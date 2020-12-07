量子國家隊的組成為科技部、經濟部、中研院與教育部，政府希望透過跨部會的合作，以及設立於沙崙的量子科技發展基地，讓台灣不缺席未來的量子技術發展。

量子科技被視為下一個世代最重要的發展技術，全球各國無不投入資源，希望能獲得話語權。今（7）日科技部、經濟部與中研院攜手舉辦記者會，宣布「量子國家隊（Quantum Taiwan）」計畫，預計5年投入新台幣80億元的經費，讓台灣能夠在半導體之後，持續在量子世代扮演關鍵性角色。

「雖然量子科技在國際趨勢上的發展觀察，從研發到產業的時間可能需要5～10年，但台灣不能夠缺席這個可能性。」科技部部長吳政忠強調，「面對這樣的新科技，最重要的問題是法規配套，如果量子運算成真，現行的密碼都會失效，後面的倫理法律配套是科技部可以超前部署的重點。」

三大箭、七項任務，打造台灣量子國家隊

「量子國家隊」初步將由科技部、經濟部、中研院與教育部共同組成，策略上有三大箭：先打破部會藩籬，籌組國家隊並建立共同研究平台、打造量子研究基地、建立國際合作引入國外技術與人才。

細部來說，各部會目前共合計有7大任務：

科技部、經濟部、中研院與教育部分別在量子國家隊中扮演不同的角色。 科技部

### 科技部

1.開發量子電腦與量子通訊核心元件關鍵技術：低溫電子電路系統、量子材料、通訊晶片

2.建制量子運算與量子密碼研發平台：量子演算法、量子程式設計應用、量子密碼與通訊協定

### 經濟部

3.產業交流合作平台：負責與產業對話，促進產學研合作，包含推動量子晶片元件設計、晶片工程設計及低溫工程測試

4.研發前瞻硬體次技術：量子科技關鍵零組件、量子模擬器（如退火晶片）設計雨季做、量子密鑰分發模組開發等

### 中研院

5.擴大團隊參與與厚植量子世代技術研發人才

6.建立量子技術尖端核心設施，包含極低溫致冷系統、尖端量子光電量測、前瞻量子材料制被、先進製程實驗室等

### 教育部

7.科普推廣與基礎人才培育

其中中研院規劃將在台南沙崙智慧綠能科學城籌設量子科技發展基地，緊靠總營業額有望在2022年突破兆元的南科，希望能有效聚集對於量子產業有興趣的學研與產業單位。

中研院、經濟部、科技部聯手，並聆聽產業界的聲音

中研院院長廖俊智表示，中研院過去在三個方向大力投入：疫情與傳染病、氣候變遷與量子科技。「在量子方面，中研院已經累積數10年的歷史，包含低溫的量子元件、量子密碼、量子材料與運算等，這些都是替未來所累積的根基。」廖俊智說，「而南部沙崙的園區，期望未來能成為量子研發的基地。」

經濟部技術處處長邱求慧則表示，未來經濟部的發展方向會是以連結產業與新技術為主，包含運用台灣半導體領域的優勢，來開發量子關鍵零組件，特別是低溫下的控制電路模組，以及資安與數位退火系統。

吳政忠則說，面對量子科技，有點像是10多年前台灣面對奈米一樣，「最重要的是頭腦，要把最優秀的人才引到台灣來。」他也坦承現在的確量子產業尚未成形，也不適合貿然大量投入，要從人才與技術研發慢慢把比例偏向產業界，「台灣資源有限，一次投入太大量的硬體設施也不適合。」

而吳政忠也提到，過往也跟台積電等產業業者有密切的聯繫，會在計畫的初期就好好聆聽業者的聲音，共同發展、研擬未來的方向。

責任編輯：錢玉紘