伐的企業之一，今年3月起推出美食街外送服務，每天平均訂單量3,000～5,000筆。該公司販促部經理羅英慈表示，「以往我們都習慣等到一切服務做到位、完美了之後才上線」，但這次內部並沒有太多溝通的時間，「只好改變工作模式，也加快了應變能力。」
勤業眾信在《2020科技趨勢報告》（2020 Tech Trends）中指出，疫情讓許多企業加速數位轉型，並對IT系統進行檢視、導入敏捷式開發。資訊長（CIO）舒世明表示，遠距辦公、虛擬展會都在改變企業運作模式，無論個人或企業，都必須面適應疫情後的「新常態」，應該在有餘力時，思考平常沒做的數位化轉型，為日後復甦做準備。
即刻轉型理由二：布局未來新動能，誰知道下次意外何時來？
就在有些企業遭受疫情重創的同時，也有企業受到的影響有限，業績甚至逆勢成長。
對於這類企業而言，這段非常時期不僅能在風暴中向前挺進，收割推動轉型有成的果實，更宛如隨堂考，檢驗過去在數位轉型上的投資上，方向是否正確。
房仲業過去被認為是非常難利用數位工具轉型的業種，但信義房屋4年前就將旗下所有網站和App打掉重練，累積數據，在2年前成立「數位智能中心」，客戶線上看屋時，系統自動生成不同的裝修風格或家具3D圖像，客戶在還沒實際看屋前，就能先透過線上體驗，對房子有基本的想像。
疫情爆發後，信義房屋專案經理以上的業務人員使用App及官網資訊工具的頻次提高了20～30％。與去年同期相比，2020年1～5月間，網路造訪人次約增加10％，留言次數更大幅增加45％。信義房屋數位智能中心副總經理陳麗心就感嘆：「你打死都沒有想到，科技在這時間點有多重要！」
此外，金融業也嘗到推動轉型的甜美果實，受疫情緊縮消費影響，今年第1季信用卡刷卡額較去年同期減少223億元，衰退約3％，然而玉山銀行第1季信用卡簽帳金額達1,108億元，逆勢成長22％。
背後關鍵，在於玉山銀投入數位化多年所奠定的基礎，目前在辦卡、信貸、換匯等交易，玉山客戶在數位通路完成的比率已高達6成。「行動化、數據這些趨勢大家都知道，就在比誰做得又快又好。」玉山銀行副數金長劉美玲分析，玉山銀不只是把服務搬到線上，而是重新設計服務流程、體驗，在疫情危機強調「無接觸」的氛圍下，成功獲得客戶青睞。
根據IDC、IBM與資策會資料，數位轉型（Digital Transformation）狹義來說，指的是透過科技工具，創造新的商業模式和營收來源；廣義來說，則是透過數位工具，達到提升工作效率、降低成本、優化顧客體驗、提升顧客忠誠度等目的。
進一步分析，數位轉型可以大致分為三大階段。最初階的「數位化（Digitalization）」，指的是導入電腦資訊系統，將實體資料（文字、圖片等）數位化。
第二階段是「數位優化（Optimization）」，指的是企業將數位工具與現有的工作模式和商品服務結合，以提升內部效率或強化顧客體驗，進而觸及更多用戶。餐廳導入行動支付，既提供消費者多元的付款選項，也強化內部結帳效率，就屬於數位優化。
第三階段才是現在蔚為風潮的「數位轉型（Digital Transformation）」，指的是企業在包括企業流程、人才招聘、商品開發等組織各層面，都大規模應用數位工具，並以先前累積的數位資產為基礎，開發出新的產品、商業模式、營收來源，觸及新的客群或市場。
李震華觀察，台灣目前有高達7成的企業，仍處於「數位優化」這個階段。
從5大面向切入，踏上數位化浪頭
數位轉型在台灣討論多年，許多企業都深知轉型的重要性，何以進度緩慢？「企業最大的問題，在於無法下定決心。」數位經濟暨產業發展協會理事長陳正然觀察。
然而，在此番疫情的推波助瀾下，許多商業活動被迫「零接觸、去實體化」，企業終將要面對一個嚴峻的現實：數位轉型不再是可有可無的選項，而是不得不做的必然趨勢，才能抵擋營運所受到的衝擊。
「台灣疫情雖然受到控制，企業還是要戒慎恐懼，不該錯過加速數位轉換的契機。」曾任Google台灣董事總經理、現為Appier、iKala董事的簡立峰建議，台灣企業必須省思，在面對下一波疫情或更大規模的挑戰時，是否已做好準備。
「數位轉型是一個過程，不是一件事或一個計畫。」陳正然指出，轉型涉及的面向非常廣泛，從客戶體驗、商業模式、企業文化到營運流程的轉變都涵蓋在內。企業可能正朝著某個面向轉型，也可能同時朝著多個面向前進，端視企業的整體願景、資源配置與優先順序的考量。
整體來說，企業在推動數位轉型時，大致上會涉及組織的5大面向。
首先是大家最熟悉的「商業模式轉型」：企業透過數位工具和資料，發展出全新的服務模式、產品和通路。Netflix從出租DVD服務轉型到數位串流服務，藉由付費訂閱制擴大營收與服務範圍，就是廣受好評的商業模式轉型。
第二種是「顧客體驗轉型」：透過數位工具強化對顧客的了解，提出更貼近顧客需求的服務，進而拓展銷售。星巴克2009年起推出行動支付服務，顧客可以在App中完成點餐和付款，便有效緩解了門市尖峰時間的排隊結帳人流。
