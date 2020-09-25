智慧水表有幾個好處：即時傳送用水數據，用App也能觀測用水量、減少人工抄表的誤差與成本、主動偵測漏水等，但目的很精確，就是節約用水。

台灣雖然擁有豐沛的降雨量，是世界平均降雨量的2.6倍，但每人每年水資源分配卻僅有全球平均值的1/6，甚至名列缺水國家，主因是台灣山區地勢陡峭，降雨迅速流入海中，且大量倚靠颱風與梅雨提供降水量，如少颱或梅雨季降雨量少，就會造成缺水。

因此，節約用水絕對是個重要課題，但根據經濟部水利署的資料顯示，2020年台灣平均漏水率為15%，每年損失水量約5～7億噸，而倚靠現有的傳統機械式水表，漏水往往須等到帳單或抄表員抄表時才會發現，能即時監控用水量的「智慧水表」便是改善現況的好方法。

低功耗物聯網Sigfox在台營運商優納比就與新光保全、電子水表製造商銓準科技合作，在台北地區展開智慧水表的應用測試。

新創與大企業攜手合作，搶下北水智慧水表標案

台北自來水處（以下簡稱北水）在2015年就開始積極探討「智慧水表」的技術，啟動了12年計畫，要將傳統智慧水表汰換成智慧水表，每年平均要汰換掉20萬具，總預算為48億台幣。

今年北水的「智慧水表營運測試採購案」，預計在全台北7個區域安裝1.5萬具智慧水表，分成7個標案與7個不同廠商採購，預計營運3年。得標者包含台灣NEC、智慧電表大廠斯其大、宏碁、專注於邊緣運算的台灣富力思泰、台灣固網、遠傳電信，以及新光電通。

成立於2016年的優納比，則是新光電通營運的重要合作夥伴。優納比提供水表的讀表器與涵蓋台北的物聯網網路，另外則由銓準科技來提供電子水表與安裝工程，新光電通則負責工程協調。新光電通是新光保全旗下的公司，同時新光保全也是優納比的投資者之一。

銓準科技負責電子水表（金色），優納比則負責讀取器與傳輸網路（右方黑盒子）。 陳君毅攝

「只有這顆水表還稱不上智慧水表，我們跟銓準科技合作，他們開放電子水表的API給我們的讀表器，再由用Sigfox網路上傳到雲端，有通訊、搜集數據等功能，才能算是智慧水表。」優納比的台灣執行董事何承翰說。

優納比執行董事何承翰手上的產品，即為優納比推出的電子水表讀取器，能讀取用水量後將資訊上傳。 陳君毅攝

這不是第一次優納比在能源監測上提供服務，2019年優納比就推出瓦斯讀取表，搶下日本瓦斯公司85萬件訂單。

而與新光電通合作搶下北水的標案，何承翰認為最重要的事情是示範性意義，「未來整套的解決方案，可以在我們拓展國際市場，包含日本、東南亞時，可以成為一個很好的demo（示範）。」

智慧水表的最大挑戰：電池要撐8年

除了能夠即時知道用水狀況、節省抄表員的人力與筆誤成本之外，智慧水表其實還有很多想像。

何承翰舉例，「其實每個人的用水行為可能不會差多，如果即時監控，有異常就能即時回報，也可以應用在長照服務上，像是監測馬桶的用水量，就能知道長輩上廁所的情況是否正常。」

但他也強調，優納比並不會擁有這些數據，數據最終仍是由客戶（目前是北水）所擁有，在客戶要求之下，才會進行相關的分析，「對國家來說，水、電、瓦斯都是戰略資源，能好好監控都是相當珍貴的情報。」

何承翰也透露，智慧水表發展上最大的挑戰就是「電池」，北水開出的規格是希望智慧水表至少能使用8年，「走4G跟WIFI的方式，都比較耗電一些，但我們走的是低功耗的物聯網網路，耗電量低是我們的優勢。」

責任編輯：錢玉紘