為了強化後疫情時代的人才流動，國發會預告將修正「外國專業人才延攬法」，讓外國人才更有來台工作的意願。

國發會於昨（17）宣布，正式推動「外國專業人才延攬及僱用法」（以下稱外國人才專法）修法工作，國發會主委龔明鑫表示，正規劃進一步鬆綁國際人才來台工作及居留相關規定，以及提供家庭團聚及健保需求等，希望完善我國攬才法規環境，打造台灣成為國際人才的第二個家。

外國人才專法自2018年2月起推動施行，以專法形式放寬外國專業人才及其眷屬工作、簽證及居留規定，並提供退休、健保及租稅優惠等攬才誘因。

截至9月，針對外國特定專業人才的「就業金卡」已發破1,000張，比第一年的188張、第二年的353張都還多，包含YouTube共同創辦人陳士駿等人在內的矽谷台灣幫也都領有就業金卡。

強化外國專業人才延攬誘因，放寬工作條件與相關規定

考量現階段5+2及六大核心戰略產業的人才需求，加以後疫情時期全球產業供應鏈重組，牽動國際人才流動，為強化攬才力道，國發會著手推動外國人才專法修法作業，以強化延攬國際優秀青年學子及專業人才，讓他們可以「來台」、願意「留台」。

該修正草案已於9月14日正式預告，並列為行政院優先法案，重點如下：

1.放寬工作條件

鬆綁外國專業人才來台工作條件，舉如：爭取國際優秀青年學子來台，全球前500大大學畢業生來台工作免除2年工作經驗；高中以下外國教師來台由原先只限外文教師，擴大至學科教師，以因應2030雙語國家政策等。

2.鬆綁永居規定

縮短國際優秀人才取得永居年限，舉如：外國特定專業人才由5年降至3年；外籍學生取得本國博、碩士學位後留台工作，可折抵、縮減取得永居年限1~2年等。

3.優化生活保障

優化健保納保條件及延長租稅減免優惠，舉如：外國特定專業及高級專業人才屬雇主或自營業主，免除其本人及依親親屬納入健保6個月等待期規定；外國特定專業人才租稅減免由3年延長至5年等。