第三種是「營運優化轉型」：透過數位工具提升企業工作流程、決策能力，以增加效率、降低成本。例如啤酒釀造需要靠老師傅多年經驗，日本麒麟啤酒因面臨人口老化問題，將老師傅釀酒的數據輸入AI系統，讓員工在開發新產品時，透過選擇酒精濃度、氣味等條件，系統就能以老師傅釀酒數據為基礎，進一步預測釀造方法，簡化研發流程。
第四種是「組織工作模式轉型」：透過數位工具改變既有的工作型態、模式，或因應新的商業模式，調整組織內部分工。舉例來說，疫情影響下，企業紛紛採取遠距辦公，降低群聚感染風險，員工必須調整溝通、合作的方式，讓業務順利進行。
第五種是「員工文化心態轉型」：不只是技術、流程的轉型，企業員工在面對新的改變時，也必須調整工作心態適應新改變。IBM就是透過線上課程，建立員工對於數位轉型的共同認知。
管理大師彼得．杜拉克（Peter Drucker）曾說，「想像未來最好的方法，就是去創造它。」疫情使得過去的經驗法則不再適用，當黑天鵝成為世界的新常態，企業得更強化組織韌性（resilience）和敏捷的營運能力（agility），才能擁有即時應變的彈性與動能。
面對變動性與日俱增的國際政經局勢，經營事業就像是衝浪，唯有始終站在浪頭上，提早防患未然，才能早於眾人預見危機，並得以在海嘯襲來時不被吞噬。
責任編輯：林美欣、張庭銉
2 半小時業績好過賣1個月！京站樓管如何變身「微網紅」，踏出百貨復甦第一步？
在疫情減緩的6月天，走進台北京站時尚廣場，可以發現以平日中午的時段來說，百貨公司內的人潮並不算少。專櫃小姐們戴著口罩招呼來客，就連美食街也坐了好幾桌客人。
這時碰巧是京站年中慶的促銷檔期，隨著顧客逐漸回籠，人流、業績都較疫情期間成長了近4成。對於幾個月來始終懸著一顆心的京站總經理柯愫吟來說，沒什麼消息比這個更能夠讓她感到欣慰了，「前些時候真的是如履薄冰，現在算是有一點看到曙光了。」
與台北轉運站連通的京站，過去最大的優勢就是觀光客多、通勤的過客也多。疫情襲來，優勢瞬間轉成劣勢，情況最慘的時候，人潮直接砍半。
客人不上門，各品牌櫃位叫苦連天。公司裡一群25、26歲的年輕樓管，竟意外成了拯救業績的秘密武器。
各家百貨主攻的客群不同，京站的主力客群為消費力中等、年齡低於35歲以下的小資年輕人。他們的消費力或許不及喜愛精品的貴婦客群，或中高端白領階層，卻給了京站一個潛在優勢：對科技的接受度相對較高。
京站從前幾年開始，便逐步擴展數位化布局。2018年，他們搶先各大百貨同業，推出美食外送服務「QQ飛食」，並在同年年中首次嘗試拍直播影片。
柯愫吟笑說，這其實是一個無心插柳的決策。「公司很多樓管顏值實在很高，其中有些人本來就很喜歡在社群媒體上分享自己的生活，Instagram帳號有上萬人追蹤。我們就想說，何不請他們來做做看直播？」
由於樓管的日常工作就是與廠商議價、叫貨，自然更能夠判斷出哪些產品適合做促銷。不過，從兩年前開始做的直播，僅限於介紹商品、提供促銷資訊等，既沒有提供導購的線上購物連結，也沒有將這項業務制度化。
儘管「科技布局一直是京站的前進方向」，但是柯愫吟坦言，他們過去還是傾向於鼓勵客人來店內消費，「疫情剛好成了催化劑，讓我們意識到『速度』的重要性。」
人潮減半救營收，洞察數據向消費者出擊
今年3月初，公司首次做「直播導購」，推銷美式餐廳NY Bagels的比司吉點心。沒想到，一場半小時的直播節目，就吸引了1.8萬人次觀看，賣破250盒。「過去平均1天銷量是10盒，直播成績是平日的25倍！」柯愫吟訝異地說。
同樣熱賣的還有饗食天堂在端午期間推出的肉粽，在直播的推波助瀾下，一萬個全數售出。
接連的好成績，使得直播導購成為京站的正式業務，「現在我們有固定時段來做直播影片，也建立了獎金制度。未來還會制定明確的業績目標，把直播導購作為一項主要的工作內容。」
除了直播導購的嘗試之外，今年5月初，京站打出「有驚無險保庇券」的促銷活動，仰賴的則是公司CRM（顧客關係管理）部門的數據洞悉。
在這個優惠方案裡，京站會員只要消費滿1,277元，再扣一點京站點數，就可以現抵200元，最後拉升了每筆消費平均客單價達3,200元，成為京站擺脫疫情陰霾的第一步。而在活動之後，整個5月的業績、人流也都逐漸向上回彈。
不過，疫情的衝擊也讓柯愫吟感慨，京站對於科技的理解與應用仍舊不足。
長期以來，百貨業總是強調體驗經濟、固守實體門市，想透過現場服務，提供消費者有溫度的體驗。「但現在的消費者線上、線下都會消費，我們也得加快數位化的布局，變得『狡兔三窟』才行。」
因此，她進一步思考，京站是否需要從組織結構上革新，嘗試聘用類似「資訊長」這種過去百貨業不曾有的職務，提升科技應用的地位。
