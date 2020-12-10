電腦業者浩鑫，2019年投資暄達醫學，今年佈局的醫療KIOSK打入佑全連鎖藥局，負壓傷口治療機獲北榮跟慈濟採用，2021年醫療業務佔比將首度超過2成。

浩鑫積極跨足科技醫療市場，剛拿下台灣第二大連鎖藥局「佑全健康人生」訂單，替其開發6合1健康醫療KIOSK，已經開始出貨，其次自主開發的醫院級與負壓傷口治療機，則踢走美國龍頭品牌，打入北榮及慈濟醫院。浩鑫總經理總經理鄭瑋勳樂觀看待2021年醫療業務營收貢獻突破2成。

浩鑫總經理鄭瑋勳與跟北榮合作發展的第一套實名制體溫偵測KIOSK。 王郁倫攝影

浩鑫2018年宣佈退出廝殺激烈的筆電代工業務，2019年投資智慧醫療氣墊床暄達醫學科技，目前持股94%，也成為企業轉型關鍵。今年預估暄達營收近4億元，成獲利金雞母，而浩鑫也協助開發科技床墊，內建感測元件，讓防褥瘡的病床墊有智慧數據回傳護理站追蹤，並根據偵測的壓力點，利用氣體調整改善人體局部壓力。

鄭瑋勳指出，透過投資暄達，結合科技技術，將是浩鑫未來佈局方向，舉例而言，暄達的病床充氣床墊在疫情下獲得歐美市場強大需要，業績比去年成長兩倍，而2021年科技病床床墊將開始銷售。

除此之外，浩鑫也發表兩款疫情期間開發新品，首先是跟佑全連鎖藥局合作，開發6合1（血壓、血氧、心跳、體脂、體溫、心律）的KIOSK，未來將規劃擺放在全台藥局門市中，提供客人量生理數據。

浩鑫也自行開發體溫偵測KIOSK，疫情期間大受歡迎。 王郁倫攝影

鄭瑋勳指出，連鎖藥局最大營收來源其實是健康食品，藉由替客戶測量數據，藥師可以適度推薦，同時機台螢幕也能播放新品廣告，除台灣市場，浩鑫也已經接獲土耳其客戶下單，該機台10月起開始銷售，一台售價超過10萬元。

與北醫合作，全台第一套實名制體溫偵測KIOSK

除6合1健康KIOSK，浩鑫也跟北醫合作，開發全台第一套實名制KIOSK，目前已有30套放在北醫院區中，訪院出入都必須攜帶健保卡，透過此KIOSK做實名制登錄，透過連線衛福部，KIOSK除立刻偵測訪客體溫及是否配戴口罩，還能秀出是否居家檢疫或曾造訪國家，對醫院提出預警。

鄭瑋勳表示，未來該機台將透過北醫體系銷售，浩鑫也期望爭取更多通路銷售機會。

擊敗美系龍頭，傷口治療機獲慈濟採用

另一款佈局超過一年的，是負壓傷口治療機，該機器已取得FDA，在今年打入慈濟及北榮等超過3家醫學中心等級醫院全台院區，鄭瑋勳開心的說，該機台通過10幾家醫院測試合格，2021年1月將開始啟用，由於健保有給付，看好未來全台市場。

浩鑫積極轉型佈局智慧醫療業務。 王郁倫攝影

浩鑫表示，負壓傷口治療機全球有21.4億美元市場，但主要關鍵供應商都是歐美品牌，其中主導龍頭是一家美商，該品牌在台灣醫療通路市佔率高達9成，因此此次打入3家醫學中心通路，是一個關鍵里程碑。

「我們是很少數台灣品牌負壓傷口治療機，半年內獲得醫院審核測試許可的。」鄭瑋勳表示，該機器商機來自於未來敷料及、集液罐、管線等耗材銷售，主要應用於整型外科及糖尿病患者大型傷口護理，除醫院級設備，可攜式裝置也已經開發完成，將全球推廣。

鄭瑋勳表示，負壓傷口治療機已經獲得巴西200台訂單，但訂單預估2021年才會有更大規模貢獻。

鄭瑋勳指出，浩鑫今年產品組合調整，前三季毛利率達到37％，明顯回升，明年將鎖定科技醫療為發展主要方向，2021年預估醫療產品營收貢獻將達2成以上，而本業電腦業務中，KIOSK（含醫療及一般多媒體播放）貢獻將會佔2~3成，帶動整體營收比今年成長1~2成。