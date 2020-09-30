5年前，美國有一位84歲的奶奶級遊戲玩家，她在YouTube頻道陸續上傳玩《天際》的影片。現在，她靠著遊戲直播影片，收穫了近百萬名的粉絲。

在遊戲領域，大多數遊戲玩家都是年輕人。然而在美國，有一位84歲的奶奶級遊戲玩家，她成為遊戲玩家的時長，甚至比許多頂級遊戲玩家的年齡還大。同時，這位奶奶也是YouTube上的網紅人物，訂閱她影片頻道的粉絲超過了90萬。

自上個世紀90年代以來，雪莉．庫里（Shirley Curry）已經打卡了數千個小時的遊戲時間。

今年84歲的雪莉．庫里（Shirley Curry） 36氪

庫里最大的愛好就是玩大型角色扮演遊戲《上古卷軸》（The Elder Scrolls）系列的第五部作品《天際》（Skyrim），她之前甚至還在YouTube上直播自己玩這款遊戲的實況。

《上古卷軸：天際》 截圖自網路

不過，當人們對她在遊戲中的精湛表現贊不絕口時，她反而覺得非常不自在。

「當人們對我說：『你簡直是一個傳奇人物』這樣的話時，我總是會感到非常尷尬。我只不過是一個奶奶級的菜鳥玩家而已。」今年84歲的庫里說，「我只希望盡量誠實地做自己。我坐在公寓的電腦前，夢想著自己的故事。這就是我在做的一切。」

庫里家住在俄亥俄州的西南部。每天，她都會坐在電腦前，打開攝影鏡頭，準備帶著她的「孫子、孫女們」（庫里用來代稱其YouTube頻道上的90多萬訂閱者），在這款2011年推出的遊戲中開啟一段新的旅程。

要去征服一個地牢、探索一個城鎮，亦或是掌握一個新的魔法。她會大聲朗誦遊戲中所有的書籍，沉浸在路邊旅館的舒適氛圍中，並且還會精心地為自己配置劍、斧頭和匕首等裝備。

在每一個影片的最後，她都會用同樣的問候語跟大家告別，「再見，孩子們。」

1996年開始打遊戲，YouTube成了新天地

庫里最開始接觸到遊戲的時間，要追溯到她兒子教她玩1996年推出的策略遊戲《文明2》（Civilization II）的時候。

策略遊戲《文明2》 截圖自網路

「那個時候我很喜歡玩這個遊戲，沒日沒夜地玩。」庫里說，「我會在遊戲裡面去征服一個又一個大陸，我非常喜歡這種感覺。」

庫里總共有4個孩子，在撫養孩子們長大的時間裡，她從事過許多份工作。她當過秘書，在糖果廠當過工人，並且還在美國最大的折扣零售商凱馬特（Kmart）女裝部門擔任過好幾年的助理。庫里於1991年退休，那一年她55歲。

20年後，她開啟了新的征途。她在2011年加入YouTube，隨後不僅在平台上訂閱觀看一些她最喜歡的遊戲頻道，甚至從2015年開始，在平台上上傳自己玩《天際》的遊戲影片。

她在YouTube上傳的第一個遊戲影片，遊戲中她當時與一隻巨大的蜘蛛戰鬥，而那個影片後來超過了210萬個點擊率。

「請求將庫里奶奶列為我們的國寶。」該影片下的一則點讚數量靠前的評論寫道。

玩到變《上古卷軸》角色，粉絲訊息回不完

如今，庫里奶奶已經是全球遊戲影響力玩家世界中的榜上客。除了在YouTube平台上超過91萬的訂閱者，她在Twitter上還有7.5萬名粉絲，而Instagram則有7,000名粉絲。

《上古卷軸》系列遊戲的發行商Bethesda，甚至承諾過在該系列遊戲的第六部作品中把庫里設計為遊戲中的一個角色。

「我們工作室的每個人都知道她是誰。我想把這個工作做好，這就意味著，不僅要捕捉她的肖像，還要捕捉其皮膚細節和臉部表情等訊息。」Bethesda資深動畫師瑞克．維森斯（Rick Vicens）說，「當我們跟她溝通這個工作過程以及需要她配合做什麼時，她立馬就同意了。能讓大家、特別是庫里奶奶，看到最終的成果，我想著都很興奮。」

