國際局勢動盪，台灣如何應對？和碩董事長童子賢指出，除需靠聰明智慧在產業鏈中找到一席之地，更不能偏食倚靠工業，服務業能否國際接軌是現代化社會必要指標。

國際政經紛亂，中國跟台灣是亞洲今年少數經濟仍正成長的國家，但和碩董事長童子賢也強調，台灣「不會」就這麼順暢的從85分「好學生」狀態，走向前段班95分「優秀群」中，除非，有新的產業佈局、有對的政策替未來埋下多樣生態種子。

今年到8月底為止，台灣進口產值衰退0.1%，但出口產值仍成長1.4%，由於主計處預估年底前台灣經濟趨於穩定，今年經濟成長率保「正」可期，但童子賢16日出席產業戰略高峰論壇明白點出，台灣有內部跟外部挑戰，「台灣過度倚賴工業，是一個隱憂。」

童子賢過去多次點明台灣產業有「偏食」型態，舉例來說，台灣今年出口能如此暢旺，主要倚賴科技產業，首季出口產值中半導體、零組件、資通產品佔比51%，第二季佔比更增至53%，但化工、礦業、傳統機械業分別衰退8～12%。

但放大台灣經濟體的結構，其實服務業產值佔60%最大，工業僅佔30%，其他10%來自礦業、農業。電子工業佔比雖低，卻肩負台灣最大部分出口的責任，換得外匯得以去貿易進口台灣缺少的物資。「台灣龐大的服務業很少展現國際化、競爭力佈局，這是台灣隱憂。」他說。

產業森林獨仗台積電神木，林相單調隱藏危機

「靠台積電護國神山把台灣帶上去，有如一座林相單一的森林，當百花盛開一起開，很開心，但也必須擔心，當花謝的時候就一起謝， 這就是所謂偏食。」童子賢指出，現代化社會必須是服務業產值高於工業，靠高產值產業接軌國際貿易，賺取外匯。

台積電撐起台灣科技產業鏈競爭力，但服務業卻無法輸出。 Ascannio via shutterstock

「目前台灣十分倚賴台積電，台積電各方技術也遙遙領先對手3～7年，這是台灣之光，靠非常紮實的執行力達成，」童子賢指出，但有如此成績，仰仗多年前正確的政策，現在台灣吃的是40年前訂下對的政策的老本，「那我們40年後要吃什麼？我們現在訂下來的政策會不會影響未來？是必須思考的。」

童子賢舉國際多個小國經濟體為例，如比利時、荷蘭、愛爾蘭、瑞士及以色列為例，認為台灣不以大取勝，但可以很重要。他也提醒，世界局勢變幻莫測，如交朋友做生意，誰願意傾聽就靠過去，也得注意，若靠得太緊，若對方一旦離開就得小心別倒下去，必須凡事小心拿捏。

向外看，國際大環境挑戰並不少。「過去科技產業幾十年從未需要如此在乎國際政治糾葛，這是困惑的年代，問對問題比給出答案還困難的年代，因為有許多難以辨識的現象，造成難以清楚辨識問題……」童子賢說。

童子賢說，一個國家的經濟命脈，往往跟他們的外交政治態度有關係，過去十年，德國受惠中國需求帶動經濟高度成長，外交政策上也相對不隨川普起舞，不輕易挑臖中國，日本反而外銷倚賴度低。

美中經貿密切卻鬧脫鉤，童：這是困惑的年代

童子賢觀察，若從經濟依賴度來看中美印度的關係，則十分微妙。舉例而言，中國現在跟20年前相比，進出口產值佔GDP比例已從8成下降許多，轉由內需帶動經濟成長，顯示對外貿易需求降低，但某戰略物資上，中國仍相對仰仗國際往來，比方70％石油及20%糧食倚賴進口。

而中國過去農業是可以自給自足的，但如今為何卻需要糧食進口呢？關鍵在於生活富裕後，人民對肉的需求增加，使得中國自產6億噸糧食還不夠，得再進口2億噸，以飼養家禽家畜；但另一方面，中國則擁有14億人口戰略優勢。

美國則在農業跟石油都自給自足外，還能出口外銷，雖可耕地面積與中國印度差不多，但靠著工業化生產方式，雖只有1%人口從事農業，但卻可以供應自己內需，還有全球4~5億人口糧食，若再擴張發展，養活10億人口也不成問題。

中美貿易戰，看似各自脫鉤，但經濟上又水乳交融。 shutterstock

這幾個國家相互倚賴，但在這樣的局勢下，美國卻主導科技產業脫鉤，中國也倡議內循環，雙循環，雙方經濟新冷戰局勢隱隱形成。但童子賢也坦言，從經濟貿易與國家民生需求來看，雙方都沒有脫鉤的本錢，台灣在其中左右為難，但經濟特性非常仰賴國際貿易，這等於一切倚賴和平安全的環境，絕對是困難的課題。

回到童子賢先前所說，台灣陷入85分好學生狀態，過去30年來，成功在國際產業分工、長長的供應鏈裡扮演重要位置，但未來若站不對位置，就會敗下陣來白忙一場，台灣先天侷限是無法發展勞力密集行業，必須摸著石頭過河，塑造適合自己的生存型態，但要在未來的國際經貿中找到一席之地，得發揮聰明才智，後代也才能有舞台。

責任編輯：蕭閔云