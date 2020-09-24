華為禁令9月15日生效後，華為首度在全連接大會上首度出面聲明，強調華為的當務之急是活下去，並呼籲美國政府重新審視禁令。

昨（23）日於上海揭開序幕的2020華為全連接大會中，華為輪值董事長郭平也針對美國封殺表示，現在「活下去」是華為的第一要務，任何願意繼續與他們合作的供應商，華為都表示歡迎，倘若高通能夠取得許可，也願意使用其晶片。

這是自9月15日新禁令生效後，華為高層首度對外發表評論。美國商務部5月祭出新的封殺措施，要求企業供應任何含有美國技術、美國技術製造的零組件給華為時，必須獲得政府許可，8月17日更擴大禁令範圍，斷絕華為繞道第三方取得晶片供應的可能性。

華為輪值董事長郭平在大會上透露，目前他們有充足的供給滿足B2B業務的需求，包括電信設備、伺服器及雲端業務所需的晶片，但對於受禁令衝擊最大的手機業務，他也坦承暫時還沒有解決方案，「我們仍在尋找辦法解決這個問題。」

華為輪值董事長：如果高通能獲許可，我們願意使用他的晶片

8月上旬舉辦的中國信息化百人會上，華為消費者業務CEO余承東就透露，「很遺憾『Mate 40』搭載的麒麟9000晶片，將成為華為高階晶片的絕版品。」

儘管禁令正式生效前，曾傳出華為正加緊腳步大肆屯貨、存糧過冬，根據分析師估計，華為的高階晶片庫存恐怕只有約1,000萬份，最多只能再支撐半年銷售，屆時搭載華為自研晶片的高階手機將成絕響。

郭平在呼籲美國政府重新考慮制裁行動的同時，也聲稱倘若高通等供應商能夠獲得政府許可，他們仍願意使用其晶片，「高通一直是我們的合作夥伴，為我們供應晶片超過10年以上。」

近年華為使用高通晶片的比例逐漸下降。根據研調機構IHS Market的資料，華為手機使用高通晶片的比例，從2018年第三季的24%降至2019年第三季的8.6%。且從2018年開始，華為便幾乎只在中低階產品使用高通晶片。

如果高通有辦法獲得取可，代表可能將重返失去已久的華為高階手機領域。高通也一直積極遊說美國政府取消出貨華為的限制，聲稱如果失去華為這個客戶，代表把價值80億美元的市場拱手相讓給競爭者。

郭平也強調，華為將繼續支持為華為供貨的供應商，並以台灣散熱器品牌Cool Master為例，介紹他們是如何讓協助其冷卻技術適用於5G基地台，在合作過程一起成長，「幫助我們的供應商茁壯對華為自己也很有幫助。」

AMD、Intel接連宣佈取得供貨取可，但手機晶片仍無出路

值得一提的是，AMD、Intel兩大CPU品牌，都接連在過去一週聲稱取得美國政府許可，能夠出貨給華為，但雙方都並未透露能夠出貨的範圍。不過早在9月初時，華為就發表了兩款搭載Intel及AMD處理器的筆電產品，顯示合作並未因禁令中斷。

本週華為與Intel聯合發表了FusionServer Pro系列最新產品2488H V6，採用Intel的x86架構。Intel中國區總裁楊旭也表示，Intel的字典裡沒有「撤」字，與中國脫鉤不符合產業規律，仍會繼續在中國投資。

但目前仍然沒有攸關手機晶片的廠商獲得許可，聯發科、高通都傳出已遞交申請，暫時還沒有任何下文。消費者業務占華為營收的一半以上，如果無法獲得晶片，接下來的手機銷量勢必會受到影響。

Intel本週宣佈取得供貨華為許可，並與華為聯手發布了採用x86架構的最新伺服器產品。 shutterstock

而在軟體方面，雖然沒有向硬體那樣被趕盡殺絕，華為強調他們會繼續投入自家服務開發，為消費者提供華為行動服務（HMS）以及鴻蒙作業系統（HarmonyOS）。

另外，華為聲稱他們也正在與中國智慧產品廠牌協商，希望能擴大鴻蒙作業系統的使用範圍。去年華為第一款採用鴻蒙系統的產品，也是一台智慧電視而非手機。

目前華為唯一的轉機，只能寄望11月美國總統大選華府變天，拜登勝選後取消禁令限制。《彭博社》也指出，郭平在大會中引用《基度山恩仇記》的台詞，聲稱華為的當務之急就是生存下去。

責任編輯：蕭閔云

資料來源：Bloomberg、Nikkei Asian Review、南華早報