展望未來，京站將不斷嘗試新的業務，並擴大打擊面。以疫情後萌芽的國旅商機來說，京站就已「超前部署」，打算透過優惠活動，整合台北京站周邊的商旅、飯店、景點商家與餐廳，推出完整購物旅遊行程，讓商機從百貨公司館內，延伸到周遭區域。
「就像直播，這是我們沒嘗試過的新企畫。我們必須像變形蟲一樣，善於應變，才能迎接未來的挑戰。」柯愫吟肯定地說。
京站數位轉型三大策略
1.獎金激勵員工做直播
將直播導購業務制度化，並建立獎金制度，成為疫情下彌補實體銷量的新管道。
2.數據化精準決策
分析CRM（顧客關係管理）的數據資料，依不同客群設計精準優惠方案。
3.積極導入新科技與服務
在直播導購的激勵下，主動透過新企畫與科技應用，接觸更多潛在客戶。
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責任編輯：張庭銉
3 當「泡誠品」成為都市傳說，吳旻潔要如何吸引年輕客？
2020年5月31日，是誠品書局敦南店最後一日營業，也是這家自1999年開始24小時營業的全球知名文化地標首度拉下大門；結業前一刻，更吸引了上千民眾聚集，在廣場前一同倒數，歡送這一座陪伴台北走過30個年頭、意義非凡的書店。
多年來，誠品生活的百貨商場事業是集團主要營收來源，而集團旗下的書店、畫廊、電影院等文化事業，則是映襯出誠品生活的與眾不同。
回顧誠品的數位轉型，走得似乎慢了些。董事長吳旻潔也不諱言，「我們一直習慣經營實體的空間。」早在2000年就創立的誠品網路書店，由於始終沒能找出線上通路在集團的定位，因此電商發展了20年，銷售占比依然不到2％。
從1989年成立第一家誠品書店，憑藉著獨特的氛圍、品味，誠品已累積250萬實名會員。這些跟著誠品一起成長的消費者，多已走入中年。30歲以下的新世代，消費行為已與從前產生不少差異，如何讓更多年輕人重新認識誠品，是迫切需要思考的問題。
2017年起，誠品啟動了「全通路」計畫，預計在今年9月推出新會員機制與App，全新電商平台也將在12月上線。未來，誠品生活的實體百貨賣場、線上電商平台、會員App，都會是全通路布局的一部分，當然也包括Facebook、Instagram等社群平台，以及EDM（電子郵件行銷）、簡訊等數位行銷工具。
強化物流能量，實現網購24小時到貨服務
吳旻潔在今年股東會上受訪時表示，「終究（門市）物理空間有限，他們還是會去其他線上通路購買。」人們透過網路購物的習慣已經成形，誠品更深一層的隱憂其實是：消費者選擇的線上通路「不在誠品這邊」。
此外，在誠品的書店、藝廊、唱片行、電影院等實體空間運行的各種文化活動與策展，都是掌握顧客喜好的最佳途徑，輔以建置完整的線上平台，將能搜集到更多消費者的數位足跡，藉此做到更精準的個人化行銷，也有助於誠品加強實體百貨的購物體驗。這也是為何吳旻潔說，「如果不發展線上，我就愈來愈沒辦法滿足線下客人的需求。」
考量到現有的誠品網路書店平台，服務介面不夠友善，底層架構也無法滿足誠品對全通路布局的要求，因此，吳旻潔果斷決定砍掉重練，由集團內部自組技術團隊，負責往後所有線上與實體通路之間的串連、App如何與其他數位工具互相導流等事宜。
與此同時，誠品也正在建置新的倉儲型物流中心，預計今年12月新電商平台上線時，同步提供24小時快速到貨服務。
對於許多實體業者來說，加速電商發展是因應疫情的必然之舉，儘管礙於物流建置進度，誠品的全通路計畫，依然要到年底啟動，「好處是，這不是一個急就章的上線，是一個長期的規畫。」
告別誠品敦南店，是由於建物都更，而非疫情所致；但這場風暴還是讓誠品生活在1～5月的業績，較去年同期衰退20％，集團也預計在今年內關閉7～8間門市，「刪減不獲利、不具未來性的業務」。
平台串起線上線下，小店舖攻占地方社區
「要淘汰掉不能與全通路方向與時俱進的店別；符合全通路方向的，我們則會積極布局。」吳旻潔言下之意是，歷經一波「用力關店」，誠品生活明年起也將「用力開店」。
以往，誠品生活旗下的小型店舖受限於空間，陳列商品數量有限，因此多難逃虧損。未來，全通路將結合誠品生活的所有專櫃，社區小店僅是一個入口，消費者依然可以透過線上接觸誠品生活所有的品項，而且搭配物流的建置，下單之後24小時，就能拿到商品。
為實踐全通路布局，誠品期待能在更多地方開設小型社區店，且就算規模不及大型商場，依然可以滿足消費者的購物需求。另一方面，「社區店也是期望能創造新的商業模式，去觸及更年輕的用戶市場。」誠品生活經營高層透露。
透過全通路布局以及店型的汰舊換新，吳旻潔期許，「線上部分基本上要有兩位數成長，而且必須是持續性的兩位數成長。」同時，藉由線上、線下業務的相輔相成，帶給消費者更全方位的體驗，尤其期望以實體店累積的會員數據，建構全新App與網路平台，進而回頭帶動實體門市的業績。
眼看全球疫情尚未解除警報，甚至隨時有加劇之虞，吳旻潔逐漸將心態由「咬牙撐過現在」，轉換為更壞的未來做打算，準備長期抗戰。對她來說，值得期待的是，「疫情過去之後，人們依然需要情感與歸屬，這就是誠品生活全通路平台可以攻占的市場。」
