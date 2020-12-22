換位思考聽起來很簡單，其實飽含各種困難，2020疫情肆虐，面對錯誤我們該持什麼態度?

經歷之前參與的兩場會議，一場會議來自於同事對專案的心得分享，而另一場是來自於PM與客戶針對專案問題進行討論的會議，兩場會議的內容，讓我有了深刻的省思，也同樣證實了這次疫情所看到的，如左傳內所述「居安思危，思則有備，有備無患。」

換位思考，透過犯錯來找到出路

同事分享了過去與客戶合作的經驗，一年來在合作的過程，不斷思考如何協助他，從一開始常常犯錯，到後面知道如何抓到他需要的事情，甚至永遠比對方更快可以出招。說來好像很簡單，但一年中的歷程，我也參與在其中，其中也包含許多服務需要立即被改善的時刻，或是走了一些冤枉路，都是相當艱苦的路程。只能說這一層信任建立起來確實不易，但也因為如此，我很高興能看到同事願意換多個角度思考這件事情，並且願意將這中間的歷程分享出來，因為這其實是大多數人做不到的事情。

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大多數人在犯錯的時候，第一時間都是在找戰犯，怪罪別人的不是；而有少數的人，稍微聰明一些，能夠直指問題之所在，放下成長來點出事實；而更少數人能做到極為關鍵的一件事，那就是嘗試找答案，甚至願意不斷調整方法來找到出路。

我們都知道，錯誤已經發生的時刻，問題大多不可逆，也因此，如何解決永遠是最重要的議題，然而卻也是大多數人不敢觸碰的一環，因為大多第一時間去嘗試的人，再犯錯的機率永遠是最高的那一群，更容易被冠上「假會」的立牌。在我過往的工作經歷中，真的僅有少數人，願意獨排眾議，出來獨攬大局面對問題，更何況還要面對許多事情都已經處在不利的狀況上，站在不同的角度來做沙盤推演，有時候甚至你可能並不喜歡對方，但礙於大局，要解決問題就必須去面對那些不喜歡，換位思考永遠都是困難的議題。

或許在外面論壇，常常聽人講換位思考，但實際要落入自己的工作與生活中，難上加難，原因無他，因為要擺脫自己的成見，去透過各種角度來思考問題，本身就是一門學問。不僅僅思考坐在對面與你談判的人，甚至是可能是他所面臨的環境，他背後的壓力，各種內在、外在因素、危機點等等重要條件，透過各種資訊的收集，來做出最佳的判斷，進一步作出引導，如果說以上的事情能做好，第一次花上一年的時間取得信任，其實都算快的，等到你慢慢找尋出應對各種局面的方法，那麼進入別人腦袋種下一顆思想的種子，讓他願意進一步跟你共好，可能就是一小時內的事情了。

換位思考乍聽之下很容易，實際做起來其實難上加難，要擺脫自己的成見，去透過各種角度來思考問題，本身就是一門學問。 rawpixel.com from Pexels

危機處理，冷靜思索重點

第二場會議，則是面對一個被客戶Review的會議，我的同事所反應出的「成果」。就如同這次疫情爆發一樣，問題儼然都已經造成，怎麼出來面對社會大眾，往往才是政府的難題，因為不論怎麼面對，總是會有人嫌棄你。如同前面所提，很多人面對危機第一時間就是情緒主導腦袋、甚至慌了手腳不知所措，或是像以前政府做過最差的示範，就是下台以示負責。其實危機發生時，最重要的，就是有顆冷靜的腦袋，觀察並且給予對方所需要的內容。請大家務必記住，負起責任，往往才是所有人所期待的最佳答案；我曾經遇過許多失敗的場面，最受不了的，莫過於聽到對方拼命抱怨，抱怨團隊不給力、抱怨政府沒適時給予協助，抱怨再多，都不會是自己的問題，但殊不知，所有的問題，都是自己選擇的結果。

上面所提到的成果，並非是個漂亮的答案，人生不是選擇題，你問心無愧也不見得別人會感謝，但反過來說，你真的從各種角度問自己都問心無愧嗎？還是你自己騙了自己？最後的成果，我看到的是，一修再修的簡報，短期內作出變應的工作方向，一個不錯的Demo跟在整場會議不斷應變的過程。必須老實說，創業以來，我們當然希望團隊永遠不會犯錯，但別欺騙自己了，答案永遠都是員工犯錯老闆承擔，當然不可否認老闆自己也會犯錯，但那又是另外一回事。團隊能夠面對問題，不抱怨，並且嘗試端出最好的菜，我認為這都是最好的轉變，因為我們養不出不會犯錯的團隊，但團隊永遠能夠獨立面對危機，那才是真的踏實的思維。

人生不是選擇題，你問心無愧也不見得會得到別人的感謝。 shutterstock

結論：戒慎恐懼，才是成長的第一步

很多人常常問我到底如何才能成長，職涯才能順遂。沒什麼標準答案，但我很肯定，戒慎恐懼絕對是我會分享的一個關鍵。一直保持審慎的態度，但是又要能開放心胸，就像以前聽過的「大膽假設、小心求證」，雖然很難做到，但我相信如果你能掌握這樣的心態，但是又願意持續嘗試或面對這個世界的挑戰，有朝一日，我相信你也能在這個社會上，找到自己發揮的戰場。

責任編輯：郭昱彣

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