背包袋或袖口頓時成了人與科技之間的橋樑，突破了穿戴裝置的想像。然而，科技大廠跨入時尚領域，究竟有什麼目的？

智慧穿戴裝置的想像，難道僅局限於手腕嗎？

顯然不只如此，Google早在2013年推出配備語音控制、影像鏡頭以及AR（擴增實境）功能的Google Glass，當時還與紐約時裝品牌DVF共同推出聯名款式，並於限定通路販售。

但最後礙於隱私權、市場反應冷淡，Google Glass於2015年停產。

感測器化作紗線，把布變成智慧裝置

這並不影響Google在穿戴裝置領域上前進，從先進科技與計畫部門（ATAP）誕生的Project Jacquard，是要將觸控跟手勢互動能力織入各種布料的創新計畫，關鍵在如何將棉、絲等布料成分結合合金，導入可傳送觸控訊號的智慧紗線，並以觸覺感應（haptics）產生回饋。

Project Jacquard首度的合作對象是牛仔品牌LEVI'S，雙方不僅於2017年推出第一款牛仔夾克，第二代牛仔夾克更於今年9月在台灣上市；用戶將智慧手機透過藍牙與夾克連線，就可以不碰螢幕而遠端遙控，讓這款夾克不只造型時尚，更多了科技的成分。

實際運行來看，用戶只要穿上外套、串聯手機藍牙訊號，對感測器施以向內、向外、輕拍兩下、覆蓋等4種不同手勢，就能操作執行包括自拍、音訊、紀錄、導航、Google助理等19種功能。

可惜的是，對應手勢，用戶最多只能挑選4個最常用到的功能，無法做更多的操作，但想像你正穿著這件夾克騎著單車，不管接電話或希望跳到下一首歌，你都能方便地透過手勢在幾秒鐘內完成。

第一代智慧丹寧夾克推出兩年後，Project Jacquard技術大幅升級，第二代夾克的袖口電容式裝置Jacquard Tag防水等級IP54，外型也更為簡約時尚。 蔡仁譯攝影

此外，Google也攜手時尚精品YSL跨界推出一款後背包，概念如同夾克：只是感應裝置從袖口換成了背帶。

背包袋或袖口頓時成了人與科技之間的橋樑，突破了穿戴裝置的想像。然而，科技大廠跨入時尚領域，究竟有什麼目的？

除了噱頭以外，可以預見的是，未來AIoT（人工智慧物聯網）的龐大商機。根據研調機構Statista的報告，有了AI加持，物聯網終端裝置全球市場規模在2019年來到2,120億美元（約6.14兆新台幣），預估到了2025年市值將上看1.6兆美元（約46.4兆新台幣）。

從穿戴裝置來看，研調機構IDC的報告顯示，智慧手錶、基礎健身手錶（Basic Watch）固然是市場大宗，但智慧服裝（Clothing）市場出貨量將從2017年的210萬件，成長至2021年1,150萬件，年複合成長率上看48.7％，增幅僅次於智慧耳機的58.5％，潛力驚人。

科技想要結合時尚，最終門檻還是「美感」跟「功能性」之間的拉扯。

過去有不少科技應用多以運動服飾為戰場，如Nike、Under Armour等，看準的是運動場域的功能性大於美觀。時裝產業可不是這麼一回事，美感跟品味主宰了這個產業，這也是為什麼Apple Watch問世後，LV仍能推出一只價格高於前者8倍之多的智慧腕錶，仍依舊受到高端市場青睞。

時尚與科技相遇，重塑「穿衣服」的規則

知名義大利品牌PRADA創辦人Miuccia Prada曾說，「你的穿著就是你如何向世界展示自己。」當衣服之於人類不再只是保暖衣物，而是身分地位的象徵時，智慧服飾在萬物聯網的時代，在滿足功能需求的同時，又如何讓人們展演自我風格、甚至化作時裝秀上一件炫目的作品？

萬事達卡數位解決方案執行副總裁Jorn Lambert說道，科技大廠跟時尚品牌需要共同努力，以消彌消費者對於穿戴裝置的疑惑：究竟是時尚配件、科技硬體、或只是一個健身工具？

或許三者並不衝突，得要時尚跟科技結合才能激盪出全新火花。近年時裝品牌也開始跨足科技領域，肯定是「時尚智慧穿戴」市場的一塊敲門磚。

責任編輯：張庭銉