責任編輯：林美欣、張庭銉
誠品全通路系統三大策略
1.重構平台、拓展新店型
重新架構網路平台，以及重新評估、布局實體門市店點。
2.新會員制與App
建置App並結合數位行銷工具，串起線上與實體通路。
3.一日配快速到貨服務
建置物流中心，強化倉儲能量以支援24小時內快速到貨。
4 幫器材建身分證、蓋軌道！台灣最火智慧醫院示範區， 藏身12萬人口員林小鎮
「記得買肉圓、花生糖，還有蚵嗲跟八寶圓仔冰，很好吃！」只要是彰化子弟，談起員林，就有說不完的市場美食。
員林市，前身為員林鎮，市中心距離高鐵彰化站約25分鐘車程。這裡除了美食遍地之外，還有多個文化景點。但是在這座12萬人口城市裡，最與眾不同之處，就是坐落了一間享譽國內外的「白色巨塔參訪聖地」，平均一年接待上百個智慧醫院參訪團。
員林基督教醫院（以下簡稱員基）成立於2015年，隸屬彰化基督教醫院體系。從醫療分級制和病床規模來看，相較於醫學中心（超過500張病床）和區域醫院（超過300張病床），地區醫院等級的員基，擁有265張病床，只能算是「小」醫院。
但，他們卻是全台最快獲得智慧醫院認證的醫院。
5年前起跑數位轉型，砸億元做好基礎建設
目前，全台獲得國家醫療品質獎頒發智慧醫院全機構標章的醫院，至少有6間，與台北馬偕、林口長庚、台中榮總等大醫院同獲認證的員基，顯得獨樹一格。
從5年前起，員基就領先各醫院推出結合訂餐、醫護、患者資訊的病床服務平台（PIT），其後也陸續打造出不少智慧醫院亮點，像是門診病患自助量測生理數據，數據即時上傳平台，供診間醫師參考；護理站架設電子白板，整合病患、病床與手術排程狀態；遠端血糖監測平台，由電腦主動監控血糖值變化等……。
員基甚至還願意大舉投資，打造獨門應用，最特別的，便是牙科門診區天花板的「迷你鐵道」。
進到牙科診間走道，抬頭往上看，一箱箱鐵櫃如同火車般穿梭其中，裡頭裝的是每位患者使用過的檢查器械，透過輕軌運輸，方便護理人員管理器材並減少負擔。
同樣是術後器械，員基在開刀房外，還設置兩台清潔託運機器人，能負重150公斤，將污衣、已使用器材從11間開刀房的後走道自動搬至回收區，減少約80％人力工作。
醫院量體比別人小，地點不在有大量人才的六都，員基為什麼能勇於嘗試，成為台灣最火的智慧醫療示範院區？
「基礎建設投資，遠比想像更重要。」員林基督教醫院院長李國維表示，從規畫建院的那一刻開始，時任彰基總院院長郭守仁就主張醫院需要轉型，因而投入大筆預算建置網路環境、資訊架構。現任總院院長陳穆寬也繼續支持此政策，數年來投入於資訊、科技的預算，已超過上億元。
據了解，若加上動線設計、管理系統等經費，員基蓋醫院的成本比起一般醫院多出5倍。
李國維謙稱，員基比其他醫院幸運之處，在於有主事者願意投資「網路」、「資訊系統整合」這些初期看不見成效的成本。「老瓶裝新酒（舊醫院升級）難度高太多了。」他說：「有哪個領域的企業轉型會影響人命？系統不穩定、網路中斷，都可能會死人的。」
員基合作廠商、慧誠智醫總經理余金樹也有相同觀點。「基礎建設才是真正關鍵，因為科技進步太快了，先打好基本功，等適當時機出現再導入服務。」
疫情出現，促使員基更加速轉型的步伐，重視科技投資——非接觸式趨勢。
這時候，員基先前的「超前部署」，算是派上用場了，因為員基的量體溫、血壓器材都有連接網路，數據會自動上傳，個案能透過房內攝影機和護理人員直接溝通身體狀態，「若真碰上大量個案出現才打算建置設備，時機點就晚了。」
另一方面，員基過去的一些科技小巧思，也在感染管控上發揮了一定的功能。仔細觀察員基開刀房的器材，會發現上頭有類似QRcode的3D烙印，就像專屬身分證一樣，器材在哪一刀用過、誰借走的，後台都有紀錄。不幸爆發感染時，就能有效查出源頭。
李國維笑說，導入科技哪有可能全都成功，但過程一定會有價值。他們曾經企圖裝設Beacon（藍牙信標），結合管理系統，自動顯示物品移動路徑並發送警報，解決急診室器材未歸位、容易遺失的問題，也方便護理人員快速清點、交接器材。雖然系統準確度不穩，但規畫經驗卻能讓總院參考，不會白費。
「像這樣一間不在都市的大醫院，如果不努力嘗試智慧化，要怎麼吸引人才加入？」李國維強調，目前醫院正在測試防疫門、消毒機器人等新項目。對他來說，放長線來看，成本一點也不高。
員基數位轉型三大策略
1.重視基本功，不怕投資
員基重視網路、資訊系統建置，除一般光纖網路外，還另闢醫療器材網路專線。
2.勇於試錯，持續優化
讓新科技在醫療日常發揮功能，如牙科輕軌、開刀房清潔機器人使用方式，皆不斷調整。
3.回歸自身，不強追新科技
從地區醫院需求出發，思考減輕醫護負擔、給患者便利，不追求醫學中心擅長的AI應用。
責任編輯：林美欣
5 自動生成2D、3D格局圖！後疫世代，信義房屋如何用AI建模衝成交率？
