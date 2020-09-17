獲Salesforce、巴菲特投資的Snowflake，上市首日股價暴漲112%締造佳績，氣勢如虹，還被《富比士》列為2020年100大雲端新創之首。

獲得Salesforce、巴菲特重金押注的雲端獨角獸Snowflake繼8月底遞交IPO申請後，本週在紐約證交所正式掛牌上市，當日股價即飆升112%，締造史上最大規模的軟體公司IPO紀錄。

當Snowflake股票開始交易時，股價已高達245美元，是IPO價格120美元的兩倍以上，並收在254美元高點，足以顯示當遠端工作成為潮流，雲端服務備受重視的當下，投資者對這隻獨角獸的濃厚興趣。

Snowflake交易首日股價即暴漲112%。 Google

高昂的股價令Snowflake市值一舉突破700億美元關卡，作為比較，今年2月完成最近一輪募資時，其估值為125億美元，相差超過5倍。Snowflake透露，IPO募資期間他們總計獲得33.6億美元投資，總計售出2,800萬股。

在正式上市前不久，Salesforce及巴菲特的波克夏．海瑟威同意以IPO價格各自收購2.5億美元的Snowflake股份。波克夏．海瑟威還計畫再從Snowflake前執行長羅伯特．穆格里亞（Robert Muglia）手中，收購400萬份A股。

現在兩者都無疑是Snowflake IPO的贏家之一。依照已知消息做計算的話，2.5億美元收購的股份獲利為2.8億美元，而400萬份A股則價差高達5.36億美元，合計為巴菲特創造超過8億美元（約台幣229億元）的投資報酬。

不過Snowflake透露，他們花了很多時間與投資者討論，希望他們能長期持股5至10年，而不是賺取短期價差。

其實即將邁入IPO時，Snowflake的股票價格就開始快速飛升，最初預計75至85美元的定價區間，在本週一舉拉高至100到110美元，而最終定價則高達120美元。

巴菲特旗下投資公司波克夏．海瑟威挹注重金收購Snowflake股份，是IPO的最大贏家之一。 Krista Kennell via Shutterstock

「目前為止一切順利。」Snowflake執行長法蘭克．斯魯特曼（Frank Slootman）表示，「IPO是Snowflake發展過程的重要里程碑，但不是終點。我們出於很多原因做出上市的決定，特別是為了提昇公司的市場地位。」

締造史上最大軟體IPO，登《富比士》2020雲端100大榜單之首

成立於2012年的Snowflake，主攻「數位倉庫」業務，提供企業儲存數據、管理資料的服務，並能夠彙整不同系統的資訊，亞馬遜是其主要的競爭對手。

Snowflake投資人紅杉資本合夥人卡爾．埃申巴哈（Carl Eschenbach）指出，全球的數據正在爆炸式成長，「除了Snowflake以外，沒有其他集中式資料雲端能夠集結這些數據，並快速提供你商業見解。」

過去一年來，Snowflake正快速成長，2020上半年營收達2.42億美元，較去年同期成長130%；客戶數也達到3,117家，較去年同期1,547成長一倍有餘。不過虧損仍然嚴重，上半年虧損約1.71億美元，相比去年幾乎不見縮減。

在Snowflake掛牌當日，知名財經媒體《富比士》公佈2020年全球100大雲端新創榜單，其中位列第一的便是Snowflake。《富比士》指出，這份榜單是團隊依照公司的成長幅度、營業額、估值及文化等資訊，並與40多位業界權威人士共同評選得出。

除了Snowflake之外，2至5名則分別是支付公司Stripe、機器人流程自動化公司UiPath、雲端基礎架構公司HashiCorp，以及資料分析公司Databricks。

今年摧毀眾多行業的新冠狀病毒（COVID 19，俗稱武漢肺炎）反倒使雲端產業更加茁壯。入圍的100家企業總價值達到2,700億美元，創榜單紀錄。並且有87家企業估值突破10億美元大關，遠高於2019年的65家。

美國掀IPO狂潮，逾20家企業摩拳擦掌等上市

Snowflake的上市也為美國即將到來的IPO狂潮吹響序曲，《彭博社》指出，目前有21家公司正摩拳擦掌準備上市，總共募集超過100億美元資金。而科技公司又是其中的焦點。

光是本週就有4起大型科技IPO，包括JFrog、Sumo Logic、Unity以及Snowflake，而協助美軍擊斃賓拉登的大數據公司Palantir、Asana也即將於9月底掛牌上市。

俄羅斯投行Renaissance Capital的資料顯示，2020年至今軟體公司IPO已募得約78億美元，遠超上一個高點的50億美元，這還沒算上有望競逐美國年度最大科技IPO的Palantir。

因疫情掀起的遠端工作浪潮，令雲端服務及資料分析等領域受到投資者寵愛，過去各家企業仍在嘗試、緩步進行的改革與轉型，頓時成為迫在眉睫的需求。

埃申巴哈也表示，雲端過去只被視為一種嘗試或者不那麼關鍵的東西，現在企業終於意識到，雲端能夠帶來更敏捷、現代的架構及工作模式，這就是Snowflake的成長動能。

資料來源：Bloomberg、CNBC、Reuter、Forbes

責任編輯：錢玉紘