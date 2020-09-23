YouTube今日宣布YouTube Kids正式在台上線 ，讓家長可以輕鬆找到孩子們喜愛的影片，並自行挑選適合孩子觀看的頻道及限制觀看時間。

YouTube Kids是一款專為父母和孩子而設計的應用程式，以3到12歲的兒童為目標對象，並針對不同年齡層的兒童設計合適觀看與搜尋的內容，讓孩子們更輕鬆地找到他們想要探索的主題內容影片。YouTube Kids自2015年正式推出，隨著台灣以及其他亞洲地區於今日推出，目前已於全球85個市場推出，並翻譯成39種當地語言。

YouTube亞太區家庭與學習內容副總經理Don Anderson表示：「YouTube Kids應用程式在設計時考量到家長與孩子的需求，讓孩子能依照感興趣的主題觀看優質影片。YouTube Kids是獨立的串流影片服務，提供孩子們更安全的觀影體驗，還有多種家長監護功能，方便家長打造適合自己孩子的影音體驗，讓每個家庭都能找到最適合自己的設定。」

YouTube Kids在台登場！為孩子把關適齡優質內容

YouTube Kids下載達數千萬次，觀看次數突破1,600億次，已成為最多人使用的兒童應用程式之一。

隨著越來越多家長和孩童透過網路和數位平台獲取新知與兒童娛樂內容，YouTube Kids終於在台灣上線了，提供台灣使用者一個更合適的平台以獲得合宜的兒童影音娛樂影片，不論是孩子喜愛的卡通、教育類影片、童謠，或是各種跟數學、科學或大自然有關的內容，現在都可在YouTube Kids上輕鬆找到。YouTube Kids擁有以下五大特色：

闔家適用的內容：YouTube Kids應用程式是以家庭為核心所設計。這款應用程式打造了闔家皆宜的觀賞環境，孩子可透過瀏覽「節目」、「音樂」、「學習」及「探索」這四大類型的頻道內容和播放清單中的影片，進而激發好奇心與想像力。 合作夥伴精選內容：YouTube Kids提供一系列值得信賴的合作夥伴頻道與內容，包括美術與勞作、音樂、體育和教育學習等包羅萬象的影音主題。 容易使用：YouTube Kids採用大尺寸的圖片、色彩鮮明的介面與清晰可見的圖示，方便孩子輕鬆點選瀏覽各種影片。 家長監護功能：透過「由您自行核准內容」功能，家長可明確指定允許孩子觀看的個別影片和頻道，無論是想讓孩子只能觀賞自己挑選的內容，或是想排除某些影片或頻道，都可藉由這個功能輕鬆管理。此外，家長也可選擇是否要啟用搜尋模式；這款應用程式提供許多功能，幫助家長控管孩子的使用體驗。 裝置使用時間：YouTube Kids也提供計時器功能，讓家長輕鬆控管孩子的觀看時間。例如將單次觀看時間限制為30分鐘，系統就會在觀看時間結束時跳出提醒。

使用者可在4.1以上作業系統版本的Android裝置，以及iOS 7作業系統版本以上的裝置免費下載與使用YouTube Kids，也可以透過Chromecast、Apple TV、遊戲主機或智慧型電視將內容投放到大螢幕。

責任編輯：文潔琳

本文授權轉自：T客邦