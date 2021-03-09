台灣老字號東元集團面臨市場派寶佳集團大舉買股威脅引發關注，9日東元表示，集團會長黃茂雄以個人身分與寶佳機構、華新麗華三方達成共識。

編按：2021.3.9更新：東元、寶佳和解 東元近年來與寶佳爭奪經營權引發關注，不料東元9日表示，集團會長黃茂雄以個人身分與主要股東寶佳機構及華新麗華三方溝通已達成共識，將共同推舉東元下屆11名董事候選人，未來除了維持機電核心事業的領先地位，並加速在綠能、太陽能、電動車及智能製造等先進領域的發展商機。



東元預計將於5月25日舉行股東會並改選新任董事，寶佳為東元最大單一股東，能否拿下董事席次成為焦點。東元指出，寶佳機構持有東元約25%股權，但近來雙方團隊頻繁溝通下，過去一年的誤會已排除。寶佳表示，會秉持當初投資東元的初衷，建築事業持續使用東元機電產品。



聯盟夥伴華新麗華也表達歡迎寶佳，三大股東已達成共識，除了發展電動車充電樁、離岸風電陸域變電站統包工程以及太陽能能源及儲電工程等外，並加強智慧工廠、智慧樓宇等解決方案。



以下為2020年11月20日報導：

64歲的東元電機與54歲的華新麗華，兩家台灣老牌集團宣佈攜手合作，展開策略聯盟，以互相增資換股方式，強調將共同佈局智慧電網、智慧製造、新能源產業，整合計有客戶資源，加速事業發展，互惠互利。

東元20日宣佈將增資1.71億股，而華新麗華將增資2.05億股，雙方以每1股華新麗華股票，能換發東元電機0.83股方式，互相交叉持股，未來華新麗華將持有東元電機8%股權，東元則持有華新麗華6%股權。

東元集團會長黃茂雄跟焦家私交很好。 東元

以雙方換股比例1：0.83，及東元收盤價29.55元，華新麗華18.1元來說，東元增資股市值50.56億元，換得華新麗華36.95億元增資新股，怎麼算都是東元折價27%完成的交易，也就是說，東元這次增資合作先潛在損失13.61億元，顯然此次合作，是「東元比華新麗華有需求」。

雙方計畫2021年1月6日完成股權交換，寶佳集團持股稍被稀釋，降至24.34％，但預期仍是最大股東。

東元2020年股東常會首度與寶佳集團交手，寶佳提案減資10%失利，但東元成功決議減少董事席次至7~11人。 蔣曜宇攝影

對於此次引進華新集團，是否防堵市場派入主？對此東元協理葉文中表示，是雙方長期合作的深化，合作更緊密，雙方是機電大廠，合作效益股東共享，「完全沒有針對性」，完全是股東希望既有業務上，增加綠能跟自動化，透過聯盟提早實現願景。

華新幕僚長潘思如則表示，風電業務上，東元有發電站統包工程，華新麗華則有接風機線纜生意，兩家也都是三菱重工的供應商，業務上本來就有合作，最近感受到合作氛圍，水到渠成的事。

黃茂雄與焦師父私誼好，華新成白衣騎士

兩大集團過去交情深厚，東元會長黃茂雄跟人稱「焦師父」的華新集團創辦人焦廷標私交甚篤，因此集團合作是否需要換股才能合作？頗值得玩味，且此次雙方股本都將雙雙膨脹，其中東元電機因增資8%，將稀釋寶佳集團持股，被視為是抵禦外來勢力對策，為寶佳集團2021年可能發動的董監改選突襲預作準備。

華新集團跟東元集團都在風電產業有著墨。 shutterstock

東元10月才宣佈，大股東寶佳集團旗下：寶佳資產管理、嘉源投資和源通投資三位聯合申報人，9～10月持續提高東元持股1996萬股，對東元持股比重提升到26.46%、從東元今年公布的前10大股東名單來看，寶佳集團已是第一大股東。

東元電機是全球前五大馬達製造商，華新麗華在基礎材料領域耕耘，是台灣電線電纜龍頭，近年積極佈局智慧電網、太陽能、風能等領域，東元表示由於兩集團「結緣已久、互信基礎深厚」，業務上也長期合作，期望未來互利共贏。