在一個以年輕人為主的影響者生態系統中，庫里的例子，至少可以表明這個系統中可以有一個奶奶級的影響者存在。

不過，庫里奶奶也不得不面對成為網紅後的一些責任，例如回應那些崇拜她的粉絲，以及跟那些「回覆人」鬥智鬥勇。

「我曾經很努力地嘗試回應所有的評論和電子郵件。我會覺得，他們花時間看了我上傳的影片並且寫下評論，那他們就應該得到回覆。然而，這些訊息量太大了。有時候，我整天都坐在電腦前回覆這些訊息。隨後，我就改為給他們逐一按讚。但後來我也不得不停止這樣做。」庫里奶奶說，「現在，我基本都是往下拉瀏覽這些評論，看到經常來的鐵粉才會回覆他們。好多人都在回覆「奶奶好」、「奶奶早安」這些問候語，我沒辦法一一回應。」

庫里還稱，她能夠透過其YouTube頻道賺到不少的錢，足以讓她有能力支付去各種遊戲玩家集會的費用。在集會上，她還能碰到不少忠實粉絲。

庫里奶奶與另一位名叫Camelworks的YouTuber合影 36氪

玩家好心「解釋」術語，反讓奶奶很沮喪

然而，在新冠病毒的疫情爆發以後，這些集會也跟著取消了。不過，庫里奶奶說，在2020年，她的日常活動並沒有太大的變化。

「每天，我會給自己沖泡一杯咖啡，坐在電腦前，打開兩個顯示螢幕，然後閱讀電子郵件、評論以及瀏覽Twitter訊息。」庫里奶奶說。

庫里說，在建立YouTube頻道的早期，她通常會在正式上傳遊戲影片的前一週就準備好影片內容，但現在在她準備好影片的當天就會立即將影片上傳至該頻道。

「由於各種健康問題，我很難去保持更新時間。」今年5月，庫里突然宣佈，由於血壓不穩定，她將休息一段時間並減少更新頻率。對此，具體原因也仍未得知。

「有時候我的血壓會非常高。當血壓降得很低時，我又會暈倒。他們也不知道為什麼我的血壓會突然降這麼多。」庫里說，「某位醫生甚至不讓我離開她的辦公室，因為她認為我隨時有可能會中風。」

此外庫里還提到，有一些人在評論中試圖向她解釋一些玩家術語，對此她也表示非常沮喪。今年5月25日，她還在當天上傳的影片中特地談到這個問題。

「我知道不應該讓這些事情帶來壓力，但它們的確對我造成了不小的壓力。」庫里說，「我玩《天際》已經很多年了。我知道什麼是HUD（Heads Up Display，抬頭顯示器），我知道遊戲中的不同機制，我不需要別人一直來提醒和告訴我。」

許多YouTuber經常使用「倦怠」這個詞，形容他們在按照嚴格的更新時間來安撫和取悅粉絲時所經歷的疲憊感。庫里說，她也感到一絲這樣的壓力。

「有時候，這會讓我感到自己被逼到了牆角。有的評論會讓我覺得不能讓他們失望，亦或是自己不能就此離開他們。」庫里說，「有時候我真的感覺非常累，曾經都有過放棄的想法。但我不能，我不能真的這樣做。」

畢竟，和其他許多網路創作者一樣，庫里也跟她的粉絲們建立起了密切的關係，這種關係也在網路上也形成了一定的影響力。

庫里也曾經參加過由許多同齡人組成的拼布小組。那些人都知道她是個遊戲玩家，但她從來沒有機會跟他們討論《文明》這款遊戲的各種訊息。事實上，根本沒有一個高級遊戲玩家的社群，能夠接納她這樣的人。

「我們通常只談論的是拼布之類的事情，但從來沒有討論過遊戲。她們對遊戲也是一無所知。」庫里說，「我身邊沒有人可以跟我討論遊戲。」

責任編輯：文潔琳

本文授權轉自：36氪