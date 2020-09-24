在汎德永業正式上市前，讓我們透過一張圖表，一起了解有哪些表現值得關注的數字，為何能夠連續6年都獲利？

對喜歡豪華進口車的國內車主來說，一定對成立40周年的進口車經銷商「汎德永業」不陌生，他們以代理BMW、保時捷聞名，已連六年獲利超過一個股本。現在，這家超會賺的經銷商，將在今年10月掛牌上市。

上周起已展開新股競拍，23日公布得標結果，平均價格為285.9元，緊接著在25日起開放公開申購，讓投資人抽籤，每股承銷價180元，預計10月5日公開抽籤，若以23日興櫃價格332元計算，幸運中籤可現賺15.2萬元價差，繼藏壽司後，再度引發投資人討論。

在汎德永業正式上市前，讓我們透過一張圖表，一起了解它們有哪些表現值得關注。

代理商起家，靠經銷業務上市

保時捷、BMW、MINI這些你我熟悉的豪華進口車，在台灣，最大的經銷商就是汎德永業集團，整個集團旗下，還包括汎德永業汽車公司、汎德公司、永業進出口公司，還有經營租賃公司。

「汎德永業汽車」在2017年10月登上興櫃，值得投資人留意的是，這次上市的主體是集團旗下的經銷和維修業務，代理業務並不在其中，成為這次掛牌上市，外界關注的焦點之一。



代理商（Agents）： 就是原廠在當地市場的業務代表，代理商可能同時代理多個品牌，主要是向原廠進口車輛及零組件，負責產品與定價、行銷、廣告等，不需買斷產品，賣不完可退貨，沒有囤貨壓力，但有業績壓力。



經銷商（dealer 、distributor）： 擁有在當地市場銷售或服務權利的廠商或個人。向原廠買斷貨物，在第一線販售給消費者，盈虧自負，賣不掉不能退貨，有囤貨壓力，由於不受供貨商限制，自主空間和利潤較大。



10多年前，汎德永業曾經想以總代理身分上市，不過，礙於沒有任何原廠的投資、股權，可以用股票綁住品牌，當時主管機關擔心，如果有一天原廠決定收回代理權，那麼會影響股價及投資人權益，回絕了當時的申請。

汎德集團是家族企業，這次之所以決定上市，是因為董事長唐榮樁的兒子在美國Facebook總部工作，沒有回台接班的打算，為了讓這家深耕40年的公司可以永續經營、吸引更多人才加入，改以經銷商的身分推動上市，也獲得了主管機關的同意。

汎德永業官網

事實上，汎德永業旗下經銷的保時捷，在兩年前曾被原廠收回代理權，來台設立子公司。雖然目前汎德仍握有BMW的總代理，卻也曾在2007年，一度傳出原廠要收回代理權。董事長唐榮樁深知，代理事業存在高度不穩定性，汎德永業自1980年代後期，就開始投資布局經銷。對汎德永業來說，相較於代理權的不可控，選擇讓經銷業務上市，才是相對穩固的做法。

連續6年獲利，品牌經銷強化客戶忠誠度

之所以值得關注汎德永業，主要原因，在於它很會賺又很會賣，先從它的營收表現看起。

去年（2019）汎德永業全年合併營收達337.5億元，年增4.3%，稅後純益7.3億元，每股純益10.2元，已經連續六年獲利，超過一個股本。

汎德永業主要營收，來自汽車銷售（佔比88.38%）、保養維修（佔比11.62%）兩大業務，近五年，都維持每年300億元以上的營收規模。其中汽車銷售，包括經銷BMW（市佔51.5%）、保時捷（市佔85%）、MINI（市佔79%）等進口車，近年隨著新車銷售累積數量攀升，高毛利的維修保養業務，也邁入逐年穩定成長，已達整體營收比重超過 10%。

今年上半年，併營收183億元，稅後淨利4.3億元，每股稅後盈餘（EPS）為6.04元，同樣繳出好成績。主要原因，是受惠於國內新車進口車占比持續上升。

從全年汽車總領牌數來觀察，2015年台灣進口車台數為15萬9195輛，比重為37.83%，到了2019年，台數上升到21萬4848輛，比重為48.85%，甚至在今年8月，進口車占整體國內車市比例達49.1%，幾乎將近一半，汎德永業也因此受惠。

除了持續拓展產品面，汎德永業也表示，豪華車品牌的消費者，通常對於價格比較不敏感，這一群人，更重視的是產品的多元性，以及後續的售後服務。在未來，會持續強化售後維修、保養等服務，透過品牌經銷優勢，強化客戶忠誠度，汎德永業認為，這也是相較於其他經銷商，難以被取代的優勢。

上市後，是否能持續受到投資人的青睞，就看汎德永業是否能持續保持會賺又會賣的好表現了。

責任編輯：錢玉紘