台灣設計研究院與台鐵合作，邀請中間研究室總監郭中元為「台鐵便當」進行整體品牌優化，新Logo設計更將大眾熟悉的「工字軌」融入，打造訂製標準字。

從舊時代的車站月台叫賣開始，每個人的心裡，都有著臺鐵便當的記憶。它承載著旅行、鄉愁、奮鬥或是某一段時期的生活記憶，相同味道，不同情懷，咀嚼出許多人不同的情感記憶，正是台鐵便當牽引著人們味蕾的軌跡。「移動」、「軌跡」、「風味」正是此次「台鐵便當TR Bento」想傳達的品牌意象。

台鐵便當新Logo：移動中的風味記憶

臺鐵與台灣設計研究院TDRI合作，邀請中間研究室總監郭中元，為台鐵便當進行整體品牌優化。透過設計導入，考據台鐵便當的百年歷史，再經過市場調查、風格聚焦，衍生出系統的整體設計，帶來煥然一新的感受。

「台鐵便當TR Bento」品牌新形象建構，Logo設計捨棄圖像識別，在品牌標準字上，融入「工」字鐵為設計概念元素，也是台鐵企業最具特色印象，有著穩重、專業的企業形象，同時延續著「數年如一的經典美味」感受與「移動中的風味記憶」等，新舊融合，傳遞著台鐵精神。

沿用臺鐵局企業標準色，傳承鐵道文化精神

色彩沿用臺鐵局企業標準色，代表鐵道文化精神的傳承。字型線條與角度相對柔和，符合餐飲品牌的軟調性，整體設計以極簡為訴求，展現台鐵便當的在地情懷和不變的經典風味。

由南到北的移動，無論是山線、海線，旅人總經由車廂窗外流動，享受著島嶼景致，山、海、稻米、城鄉農作物，也挹注在整體形象裡，看得到、食得到，旅途中美好的記憶、風味都盡收在台鐵便當裡。

台鐵便當TR Bento視覺識別設計

Logotype：中英文字體 客製化標準字

中文文書字體：思源黑體

英文指定字體：Akrobat

視覺識別設計：中間研究室 Midroom

AD│郭中元 D│黃煒仁 企劃│秦安慧 林玲

責任編輯：蕭閔云

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