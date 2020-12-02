以圍棋AI AlphaGo聲名大噪的DeeoMind，宣佈成功以AI攻克50年未解的「蛋白質折疊」難題，可望對疾病研究、環境保護等領域帶來新突破。

還記得以AlphaGo聲名大噪的DeepMind嗎？現在這間頂尖的AI公司又再立下一個新里程碑，成功開發出一款AI軟體，攻克存在50年以上的科學難題，能夠準確預測蛋白質的折疊結構，無論對製藥、疾病學等領域都是非常大的進展。

DeepMind開發出的最新版本AlphaFold，成功獲得每兩年一度「蛋白質結構預測關鍵評量（CASP）」認可，能夠在短時間之內，準確預測出蛋白質折疊結構，誤差範圍達到0.16奈米內。若按照以往的作法，要確認蛋白質折疊結構往往得花上數個月、甚至數年時間。

CASP是於1994年首度舉辦的一項活動，希望找出預測蛋白質結構的方法，但直到AlphaFold出現以前，沒有挑戰者能夠提出獲得認可的解決方案。

花數週訓練AI，攻克難倒全球科學家50年問題

蛋白質是生物運轉的重要齒輪，而蛋白質折疊是指蛋白質獲得功能性結構的過程，依照結構的不同，蛋白質的功能也迥然不同，若能預測蛋白質折疊的結構，就能對其運作有更深度的理解，有助於開發疾病解藥，或者找出分解特定工業污染的酶。

1972諾貝爾化學獎得主克里斯蒂安．安芬生（Christian Anfinsen）曾在一項假設中估計，若要從胺基酸序列預測蛋白質架構，可能的折疊方式多如天文數字。而另一位生物學家塞瑞斯．列文塔爾（Cyrus Levinthal）則指出，蛋白質折疊存在10的300次方種可能性，若想暴力破解（brute force calculation），花費時間可能比宇宙的年歲還長，

AlphaFold曾在2018年首度參與挑戰，當年雖繳出所有挑戰者中最好的成果，依舊沒有達到過關標準，經過兩年時間調整，這次活動上才正式獲得評審認可，成為世上第一個能夠準確預測蛋白質折疊的解決方案。

「如何準確預測蛋白質折疊」是個困擾全球科學家50年的難題，DeepMind利用AlphaFold首度為這個難題找到答案。 YouTube

DeepMind的技術是利用資料庫中約17萬種蛋白質訓練AlphaFold，使其比較各個結構與胺基酸序列，使用了約100個至200個GPU的運算能力，並花費數個禮拜的時間進行訓練。

「我一直希望能夠活著看到這一天。」共同創辦CASP的馬里蘭大學教授約翰．摩爾特（John Moult）表示，「先前我對此不是很有把握。」

Google執行長桑德爾．皮蔡也在推特上祝賀，「DeepMind驚人的蛋白質折疊技術突破，能夠幫助我們更好地理解構成生命的基本元素，對於科學家研究疾病、環境永續等難題都有助益。」

遊戲得第一還不夠，DeepMind也想對世界有實質貢獻

2014年被Google收購的DeepMind，最著名的事蹟莫過於開發出擊敗李世乭、柯潔等頂尖圍棋高手的AlphaGo。其後又與遊戲公司暴雪合作，利用即時戰略遊戲《星海爭霸II》訓練AI挑戰人類玩家。

縱使DeepMind的AI在各種遊戲叱吒風雲，這間英國AI公司的終極願景依舊是透過人工智慧技術，攻克現實世界中的各種待解問題。先前也曾與Google在印度測試能夠篩檢眼疾的AI技術，甚至協助控制Google資料中心的冷卻系統，進而節省40%用電。

「DeepMind的終極目標一直是打造通用人工智慧，加快科學發展的腳步，幫助我們進一步認識世界。」DeepMind執行長德米斯．哈薩比斯（Demis Hassabis）表示，經過4年發展，他們的系統已經足夠準確，現在演算法有能力應用於科學問題。

對於下一步，《MIT科技評論》指出，DeepMind計畫將AlphaFold使用在疾病研究上，如瘧疾、嗜睡病、利什曼病等，這些寄生蟲引發的疾病都牽涉到許多未知的蛋白質結構。

DeepMind首席科學家約翰．強波（John Jumper）強調，他們不想成為徒有虛名的公司，希望能在生物學上做出一些貢獻。

資料來源：紐約時報、MIT科技評論、DeepMind

責任編輯：錢玉紘