無論現實的財務狀況如何，許多人心中或多或少都有個買房夢。
過去，看房子是「眼見為憑」；如今有了科技的輔助之後，很多人也會先在「線上看屋」看個大概，滿意了再約房仲或房東實體看房。
2020年初，一場完全不在預期中的疫情，讓這個線上「看個大概」的標準，從60分被迫提高到80分。畢竟要和素未謀面的房仲，相處在一個陌生的密閉空間裡，人們得更加確信自己的初步判斷，才會願意冒當面接觸的風險。
試想，當你在線上看屋，碰到毛胚屋，或屋齡高達40年、內部破舊、毫無裝修可言的房子，只能透過一張張不怎麼吸引人的照片了解，肯定興趣缺缺。
然而，假設你在查看物件時，系統幫你設定「before and after」，自動生成不同的裝修風格和家具3D圖像，例如脫落的瓷磚換成嶄新木地板的感覺、10坪大的房間擺上一張1.5公尺寬的藍色沙發床；最貼心的是，還有「虛擬量尺」功能，可測量廚房的長、寬、高，讓你思考能否擺進一台進口大冰箱，這樣的服務，應該能提高不少顧客實際看屋的意願。
陳麗心口中的精準、效率，是希望客戶在還沒實際看屋前，就先透過線上體驗，對物件打個80分，開啟在屋內的各種想像，而這也是台灣房仲「老字號」信義房屋，走入後疫情時代的下一步棋。
被定義為傳統產業的房仲業，一直極度仰賴人力作業，但信義房屋創辦人周俊吉卻格外重視科技，早在30多年前就成立自家第一支IT團隊。不過，信義房屋真正啟動數位轉型，卻要從4年前說起。
「我們不能再自視為傳統產業，應該用科技的方式來改變服務流程。」在信義房屋任職30年、於IT和業務部門都經驗老道的陳麗心表示，服務業既然是以「客戶」為核心，當愈來愈多人在線上看屋，信義房屋自然應該瞄準客戶在網路上留下的「看屋足跡」，透過這些珍貴的數據，解讀客戶的需求。
為了做到這點，他們2016年毅然決定，將旗下所有網站和App打掉重練，翻新成可以記錄客戶足跡的底層架構；兩年後，當數據量達到門檻，信義房屋便成立了「數位智能中心」，由陳麗心領頭，走上轉型的第二階段。
現在不少信義房屋的用戶，進入官網或App後留下的足跡，官方會透過程式碼等方式分析數據並建模，利用演算法判斷用戶的行為特徵，並進行分類。下次，當客戶走進實體店面的時候，房仲就能有簡要的了解，大致掌握對方的習性、喜好與購屋需求，更投其所好地提供服務。
疫情成為轉型催化劑，線上互動更活躍
病毒意外來襲，衝擊各行各業，六都房市交易量，在2020年第二季連月下跌。對於陳麗心來說，這正好是4年來推動數位轉型成果的「檢視劑」，更是一個「催化劑」。
回憶過去，在公司內部推動一些新系統或數位工具時，往往要花費很多力氣，不少資深同仁還是習慣傳統的作業方式，比較難認同科技帶來的幫助。趁這個時機點去推動，「他們就知道以前重視的人，現在就會得到好處；以前不重視的人，客戶在線上都沒有軌跡，現在就吃虧。」疫情爆發後，信義房屋專案經理以上的業務人員，使用App及官網資訊工具的頻次提高了20～30％。
至於早在疫情之前就已經推動的720度看屋，以及客戶能與房仲線上即時溝通的聊天App，從數據的變化上，也可以看出成果。本來怕麻煩，因種種原因不願拍攝720度照片的屋主，態度也趨於軟化，拍攝率和5個月前比，提升約20％。
信義房屋還透露另一項數據：與去年同期相比，2020年1～5月間，網路造訪人次約增加10％，留言次數卻大幅增加45％，這意味，用戶在線上看屋愈看愈仔細、愈看愈認真。
「這真的是一個很好的檢驗期，看我們在轉型的過程中準備好了沒有，也讓我感受到，不只要轉，還要轉得更快。」陳麗心表示，照目前的情勢看來，病毒會一直存在，「你打死都沒有想到，科技在這時間點有多重要！」
眼看疫情愈演愈烈，為了快速因應、維持組織運作順暢，「特別是需要和客戶大量接觸的業務端」，3月初公司便快速整理出「零接觸懶人包」，告訴業務人員在不能當面接觸客戶的情況下，有哪些工具可用、流程該怎麼走，讓業務不會害怕沒有客戶上門、業績掛零。
毛胚屋一秒變「理想的家」，3D建模將成看房服務標配
在總部實施分組WHF（work from home）的同時，招募新人計畫也未停止，不同的是，從集體大規模培訓改採小組制度，讓信義房屋的整體運作不至於停擺。
儘管在因應疫情的應變措施上，看似「合格過關」，陳麗心卻認為，以數位智能中心的立場來說，還是動作太慢。
拿已推出10年的720度線上看屋功能來說，即使幫屋主無償拍攝上架，普及率仍只有6成，主因是有些屋主覺得房子老舊，內觀不太好，拍了不見得對交易有幫助；另一方面，一個物件就算採光、格局都好，如果毫無內裝買方也可能受到內觀照片的影響，看不出其價值。
信義房屋向《數位時代》獨家透露，在籌備半年之後，接下來將在官網和App導入「DiNDON智能賞屋」功能，每個物件在實地全景拍攝時，就會同步進行AI（人工智慧）建模，自動生成2D和3D的格局圖；而在每個不同的空間中，包括客廳、臥房、浴室、廚房、陽台，也會根據空間大小和場地種類，由AI自動生成不同的裝潢風格及擺設，包括日式、後現代以及北歐家居三種風格。
