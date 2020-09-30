與研華共同開發物聯網解決方案，讓行動貝果與大企業合作時，不再只是聽話的代工廠商，而是推出自家產品的品牌。

人工智慧（AI）不只不會取代人們工作，還會為工作效率大大加分。不過，AI該怎麼應用？如何進行PoC（概念驗證）？選擇什麼創新商業模式才合適？這些都讓業者猶疑不已。

幫客戶解決這些問題，是新創公司行動貝果（MoBagel）的主要業務。

創立於2015年的行動貝果，以「Decanter AI」數據分析系統為主力產品，整合傳統機器學習演算法、時間序列以及深度學習演算法；目標是要讓AI工具能抓取企業數據立即應用，像啟用Excel一樣簡單，快速幫企業解決各種問題。

「我們把進入AI的門檻降得很低，不用Programing（程式設計）、不用演算法都能做。」行動貝果共同創辦人暨執行長鍾哲民自豪地說。

2019年，行動貝果年營收已達1.5億元，儘管如今成績亮眼，但回想起創業初期，鍾哲民坦言，「前兩年為了摸索定位真的很辛苦。」 蔡仁譯攝影

在創辦短短5年之後，行動貝果客戶已經有飛利浦（Philips）、軟銀（Softbank）、台灣松下電器（Panasonic）、全球工業電腦大廠研華、電子代工大廠緯創資通等大型企業，合作內容各有不同。像是與飛利浦的合作，是共同打造一棟智慧建築；與研華的合作，則涵蓋了智慧零售、智慧工廠範疇。

透過與大企業的合作過程，行動貝果逐步調整方向，找出產品定位並開發主力商品，也漸漸成為跨國AI服務公司，除了位於美國的母公司及台灣子公司之外，在日本、北京、上海都有團隊。

要做自家產品，還是要接專案活下去？

2019年，行動貝果已經達成年營收1.5億元的好成績，在今年，即使是在疫情影響之下，業務成長速度還是比去年更快，今年目標還要再挑戰年營收翻倍成長，預計3年後啟動IPO（首次公開發行）。

儘管如今成績亮眼，但回想起創業初期，鍾哲民坦言，「前兩年為了摸索定位真的很辛苦。」2016年，行動貝果開始打造第一代「Decanter AI」產品，走上與使用Open Source（開源軟體）不同的道路，不過這也是行動貝果內部意見分歧最嚴重的時候。「到底要做屬於自己的產品？還是要做專案活下去？」

接下企業合作專案，對於行動貝果來說，是創造營收最簡單的方式，不過專案通常僅止於一次性合作。但搭建屬於自己的產品，若成功經過PoC（概念認證）並推廣出去，則能帶來較長遠的合作，同時也是行動貝果的創業理想。當時行動貝果的剩餘資金只夠再撐半年，內部仍對未來定位爭論不已。

到了2017年，行動貝果拿到Pre-A輪的200萬美元資金之後，才穩定了軍心。同時，產業對於AI的想法也開始成熟，愈來愈多企業累積大量數據，著手投資AI應用。

2018年，研華開始執行物聯網產業解決方案（Solution-Ready Package，SRP）計畫，其中就使用了行動貝果開發的AI工具產品，第一批次就建立了20個讓企業可以直接應用的AI物聯網系統。

舉例而言，當時研華透過該產品，開發了一款智慧零售SRP，設計一系列攝影機、POS（Point of Sale，俗稱收銀系統）、Wi-Fi等物聯網設備，系統與AI演算法也成套架構。「店家只要裝上一套的機器、系統，就是一個智慧商店。」鍾哲民說明。

這也是影響行動貝果最深的一次企業合作。與研華共同開發SRP，讓行動貝果在與大企業之間的合作關係中，不再只是聽話的「代工」廠商，而是推出自家產品的「品牌」。行動貝果更藉此了解大型企業導入AI時所在意的關鍵，有助於往後與其他大企業的互動溝通；除此之外，往後導入研華零售SRP解決方案的客戶，同時也會使用到行動貝果的產品。

「我們把進入AI的門檻降得很低，不用Programing（程式設計）、不用演算法都能做。」行動貝果共同創辦人暨執行長鍾哲民自豪地說。 蔡仁譯攝影

重新定位，看好AI應用3年後大爆發

談起行動貝果逐漸從「代工」走向「品牌」的轉型過程，鍾哲民直言：「我就是學研華！」他提到，研華由代工轉向品牌、再由品牌走向服務供應商，一路上不斷重新自我定位，進一步影響所有商業決策的思維。研華轉換商業模式的起點，就是自股票上市開始。

「所以這也是我們的前進方向，我們想要3年後IPO。」鍾哲民說。這不單是一個財務上的目標，更重要的是，要讓企業明白行動貝果是一個可以信賴的品牌。另一方面，AI應用結合各企業的營運成為產業趨勢，他也相信3年後會是一個爆發期。

「大家都已經知道AI可以做的事情，就是要透過技術結合數據，達到快速應用，3年後會有很多大公司有這樣的認知，這也是我們品牌出來很棒的時間點！」鍾哲民說。

產品上市前的PoC有多重要？

PoC（Proof of Concept）是為了確認新產品、創新解決方案的概念或理論是否可行，在落地應用前，會先經歷PoC階段，若遲遲過不了關，專案可能會胎死腹中。AI產品若未能商品化，很有可能是PoC沒有達到預期目標，或實際維運成本負擔過高、操作過於複雜，或不符客戶要求。

責任編輯：張庭銉