隨著蘋果的訂閱服務收入持續增長，Loup Ventures市場分析師認為蘋果將推出結合軟硬體的訂閱使用模式，讓使用者能更完整使用蘋果服務內容。

隨著蘋果今年宣布推出包含iCloud、Apple Music、Apple TV+與Apple Arcade服務的Apple One訂閱方案，且訂閱服務收入也持續增長，Loup Ventures市場分析師吉恩·芒斯特（Gene Munster）、大衛·斯托克曼(David Stokman)認為蘋果接下來會準備發展結合軟硬體的訂閱使用模式，讓使用者能更完整使用蘋果服務內容。

蘋果目前已經在美國市場針對iPhone機種推行每年換新升級方案，讓使用者能以接近訂閱方式按月支付一定金額，當隔年蘋果推出新機時，即可以手中保存良好的舊機直接折抵換購新機所需費用。芒斯特和斯托克曼認為，蘋果接下來將會把相同作法套用在iPad、Mac，以及Apple Watch等蘋果硬體產品，讓使用者同樣能以按月支付一定金額方式，並且能在新機推出時，直接以舊機更換。

透過訂閱方式，不僅能讓使用者透過新機獲得最新功能體驗，同時也能吸引使用者持續支持蘋果產品與服務，藉此加深使用者與蘋果品牌深度黏著，對蘋果而言也能增加相對穩定的營收。

而搭配Apple One訂閱服務，更可讓使用者輕易使用完整的蘋果軟硬體整合服務內容，不必擔心硬體未能跟上更新，導致部分服務與功能無法順利使用。從相關估算顯示，蘋果藉由訂閱產生營收預期將可從現有55%比重提高至85%，同時也能讓硬體成為蘋果更為穩定的常態營收來源，而非僅能設法透過每次新機增加功能與特色吸引消費者升級。

此外，這樣結合軟硬體的訂閱模式可能也僅有蘋果能輕易實現，即便Google、三星在高階手機產品也有提供類似的每年換新升級方案，但由於在產品成本控管難以對比蘋果的作法，使得Google在舊機換購可折抵金額相對較低，不似蘋果能推出以保存良好的舊機直接換購新機的方案。

三星雖然基本上能比照蘋果提供相似的舊機換購升級方案，但在軟體服務上卻有極高比例仰賴Google，即便三星過去曾規劃多項軟體服務內容，但最終都無法獲得使用者青睞。此外，以二手交易市場價格顯示，蘋果產品在保存良好情況下，多半都能以較高價格轉售，即便是三星高階機種在二手市場交易價格，相比一開始進入市場銷售金額依然有明顯落差，使得蘋果推行舊機換購升級方案，會比三星更容易吸引使用者支持。

資料來源：Loup Ventures、Apple Insider