換句話說，未來就算是一個毫無內裝的空屋，也能模擬成精心設計的「家」，讓用戶在線上看屋時，就充滿想像，也豐富了屋主在線上賣房的方式。「希望未來這會成為服務的標配，預期今年底，這樣的功能可以覆蓋到所有的物件。」
陳麗心觀察，每間公司都有自己的數位化過程，但不少人是這邊做一點、那邊弄一段，並沒有全部串起來，開發一項新服務、新流程或新的商業模式，她期待信義房屋能把O2O（線上到線下）整體串得更好外，未來透過AI，開發更多內勤和業務的AI功能，「有些東西是當你面臨考驗時，就看得出有沒有真功夫。」
責任編輯：林美欣
信義房屋數位轉型三大階段
1.累積客戶數位足跡
從官網和App記錄客戶線上看屋行為，並鼓勵客戶加入會員，即便不見面，也能維持服務頻次。
2.分析數據開發AI應用
數據經由分析計算，成為可預測客戶需求的有用資訊，並開發對內、對外的各式AI應用。
3.串起房市生態系
從買屋看屋，再到裝潢裝修，透過科技加持，建立完整生態系，讓品牌成為市場第一。
6 1碗122元的擔仔麵線上賣翻！餐飲業受創最深，他如何靠電商衝出3成業績
說到台灣最著名的地標，非台北101莫屬。這棟曾是全球第一高的摩天大樓，矗立在市中心，高樓層視野絕佳、商機龐大，其中符合進駐條件的業者，多為瞄準高端消費者的高檔餐廳。
位於台北101第86樓的頂鮮海鮮餐廳，原本僅是路邊攤小店，如今已成為在台灣北、中、南共3間店面的高級海鮮餐廳，台北101店無疑是最具代表性的分店。
2020年疫情襲來，餐飲業受創最慘重。經濟部統計處公布的資料顯示，台灣餐飲業4月營業額為479億元，年衰退22.8％，比起1月銳減近6成。頂鮮台北101店平時約有3成客群為國外觀光客，當各國紛紛封鎖邊境，受到的衝擊可想而知。
當消費者不出門，「宅經濟」成了各行各業的新戰場，轉型電商更被視為餐飲業的救命良藥。據Yahoo奇摩超級商城的統計，美食品項在今年3月的業績比2月成長近4成，是全站成長動能最強勁的類別。
許多餐飲、美食業者也急著轉舵，紛紛洽詢電商平台該怎麼上架，疫情期間美食業者開店數年成長近1.2倍，是今年上半年開新店的最大宗。
5月底，頂鮮首次與電商平台合作，加入Yahoo奇摩超級商城，「疫情讓我們更確定餐廳勢必要轉型。」頂鮮擔仔麵商品部經理游佳鑫說。
研發能外帶的海鮮料理，跟餐廳吃得一樣美味
轉型並非一朝一夕的工作，能在疫情衝擊中即時應變、生存下來的餐飲業者，往往早已超前部署，投入相關準備工作。2018年，頂鮮成立「商品部」瞄準伴手禮市場，投入禮盒商品開發。其實一開始研發禮盒、拌麵、拌醬等方便外帶的商品，並不是瞄準電商市場，而是觀光客源的禮品需求。
「太多人到餐廳用餐之後，覺得商品好吃，就問可不可以外帶。」游佳鑫說，這讓頂鮮開始思考，如何讓自家美食不止於高級餐廳，更延伸到客人家中的餐桌上。
頂鮮嘗試打造的第一個外帶品項是「即食烏魚子」。游佳鑫驕傲地說，「頂鮮賣烏魚子20幾年，知道怎樣的刀法切工是最好的。」他非常有信心，這項成本硬生生比競品高上2倍的產品，消費者買回家後，只要用雙手掌心溫度握住30秒，撕開真空包食用，味道等同在餐廳裡吃到的。
談到商品開發的各種細節，游佳鑫反覆強調，頂鮮是一間「高級海鮮餐廳」，外帶商品少了101店位於86樓能看到的美景，也沒有面面俱到的服務，該如何讓消費者在自家餐桌上，體驗到所謂的「高級」？
以頂鮮最招牌的品項「擔仔麵」為例，「我們是用生鮮麵體，口感接近新鮮麵條，最重要的是裡面有一隻完整的鮮蝦。」游佳鑫說，頂鮮的冷凍食品也是由餐廳廚師親手料理包裝，只求維持品質的一致性。
電商賣場上的頂鮮擔仔麵，6入就賣730元，平均一碗要價122元。高定價反映了高成本，更深層的考量，是讓顧客在家吃到與餐廳裡一模一樣的口味。
正是由於「前瞻投入」，疫情爆發後，頂鮮在尋求外部平台合作時，已經準備好10項產品可以上架。
同樣是從2018年起，頂鮮也著手建立官方網站，投入電商銷售，但都僅是小規模的測試。
「自己做電商時，都在摸索階段，不太清楚市場的規範機制。」直到疫情爆發，頂鮮才開始尋求電商平台合作。他認為，「合作夥伴不需要太多，消費者可以透過網路搜尋，所以我們覺得選擇一個大型的、知名的就可以了。」因此，頂鮮選擇了逾10年歷史的Yahoo奇摩超級商城，作為唯一外部合作網購平台。
加入超級商城之後，游佳鑫發現，比起餐廳業者僅有母親節、年節活動，電商市場的行銷檔期相對更多元、更頻繁，「我們對這個不太了解，在慢慢熟悉。」
與Yahoo奇摩超級商城的合作，頂鮮快速認識電商經營訣竅，包括冷凍食品包材的選擇，到行銷影片製作、圖片修整等，「對於一個電商新手來說，Yahoo奇摩給的資源非常豐富，省去很多摸索的時間。」
