2020年全球碳排減量幅度達到歷史新高，比第二次世界大戰結束，與2009年金融危機最嚴重之時都來得更多！

編按：一場疫情為2020年的各種人類活動按下暫停鍵，雖然造成了不少悲劇，但卻也變向地守護了環境，據估計今年將減少24億噸碳排量。

全球碳計畫（Global Carbon Project）今天在他們所發布的年度評估表示，有鑑各國在新型冠狀病毒疫情期間實施封城與流動限制，2020年全球的碳排量下降了7%，創下歷史新高。

法新社報導，據估計今年減少的碳排量為24億噸，減少量遠超過以往；第二次世界大戰結束時全球碳排減9億噸，2009年金融危機最嚴重時，碳排僅減少5億噸。

不過這份報告的國際團隊研究人員表示，今年化石燃料與工廠的碳排量相當於340億噸，對於地球來說負擔仍太重。

全球碳計畫這份研究指出，美國與歐盟的碳排放量降幅最大，分別下降12%與11%。

至於中國，今年的碳排可能只會減少1.7%，主因是中國很快控制住疫情走出泥淖，讓經濟得以強而有力地復甦。

從產業角度來看，交通運輸碳排大減是全球降幅的最大宗，4月第一波疫情高峰時汽車出行量腰斬。

相較2019年12月，陸路交通2020年同期的碳排下降10%，航空運輸更下降40%。

工業造成的碳排在一些實施嚴厲封城的國家甚至減少30%；工業碳排占全球碳排的22%。

報告指出，較長的碳排趨勢恐仍受各國的疫情振興方案牽動；聯合國這週警告，若無一個全球性的綠能轉型，今年出現的空前碳排減少，放在長期看不過是杯水車薪。

本文授權轉載自：中央社