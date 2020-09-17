金管會、證期局與街口託付寶之間的風波越演越烈，真的是官僚體系過度干涉，還是街口未能滿足現有法規的要求，羅生門仍在持續上演中。

為回應至今仍未落幕的託付寶風波，街口於今（17）大動作舉辦記者會，上百名街口員工也共同出席力挺執行長胡亦嘉。

胡亦嘉強調：「沒有Plan B，街口的託付寶將堅持到底。」不過，他也表示願意配合金管會、證期局，若主管機關有任何疑慮，街口都願意解釋，但也請主管機關必須講清楚街口的託付寶到底哪裡有問題、犯了什麼法。

而金管會也在今日下午表示，胡亦嘉申請出任街口投信董事長一案，因沒有提供學資歷證明，已駁回申請，對於董座缺任已久的街口投信，金管會不排除最嚴重將撤照。

回應兩點質疑 胡亦嘉秀通信紀錄自清

託付寶是街口推出的新產品，由街口金融科技、街口電子支付、街口投信這三家公司組成提供服務，讓消費者用電子支付就能購買基金，於7月20日正式宣佈上線。

胡亦嘉強調，早在6月4日就與證期局（投信機構的主管機關）說明清楚，甚至在4月20日就有通信往來，他也在記者會上秀出多張與主管機關的通信紀錄，在產品正式上線前，7月20日上午也致電給證期局獲得回覆。「但問題是，你不能先是說ok，等我上線之後又說沒有看過託付寶的架構。」胡亦嘉說。

而針對外界所質疑託付寶的「保證收益」、「未經審核」兩點，他也作出聲明，託付寶僅在App內說明時出現「預期1.5%-2.2%增長率」，預期明顯不等同於保證。

胡亦嘉展示最早從4月20日開始就密切與主管機關聯繫的信件。 陳君毅攝

「未經審核這點，託付寶的架構在6月4日就提交資料給證期局，如果要審核，為何當時隻字未提，要等到產品上線後才用力打壓？證期局至今仍講不出違法之處，到底是要協助業者還是誣陷業者？」胡亦嘉說。

對於在產品上線後被關閉街口投信的保管銀行（彰銀），街口也多次向主管機關協調，在8月11日將細節、疑慮之處詳盡說明，「9月14日又說演算法不清楚，但演算法我們早就交出去了，就是持有債券作現金流的折算法，金融主管機關應該都懂。」胡亦嘉說。

胡亦嘉展示街口投信收到的主管機關超過20封的發函，自嘲街口投信已經變成一家回函公司。 陳君毅攝

他也表示，在7月28日至今，證期局共發了20封以上的函文要街口投信回函，「我想街口創下了記錄，雖然不是什麼好紀錄，但好像我們變成了一個專門回函的公司。」

而針對自己在Facebook上點名金管會主委黃天牧與證期局局長張振山是「兩個騙子+小人」，胡亦嘉表示願意為一切激動的言論、用詞不當道歉，「但不能欺負我們街口的員工，最近證期局甚至約談我們員工、搜索辦公室，這樣有符合比例原則嗎？」

百名員工力挺，針對「中資」疑慮再聲明

現場也有上百名街口員工著白衣、高舉牌子力挺胡亦嘉。 陳君毅攝

在記者會上，百名街口員工也登上講台，舉著「不是抗爭」、「爭取合法權益」的牌子力挺胡亦嘉。

「我們不想跟金管會槓上，但託付寶不會進沙盒、所有罰則也都不會接受，我只給他們八個字：『欲加之罪，何患無辭。」雖然胡亦嘉口氣強硬，但最後他也姿態放軟地說：「希望有立法委員站出來；行政院院長蘇貞昌說要培養更多台積電，我們也期望能為台灣盡一份心力；最後是蔡英文總統，希望可以給我們一點力量、一點點關注，讓我們去突破體制上的困境。」

除此之外，胡亦嘉也針對街口「中資」的疑慮再次聲明，表明街口並沒有中資成分，甚至曾拒絕了中資的投資，「我們沒有要玩什麼30%的遊戲，0%就是0%。」並秀出街口的資金組成，超過70%以上由胡亦嘉與其父親，目前生華科董事長胡定吾所持有。

而最後也問到，胡亦嘉的父親胡定吾曾任中華開發總經理、中華開發工業銀行董事長，是否曾給予什麼建議，他僅說：「他們都叫我不要跟官鬥，但我不想這件事情就這樣算了，有委屈我還是要講出來！」

責任編輯：錢玉紘