在疫情爆發之後，頂鮮的整體電商業績已有30％以上的成長。談到下一步的目標，游佳鑫說，「光是在Yahoo奇摩超級商城上的業績，就要衝到千萬！」
為了實現目標，頂鮮已展開下階段商品開發計畫，預計推出「料理系列」與「湯甕系列」，持續思考如何將精緻料理轉化為鮮食商品，從高檔餐廳直接送到消費者家中的餐桌。
責任編輯：張庭銉
頂鮮數位轉型三大階段
1.推出伴手禮盒
開發外帶禮盒，大膽選用比競品成本高2倍的高階食材。
2.開發自有官網
搭建自有官網投入品項線上化，小規模測試電商市場機制。
3.攜手電商平台
與平台業者密切合作，迅速熟悉網購促銷活動操作方式。
7 疫情民眾荷包變緊，為何刷卡量還能飆高？玉山銀行如何打底數位轉型
剛剛結束的2020上半年，疫情明顯衝擊著各產業，民眾也在封鎖、隔離的政策下，減少外出、緊縮消費。然而，玉山銀行（以下簡稱玉山銀）似乎不受大環境影響，先從幾個數字看起。
今年第一季，台灣信用卡刷卡額較去年同期減少223億元，衰退約3％，玉山銀第一季信用卡簽帳金額達1,108億元，逆勢成長22％，以金額論，僅次於國泰世華的1,181億元，攻下亞軍。
此外，以第一季來看，玉山銀在信用卡新發卡量、刷卡成長金額，都是市場第一，關鍵是什麼？
早在1992年玉山銀成立時，創辦人黃永仁就深知資訊科技的重要性，因而廣納理工背景人才，在內部建立多元人才「混血」的工作模式。
甚至，在大數據（Big Data）一詞還沒廣泛流行於業界時，玉山銀在2006年就成立「CRV（顧客風險與價值分析小組）」數據團隊，透過數據控管風險與優化服務，更是台灣首家設立數位長、科技長的銀行。
「超前部署就是這樣，是否能看見別人看不見的未來，並且執行得又快又好。」玉山銀行信用卡暨支付金融事業處副總經理（兼副數金長）劉美玲表示，目前玉山銀在辦卡、信貸、換匯等交易，能夠在數位通路完成的比率已高達6成，在強調「無接觸」的氛圍下廣受客戶青睞。
以近期表現突出的信用卡業務來看，玉山銀2019年將行動支付錢包「玉山Wallet」改版後，推出首創「即時綁卡」與「即時核卡」兩項金融專利。客戶完成線上申請，最快可在送出表單後幾分鐘內「即時核卡」；收到核卡簡訊時，也無須額外填寫信用卡資訊，就能將卡片綁定在玉山Wallet、Apple Pay與Google Pay上消費。
對玉山銀來說，玉山Wallet不只是一款支付錢包，更是銀行與客戶構通的數位平台，因為銀行必須將服務從實體分行漸次轉換到行動載具，以及顧客的生活場景中。2003年SARS爆發時，玉山銀的信用卡市占僅5％上下，如今已衝破15％，躍居2019年度發卡量第一大銀行。
下一階段轉型，關鍵在三大面向
「轉型常在談組織的韌性（resilience），遇到問題能夠恢復的能力。」劉美玲回憶，2003年歷經SARS危機後，玉山銀內部就已體會到，意外或多變將成為世界的新常態，「永遠在做最好的準備，這是未來銀行決戰很重要的關鍵。」
不過，劉美玲認為，要做到數位轉型，不只是將產品放在數位通路上，而是必須透過數位力量，找出獨特的商業模式，開創新的成長曲線。
舉例來說，玉山銀和家樂福合推聯名卡，民眾逛街看到有優惠想辦，線上申請核卡完成後，就能直接綁定家樂福支付「Carrefour Pay」消費，整個流程不僅沒有任何斷點，也藉由異業合作接觸新客群。
突如其來的疫情，讓玉山銀修正數位轉型的方向，成立「營運連續計畫」，全面建置遠距辦公機制，除改變作業方法、增加團隊協作彈性，也提升了資安管理能力。
在數位轉型的路上，玉山銀之所以走得相對順暢，劉美玲認為，內部的「跨世代溝通文化」發揮了一定程度的作用。
過去，銀行高層進行許多重要決策；近年來，幾乎每個重要會議上，都會集結不同世代員工一起討論，每個構想提出時，都必須經過批判性思考的檢驗。
「一開始我們的年輕人覺得非常震撼，早期還有人私下哭泣。」但是時間一長，同仁漸漸就習慣如何從不同的角度想事情，如何讓創新提案更嚴謹。
展望下一階段的轉型，劉美玲認為，有3大面向非常重要。
首先，市場、競爭者變化快速，銀行必須成為「敏捷營運企業」，才能在效能和創新之間，找到最適當的平衡。
第二，所有的體驗都必須「數據優先」。劉美玲說，跨界取得生活場景裡的非傳統金融大數據，為彼此的服務加值，「數據將是營運與轉型的一切基礎。」
第三是加速招募與培育科技人才，隨著專業界線逐漸模糊，更需要科技來解決問題，創造新獲利模式。
疫情雖降低民眾前往實體銀行的意願，卻大幅推升了對於數位金融的接受度，「顧客行為的養成，比想像中來得迅速。」劉美玲預測，不久後金融業者在數位通路與傳統通路的獲利，將正式進入黃金交叉。
責任編輯：林美欣
玉山銀數位轉型三大策略
1.集合人才，籌建科技隊
廣羅資訊、數位金融、資料科學等背景員工，打造「科技聯隊」。
2.推動零接觸作業
