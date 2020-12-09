Apple Watch Series 4心電圖（ECG）App終於通過台灣衛福部核可，將於2020年12月15日在台推出！

Apple Watch Series 4與後續錶款上的「心電圖」app將於台灣時間12月15日起，透過iOS 14.3與watchOS 7.2在台灣推出。

觸碰Apple Watch Series 4與後續錶款上的數位錶冠，即可連通電路，並測量整顆心臟的心電訊號。 Apple

該功能代表Apple Watch為首款讓顧客能直接在手腕上測量心電圖，在他們出現心跳加速或少跳等症狀時立即擷取心律的產品，並可協助向醫生提供重要數據。「心電圖」app已獲得台灣衛生福利部食品藥物管理署批准為醫療器材（SaMD）的Class II軟體。

「心電圖」app將協助使用者辨識心房顫動（AFib）的徵兆，這是最常見的心律不整形式。如果不加以治療，AFib可能會導致中風，這是世界上第二大最常見的死因。

Apple營運長Jeff Williams表示：「Apple Watch已協助全球許多人士，並已成為顧客生活中十分重要的一部分，對此，我們深感榮幸。隨著『心電圖』app的發布，Apple Watch更邁出下一步，使人們能獲得有關其健康的更多資訊。」

Apple健康副總裁Sumbul Desai則表示：「我們有信心這項功能能協助使用者與醫生進行更有資訊根據的對話。透過此功能，顧客將能以更有意義的方式，更充分了解自己的心臟健康狀況。」

內建於Apple Watch Series 4與後續錶款上水晶玻璃錶背與數位錶冠的電極，能搭配「心電圖」app，讓用戶測量與單導程讀數相似的心電圖。

若要隨時記錄心電圖，使用者可在Apple Watch Series 4與後續錶款上啟動「心電圖」app，然後用手指按住數位錶冠。當使用者觸碰數位錶冠時，即可連通電路，並且會測量整顆心臟的心電訊號。30秒後，會將心律分為AFib、竇性心律，低或高心率或不確定。所有記錄、其相關分類和任何已記錄的症狀都會安全地儲存在iPhone上的「健康」app中。使用者可以將量測結果的PDF與醫生共享。

所有心電圖記錄、其相關分類和任何已記錄的症狀都會安全地儲存在iPhone上的「健康」app 中。 Apple

在約600名參與者的臨床試驗中，驗證了「心電圖」app 能將心電圖記錄準確分為AFib與竇性心律。由心臟病專家根據12導程心電圖的黃金標準所制定的心律分類，與自「心電圖」app同時收集記錄的心律分類進行比較。

研究發現，Apple Watch上的「心電圖」app在對AFib的分類中顯示出98.3％的敏感度，並且在可分類記錄中對竇性心律的分類顯示出99.6％的特異性。在這項研究中，「心電圖」app可以對87.8％ 的記錄進行分類。

Apple Watch Series 4與後續錶款上的「心電圖」app會將心律分為AFib、竇性心律、低或高心率或不確定。 Apple

若要啟用「心電圖」app，用戶須透過螢幕設定進行，其中包括以下詳細資訊：可使用這些功能的對象、這些功能的能力範圍、使用者可取得的結果、如何解釋這些結果，以及當使用者感覺到出現須立即就醫的症狀時，相關因應措施的清楚說明。

責任編輯：蕭閔云