近期美國針對科技巨頭的反壟斷審查越趨猛烈，以德州為首美國10州聯手向Google主導已久的數位廣告領域，正式展開反壟斷訴訟。

不同於外頭凜冽的寒風，科技巨頭面臨的反壟斷審查，隨著2020年即將落幕而急速升溫。美國10州聯手在本週展開了針對Google在廣告技術領域統治地位的反壟斷訴訟

德州檢察長肯．派克斯頓（Ken Paxton）週三於推特上的一部短片中宣佈，他們對Google提起了反壟斷訴訟。除了德州以外，還有密蘇里州、密西西比州、猶他州等另外9州參與這場反壟斷審查。

#BREAKING: Texas takes the lead once more! Today, we’re filing a lawsuit against #Google for anticompetitive conduct.



This internet Goliath used its power to manipulate the market, destroy competition, and harm YOU, the consumer. Stay tuned… pic.twitter.com/fdEVEWQb0e — Texas Attorney General (@TXAG) December 16, 2020

科技巨頭遭受的審查越來越嚴密。今年10月，美國司法部便聯手11州，針對Google在搜尋引擎及廣告業務上的壟斷行為展開調查。上週，Facebook也面臨46州指控其非法收購Instagram、WhatsApp等競爭對手，要求公司拆分。

這次的指控主要強調Google濫用對廣告市場的統治力，進而透過操弄廣告投放，進而抬升廣告價格。細節中還提到，Google曾與Facebook達成祕密協議，獲得WhatsApp文本、圖片、影像等訊息的訪問權限，並避免彼此的廣告業務競爭。

參與訴訟的多州指控，Google並非依靠創新引領數位廣告市場，而是憑借主導地位排除競爭者，得以維持其龍頭寶座，他們將透過這起訴訟證明Google涉及的壟斷罪行，並確保這位科技巨頭不會再次作惡。

根據市場研究公司eMarketer的資料，2019年Google在美國數位廣告市場市占率為31.6%，今年預期為29.4%；Facebook去年則為22.7%，預計今年達到23.4%，兩者加起來超過50%的市占率。

Google駁斥壟斷指控，澄清外界誤解與Facebook合作

對於各州的指控Google也極力否認，強調他們已投資最先進的廣告技術，對企業或消費者都可帶來好處，並駁斥派克斯頓的說法毫無根據，數位廣告價格正不斷下降，Google提供的廣告技術價格也低於同行標準。

Google強調，數位廣告的價格連年下降，他們的廣告技術服務價格更是低於同業標準。 PixieMe via shutterstock

Google發言人朱莉．麥卡利斯特（Julie McAlister）表示，「我們會在法院上堅決捍衛我們的清白，駁斥他那毫無根據的主張。」

先前受到司法部審查時，Google也強調人們使用Google是出於各自的選擇評估，而非逼不得已或沒有其他替代品可使用。

另外，對於與Facebook合謀的消息，Google出面澄清該說法有所偏差，Google與WhatsApp及其他通訊軟體的合作，只是提供一個備份功能，讓用戶能更簡單地將舊手機內的訊息同步到新手機上，他們絕不會將這些備份資料用於廣告目的。

反壟斷議題全球延燒，網路平台過大影響力成各國監管核心

Google近來在搜尋及廣告上獨霸的地位，日漸受到各個企業、媒體詬病。已有許多媒體要求科技巨頭向出版業支付新聞內容費用，這迫使Google承諾將在未來3年裡撥款10億美元給予出版業者。

美國政府指控，Google的獨霸地位使得他們能夠向出版商高價出售廣告，這些依靠壟斷抽取的費用，最終會由美國消費者買單，導致高價但低品質的服務、產品或資訊。

根據《紐約時報》報導，非營利組織Public Knowledge競爭政策負責人夏綠蒂．史雷曼（Charlotte Slaiman）表示，Google搜尋引擎的獨占地位，是促使廣告業務成功的重要原因，但這也成為外界抨擊要點。這也證明科技巨頭如何廣泛影響各個領域的競爭。

Airbnb先前曾質疑，他們在Google搜尋中的排序可能為讓路給Google自家服務而被暗中降低，圖為共同創辦人布萊恩‧切斯基（Brian Chesky）。 Airbnb Newsroom

旅宿平台Airbnb上市前也在募股書中指出，他們懷疑自家服務在Google搜尋中的排序被暗中下調，為了讓路給Google Travel及廣告服務Google Vacation Rental Ads。

值得一提的是，這次聯手控告Google的10個州，皆是共和黨領導的紅州，彷彿針對科技巨頭的反壟斷審查，正迎來川普卸任前的最後狂歡。但拜登上任後，科技巨頭受到的監管可能只會變本加厲，網路平台太過龐大的影響力，已被美國兩黨視為必須解決的問題。

這不只是美國趨勢，全球都陸續針對科技巨頭制定規範或展開調查，歐洲本週也祭出《數位服務法》及《數位市場法》提案，期望藉此保障數位服務的用戶，以及避免市場受到壟斷。違反的企業恐受到年營收10%的罰款，甚至被迫拆分業務。

資料來源：Axios、CNBC、Bloomberg、New York Times