提到科技產業的傳奇創業家,賈伯斯、馬斯克當之無愧,現在還多了一位,用3萬美元創業金打造市值破120億美元的Ubiquiti Inc創辦人–羅伯特・佩拉

提到21世紀傳奇創業家,蘋果(Apple)公司的創辦人史提夫・賈伯斯(Steve Jobs)可以說是當之無愧的第一人,不僅成功融合科技、商業與美學,推出一個又一個改變人類生活的經典產品,更奠定了以體驗設計推動產品研發與行銷的全新手法,對當代科技產業發展帶來舉足輕重的影響。

另一位加速科技產業變革、改變市場遊戲規則的傳奇創業家是特斯拉(Tesla)執行長伊隆・馬斯克(Elon Musk),憑藉著傑出的領導能力、勇於挑戰傳統的創新創業精神,以及對物理、機械、工程等相關領域的專業知識,馬斯克不僅成功顛覆人們對電動車等未來移動的想像,更開啟了航空商業化的時代,被視作繼賈伯斯之後的逆向創新家,擅長顛覆傳統產業、重建市場遊戲規則,引領全新世代的到來。

傳奇創業家的堅持:體驗設計

若是進一步比較賈伯斯跟馬斯克的相似之處,會發現,除了勇於創新,兩者皆十分重視「體驗設計」。舉例來說,賈伯斯在2007年推出的iPhone,以流暢的操作體驗開啟了智慧手機的黃金年代,無論是3歲的嬰兒還是90歲的老人都可以在短短幾分鐘內輕鬆上手;至於馬斯克,則是透過科技優化行車體驗加速電動車世代降臨,例如,2008年,在馬斯克的帶領下,特斯拉推出第一款汽車產品Roadster1,這款車型不僅達到3.7秒加速到100公里、最高時速達200公里,更創下一次充電續航里程為350公里的驚人成績,讓電動車也可以達到燃油汽車的水平,滿足駕駛人追求速度、便捷與環保的渴望。

在賈伯斯與馬斯克的帶領下,以體驗設計帶領產品創新的趨勢推升到一個巔峰,但是,真的成功在科技產業留下濃厚一筆的公司並不多,與此同時,Ubiquiti Inc創辦人–羅伯特・佩拉(Robert Pera)也悄悄的在網通領域掀起另一場革命。

思科(Cisco)等公司早在 2000年時開始推出相關無線產品,而 UI 則是在 2005年才成立,做為無線網通市場的新進者,UI之所以能一鳴驚人,創下成立6年就從10人新創搖身一變為美國那斯達克(Nasdaq)上市的耀眼新星、躍昇為全球第三大無線網通設備業者,跟佩拉專注於體驗設計有關。

2005年,佩拉攜手台灣製造業夥伴,推出覆蓋率高達50公里的無線寬頻方案,徹底翻轉「無線 = 短距離」的刻板印象,以直覺化的軟體介面、易於操作、安裝管理模式等使用者體驗至上的產品設計理念,以及破壞式商業模式–不自建銷售與市場部,由工程師管理公司與決定方向–成功吸引一批死忠UI迷,創下商用UniFi產品年年成長70%的佳績,同時,獲得研究機構FactSet Research Systems認可,是全球科技硬體設備廠商中,淨利潤率最高的企業,成績遠較蘋果來得亮眼。

以極致嚴苛的要求打造工藝產品與卓越體驗

從UI官網上的標語–「Welcome to the UI of the future, thoughtful design meets the network technology,可以深刻感受到佩拉對產品設計與使用體驗的追求:寧願Say No 100次也不願意妥協設計理念,反應不佳的測試產品就砍掉重練,這種對產品體驗設計的堅持,不僅成功打造高質感外型、被視作「網通界的Apple」,更成功吸引一批又一批的死忠粉絲,以口碑相傳等病毒式擴散機制帶動產品銷售力道,締造在全球200多個國家與地區銷售出超過8,500萬台設備的佳績。

佩拉對產品設計與使用體驗的追求:寧願Say No 100次也不願意妥協設計理念 wsj.com

根據UI內部員工透漏,佩拉對產品外觀與體驗的嚴苛追求,從其總是以放大鏡檢視產品細節可窺知一二,也因如此,在UI即使產品開發已經進到生產驗證測試階段(PVT),若產品外觀細節不如預期,佩拉與團隊成員會不計成本的不斷開模修正,直到近乎完美,更重要的是,這種對產品細節的要求,不只是體現在產品功能設計、產品外觀設計、產品介面設計,就連產品內部零件佈局、產品包裝盒,只要是使用者會接觸到的細節,都是UI關注的領域。事實上,這種對設計美感、使用體驗與產品質的極致追求,從編制人力也可見端睨:軟體跟硬體工程師的人數不相上下,同時,喜愛聘僱勇於突破、不受侷限的工程師。

由上而下,凝聚體驗設計DNA

仔細觀察UI的營運模式,不難發現,上至佩拉、下至每一位員工,都十分重視產品的體驗設計。

舉例來說,不僅佩拉十分關注產品在各個階段的使用體驗及回饋,會親自在官方社群論壇跟使用者進行互動,每一位工程師都會認真看待客戶對產品提出的建議,並且將這些建議融入新的產品設計中,此外,還會進一步邀請官方社群中最專業且熱情的客戶參加新產品測試,依照客戶意見決定該款產品是要繼續研發設計、微幅調整產品方向,或者是砍掉重練,透過客戶參與產品開發的方式,凝聚品牌與產品認同感,實踐佩拉的經營理念:「把對的事做好,自然會得到認同」。

簡言之,重視「體驗設計」不僅是UI的企業文化,更是每一位員工的DNA,而且,UI 公司不自建銷售與市場部門,讓工程師不用受到業務或大客戶的影響,可以將心力聚焦在回應客戶需求、提升客戶體驗,透過這種高度透明且即時的相互溝通模式,持續打造一個又一個符合使用者需求的新世代無線網通產品。