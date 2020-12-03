自智慧手機以後，遊戲產業迎來全新劇烈變局，各派人馬競爭中，Facebook（臉書）與蘋果公司各打出與眾不同的路數。

自智慧手機以後，遊戲產業迎來全新劇烈變局，各派人馬競爭中，Facebook（臉書）與蘋果公司各打出與眾不同的路數。

疫情肆虐的2020年，「遊戲」獲得近年來最多的注目，除了因為人們只能待在家中，被迫將原本外出遊玩的休閒時間，轉移到遊戲上，遊戲大廠Epic Games帶頭挑戰蘋果及Google在App市場的壟斷地位，以及遊戲引擎開發商Unity相當成功的IPO成績，都提供了不少輿論素材。

不過更重要的，科技巨頭接連推出雲端遊戲（cloud gaming）服務，彰顯了遊戲崛起不只是一時疫情使然，我們很可能將迎來繼Netflix串流服務後，近代媒體暨娛樂（media & entertainment）產業最重要的創新篇章。

所謂「雲端遊戲」指的是：遊戲不再透過手機、電腦、遊戲主機等裝置的運算力遊玩，而是集中交由伺服器運算後，將結果畫面透過網路串流至終端設備；玩家輸入的指令，也是直接回傳給線上伺服器，來達成雙向互動的效果。

擺脫雲端大廠內容角力，Facebook「玩法」有3點優勢

「四大科技巨頭」中，Google的Stadia為第一家推出的雲端遊戲服務，之後依序為微軟的xCloud、亞馬遜的Luna，以及Facebook內建在Gaming入口內的服務。除了上述四大巨頭，顯示晶片（GPU）龍頭NVIDIA也推出GeForce NOW應戰。

Google、微軟、亞馬遜三家業者的策略較為相近，因為他們擁有的「本錢」也相近。三者都有「雲」的基礎建設，並且都已具備全球擴張的實力；其商業模式都採訂閱制，彼此之間的差別在於訂價與銷售模式。

三者都有自家的智慧語音助理，而語音助理對雲端遊戲來說，是關鍵的新輸入手段；主打的內容也都是原先只能在高階PC，或次世代遊戲主機上運行的高畫質遊戲；最後，他們原先都有自己的社交獲客管道，如Google有YouTube、亞馬遜有Twitch，微軟則是將 Mixer賣掉後，轉向與Facebook合作。

眾多相近中，決定Google、微軟、亞馬遜孰優孰劣的，當然就是「內容」了。 在這點上，微軟具有絕對優勢，尤其收購遊戲大廠ZeniMax Media後，一口氣入袋了多款知名IP。亞馬遜也非門外漢，多年來持續投資 Amazon Game Studios，可惜迄今仍未開花結果。Google則是三家巨頭裡，與遊戲最陌生的一家，這點也反應在Stadia上市至今，仍極為貧乏的內容庫上。

三家巨頭以外的Facebook，則採取了截然不同的市場策略：免費提供雲端遊戲服務，變現模式為應用內付費的分潤以及廣告；提供的內容也不是PC或遊戲主機上的高畫質遊戲，而是在App Store及Google Play上也能免費下載的手機遊戲。

沒有雲端大廠的Facebook，選擇採取截然不同的市場策略角逐雲端遊戲。 Flickr CC by Marco Verch

Facebook之所以會採取這種策略，當然與「本錢」不同有關。Facebook雖然在全球各地設置自有或合作機房，但由於沒有獨立營運雲端事業，量體自然比不上三大廠。

此外，Facebook商業模式向來只有「廣告」，而傳統高畫質遊戲並不適合廣告商模；同時Facebook擁有最強的社交利器，利用「免費＋廣告」的模式才最能發揮此一優勢。

進一步分析Facebook的雲端遊戲策略，還能有以下3點發現：

第一， 雲端遊戲可以彌補傳統HTML5在技術與體驗上的不足，協助Facebook切入手機遊戲市場。第二， 雲端串流技術可提升「可玩廣告」（playable ads）的體驗，廣告主也不須額外製作新的廣告素材。第三， 雲端遊戲可以結合Facebook Gaming的直播，推出新型態的廣告商品，繼續擴展Facebook在遊戲這一塊的變現實力。

不甩對手打成一團，蘋果固守生態系

最然而，在本文的最後，我特別想提另外一個「反趨勢」的科技巨頭：蘋果。

蘋果在今年11月11日的「One More Thing」發表會上，正式發表了搭載全新一代Arm架構M1晶片的Mac產品線。分析蘋果公司策略的角度非常多，我一方面為配合本篇主題，一方面也少見從遊戲事業的角度，看M1晶片下愈趨整合的蘋果生態系。

M1晶片代表的，是未來全球超過15億台蘋果設備將逐漸一統，遊戲開發者將可一次針對Mac桌機、Mac筆電、iPhone、iPad，甚至Apple TV等設備開發遊戲。更重要的是，進入蘋果生態系的方式，除了自行上架至App Store，還有Apple Arcade這個遊戲訂閱服務。

當雲端遊戲透過伺服器運算以及網路串流的技術，達成了跨平台遊戲體驗，蘋果公司何嘗不也是利用全生態系的軟硬整合，讓開發者可更輕易打造跨裝置的遊戲內容？

但科技巨頭以及遊戲主機業者，都一步步往雲端遊戲邁進時，蘋果反而更像上一世代的「Sony＋微軟＋任天堂」綜合體，鞏固自己的封閉生態江山。

不論是雲端遊戲趨勢，抑或蘋果公司開創的全新「連環船大陸」，遊戲產業都將迎來新一波的市場擴張，開啟自智慧手機以來，最大一波的上升熱潮。

責任編輯：郭昱彣、張庭銉