至少有6成金融業務能在數位通路完成，啟動遠距辦公「營運連續計畫」。
3.建立跨世代溝通文化
集結不同世代員工腦力激盪，讓員工習慣從不同角度想事情，以及如何讓提案更嚴謹。
8 「三隻鳥」軟硬整合變智慧！4年前布局「未來客戶」，ViewSonic飛進遠距教學金礦
提到優派（ViewSonic），有些人可能無法直接說出是哪家公司的名字，但講到「三隻鳥」，不少人腦中都會浮現三隻黑、黃、紅、藍等多色交錯的胡錦鳥，同時聯想到ViewSonic的品牌。
以顯示器起家的ViewSonic，成立於1990年，憑藉著「瞄準美國、亞洲製造」的策略，10年間成為全球最大的顯示器品牌，2001年營業額一度超過13億美元（約新台幣390億元）、出貨量突破500萬台，也讓創辦人暨董事長朱家良成為當時的台灣之光。
然而，筆電、智慧型手機、平板電腦崛起，個人電腦品牌大廠多選擇自己找供應鏈做顯示器，掛上自己的品牌搭售，讓單做顯示器的ViewSonic優勢不再，研調機構WitsView列出2017年全球LCD螢幕出貨量前7大品牌中，甚至沒有出現ViewSonic的身影。
為了打破困局，ViewSonic不斷嘗試，一路推出了液晶電視、PDA（個人掌上電腦）、平板電腦等產品，但結果都不盡人意，「三隻鳥」的色彩不如以往明亮，2016年ViewSonic決定從根基上開始轉變，啟動了「軟化」的轉型。
位於中和的優派大樓中，朱家良憶起4年前下決定的時刻：「傳統我們只賣螢幕，價值有限，要增加價值，就看要怎麼幫客戶解決問題。」而要幫客戶解決問題，只靠硬體肯定不夠，軟體、顧問、訓練也都要通通包辦，才能打造出完整的解決方案。
ViewSonic瞄準的是教育與會議市場，特別是教育市場，伴隨著全球興起的數位教學風潮，他們不只推出硬體智慧互動電子白板ViewBoard，也推出軟體產品「myViewBoard」，讓電子白板變得更聰明，可直接匯入教材與課程、在螢幕上畫重點、設計與學生互動等。2019年起，ViewSonic更先後與德明財經科技大學、台灣師範大學合作，將智慧互動電子白板推進教室。
根據研究機構Futuresource發布的2020年第一季報告，全球電子白板出貨量較去年同期下滑20％，ViewSonic卻逆勢成長，開出成長率131％的紅盤，讓ViewSonic躍升為台灣第一大電子白板品牌，市占率高達59％，營收占比也達25％。
疫情成檢測劑，讓他們改善產品
到了2020年第一季末，疫情肆虐全球，遠端教育成了最搶手的議題，為ViewSonic帶來了商機，也促成了他們更進一步朝線上轉型的契機。
「學校都關了，硬體銷售也遇到困難，你白板跟軟體要賣給誰？」朱家良打趣地說，「反正我在台灣，哪裡也不能去，就自己下來當業務，但是我只送不賣，到處去聽取老師的使用心聲。」
3月起，當台灣的疫情慢慢加劇時，朱家良在公司裡找了行銷、講師、專案經理，組成4人的Tiger Team（為特定目標組織的專案隊伍），全省走透透，親自面對使用者，「說實在的，一去談才發現老師用我們的白板跟軟體，真的有點卡卡的。」
此外，曾經對於遠距教學體驗不滿意的老師，也是朱家良請益的對象，「那些批評的老師，我就去跟他們當臉友，邀請他們來參觀。」
過去，ViewSonic教育解決方案預設的使用情境是「教室」，與遠距還是有些不同。舉例來說，實體教室裡，老師很容易幫學生分組，但到了遠距教學場域，分組倒成了問題。
運作軟體的作業系統也有待克服，myViewBoard主要為Windows與Android環境打造，朱家良笑說，「這在歐美沒問題，他們都用ChromeBook，但是台灣的老師很喜歡用蘋果的產品。」
為解決台灣老師需求，朱家良一邊巡迴聽取意見，ViewSonic同步於3月成立專案軟體團隊，打造專為遠距教學而生的軟體「myViewBoard Classroom」（至截稿前仍為測試版），不綁定任何設備，只用瀏覽器就能打開使用。
其他如板書、分組、內建播放YouTube、自動上傳課程錄影檔至雲端等功能，也都是第一線老師回饋最需要的功能。
朱家良透露，未來myViewBoard Classroom將轉向純軟體的思維，改採基本軟體免費使用，加值服務另外購買的商業模式，「免費版基本功能已經很齊全啦，到任何地方，我都要讓你能夠教學，先擴大使用基數後，就有更多的商機存在。」
從硬體走向軟硬整合，再因為疫情的催化，加速推出線上版服務，對於硬體仍是主要營收來源的ViewSonic來說，三隻鳥正嘗試飛進一間間教室，遨遊在遠距教學這座金礦中。
ViewSonic數位轉型兩大策略
1.軟硬整合擴張產品
組建軟體團隊，從純硬體銷售走向軟硬整合。長期目標是成為顯示器一站式解決方案。
2.免費策略打開市場
預計推出瀏覽器就能用的遠距教學軟體myViewBoard Classroom，以「免費使用」來擴大使用者基數。
責任編輯：林美欣、張庭銉