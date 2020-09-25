儘管在眾多巨頭發展雲端的年代，Snowflake的聲勢依然看漲，只成立8年就引來股神巴菲特投資，還成為史上最大軟體IPO案的主角。

Snowflake為近期最受矚目的IPO獨角獸，在眾多巨頭發展雲端的年代，Snowflake的聲勢還是持續看漲，就連股神巴菲特也打破45年來絕不投資科技股的堅持，成為Snowflake的股東之一。

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Snowflake提供以雲端為基礎的數據服務，使用者可以跨多個平台，例如Amazon、Google或Azure等數據倉庫進行操作，不受平台限制的儲存、分析或搜尋數據。不過它的創造者，竟是來自於曾稱霸雲端好幾年的前甲骨文（Orcacle）員工，Benoit Dageville和Thierry Cruanes夫婦。

沉潛2年才踏入雲端市場，拆開查詢和分析功能、增加付費彈性

這對法國移民的夫妻，在2012年時看見雲端商機，因而辭去在甲骨文十多年的工作，在矽谷心臟地帶的聖馬特奧（El Camino Real）租下一間小公寓，利用兩台筆電和一塊小白板，開始他們的雲端事業。

2012年，在Snowflake設立之後，加入一名新的共同創辦人Marcin Zukowski。然而該公司並未立即推出產品，而是以隱身模式持續研發，他們發現許多公司有著相同的成本痛點：耗費鉅額，購買鮮少完全使用的伺服器；以及爆炸增長的儲存數據，卻散落在各種不相容的平台中。2014年，Snowflake正式踏入雲端市場。

在成立七年後，Snowflake的雲端服務內容創新，頗受歡迎。除了能將數據儲存於雲端，隨時查找，以數據解讀公司動向，Snowflake還將「查詢」與「分析」功能分開獨立，增加付費彈性，客戶無須購買套餐組合，只要依照使用的量和用到的功能作付費即可，對許多公司而言，無疑省去大筆成本開銷。

斯魯特曼扛下執行長重任，帶領Snowflake拓展市場規模

儘管有著好的開始，但若想不斷地扶搖直上，就必須招攬更多大型企業和不同領域的客戶。而2018年甫上任的執行長法蘭克‧斯魯特曼（Frank Slootman）則有著豐富的相關經驗，斯魯特曼表示，他看見Snowflake巨大潛力，即使已屆退休之年，仍然願意扛下這份重責大任，帶領Snowflake持續成長。

Snowflake官網

現年61歲的斯魯特曼，於2003年時加入以製造儲存硬碟為主的Data Domain，在2009年時，以24億美元的價格，將Data Domain出售給EMC集團。2011年，他又獲聘擔任軟體開發商ServiceNow營運長，除了加強銷售，也積極開發醫療和金融等新領域客戶，該公司於2012年上市，如今股票市值接近900億美元。

斯魯特曼的首要的目標，便是拓展市場規模。斯魯特曼整頓並擴大銷售部門，增加約2000名員工，打造專門接待大型客戶的銷售團隊；調整了內部高層的職位，任命創辦人Dageville為技術長。

成就軟體業史上最大IPO案，以雲端版「彭博終端機」為目標邁進

而對於未來，斯魯特曼將靈活運用Snowflake的技術，將Snowflake變成雲端交易平台，使用者可以透過付費獲取其它公開數據，朝著雲端版的「彭博終端機」目標邁進。

雖然大幅擴張讓Snowflake在2020上半年虧損1.71億美元，但斯魯特曼的策略似乎見效。2020年7月，Snowflake的客戶為56個，比同比去年同期增加34個，客戶數比去年足足有兩倍之多的成長。在過去的12個月間，Snowflake至少進帳100萬美元。

一週前，Snowflake正式公開上市，首次亮相就募集近10億美元，當天募股價格為每股120美元，收盤於股價為美股245美元，漲幅以112%的漲幅收盤，為史上最大軟體業IPO案，成績驚人。然而商業壽命應為綿延不絕，該如何維持這波氣勢，讓Snowflake更上一層樓，還考驗著未來斯魯特曼的領導方針。

責任編輯：文潔琳、蕭閔云

參考資料：Pagan Research、Analytics India Magazine、Medium、Fortune