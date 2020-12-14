繼HPE宣布將把總部遷至德州休士頓之後，甲骨文宣布將其總部從美國加州遷移至德州奧斯汀，並將針對提升員工交流、溝通需求打造新辦公空間。

繼HPE宣布將把總部遷至德州休士頓之後，早於1977年就在矽谷成立的甲骨文，宣布將其總部從美國加州遷移至德州奧斯汀，讓離開矽谷的高科技公司又再加一間。其他包括數據分析公司Palantir Technologies將其總部從加州搬遷至科羅拉多州的丹佛，而Tesla執行長伊隆．馬斯克（Elon Musk）、Dropbox執行長德魯·休斯頓（Drew Houston）等知名的矽谷企業家，也在近日表示將移居德州，引起市場猜測Tesla、Dropbox的總部未來是否也會搬到德州。

甲骨文表示，由於目前實行的員工彈性工作地點的策略，遠端工作讓我們的人力調配、工作方式都更加靈活，目前甲骨文的多數員工都可以自主選擇工作地點，或者繼續在家中工作，因此將總部搬遷至德州奧斯汀將有利於甲骨文實現收入增長。

甲骨文也說，除了目前在加州紅木城、德州奧斯汀等辦公室地點，接下來也會在更多城市增加辦公室，希望能一步步導入更適合當前環境的工作方式，提升員工的效率並同步改善員工的生活質量。

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HPE執行長安東尼奧·納里（Antonio Neri）則表示在休士頓新辦公室的設計概念將不同於以往，在實行彈性工作環境之後，辦公室並不是一個放電腦工作的空間，而是讓員工能透過協作、交流來刺激創新，跨部門之間討論、溝通的需求也隨之增加，因此對於辦公室環境的空間使用需要更大彈性。

由於美國加州矽谷高昂的房價、物價，和科技大廠Google、Facebook等為爭奪人才開出的高薪資，在矽谷成為一種競價的惡性循環，同時也造成小型或新創公司較難爭取到優異人才，這問題多年來難以舒解，但今年受到新冠疫情影響之下，多數矽谷企業紛紛宣佈至2021年夏天均是關閉或有條件的回到辦公室工作，使得遠端工作從不得不，逐漸習慣成為工作方式的一種選擇，讓矽谷企業重新思考大型或校園式辦公室空間的必要性，或是搬遷總部至節稅優惠更高的地區，例如德州。

資料來源：CNBC、Houston Chronicle、Business Insider