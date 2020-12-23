在蘋果、微軟接連投入自研ARM架構晶片時，外界認為這股自研晶片浪潮背後，以往被台積電壓著打的三星可能是最大贏家。

上週，有傳言指出微軟正在投入自研ARM架構晶片開發，預計將用於Azure雲端服務資料中心的伺服器處理器。當全球掀起自研晶片浪潮，逐漸減少對Intel產品的需求，有看法認為三星可能會是這股趨勢下的最大贏家。

半導體製程門檻陡增的現況下，全球投入先進製程研發的企業只剩台積電、三星與Intel三家，而隨著各家企業紛紛拋棄Intel處理器、湧向ARM架構晶片，近年來在半導體領域總落後台積電腳步的三星，被看好可吃到這股晶片自主浪潮的紅利。

隨著微軟緊追蘋果腳步，雙方正為搶佔晶片優勢展開激烈競逐時，三星也連忙趕上台積電腳步，上個月也發表採用5nm製程的行動處理器Exynos 1080。縱使有研究聲稱，三星5nm製程產能落後台積電兩成，仍有望分得一杯羹。

不把雞蛋放在同個籃子裡，外界估蘋果可能找上三星

知名財經媒體《富比士》指出，在微軟及蘋果展開自研晶片競爭之際，三星已經準備好接下任何一間公司的代工訂單，這對它來說是個雙贏的局面。

隨著蘋果宣佈Mac將全面採用Apple Silicon，並在今年11月推出3款搭載M1晶片的Mac新機，從iPhone、iPad到Mac都全面仰賴台積電的5nm製程技術。

在今年正式推出搭載M1晶片的Mac新機後，蘋果對晶圓代工廠的需求加深，三星被認為可能從中分到一杯羹。 YouTube Via Apple

雖然過去5年來，三星不曾接到過蘋果的晶片訂單，但隨著蘋果對台積電的依賴加深，台積電產能可能不足的問題也再度被搬上檯面討論。事實上，上個月便有韓國媒體推測，在台積電產能滿載的情況下，未來很可能會將消化不了的部份訂單轉給三星。

儘管三星在技術上不及台積電，但價格便宜就是它的最大優勢。今年Nvidia推出的RTX 30系列顯卡，便是採用三星8nm製程打造，這也使得3080、3090等顯卡相較上一代產品性能大幅成長，卻可以做到加量不加價。

就算有風聲傳出，3080顯卡現在有錢也買不到的原因，是三星8nm產能良率過低導致產能不足，令Nvidia計畫轉單給台積電，稍早韓國媒體《韓國經濟新聞》披露，三星依舊順利敲定與Nvidia的第二筆RTX 30系列顯卡訂單。

令一間外媒《SamMobile》則分析，在蘋果捨棄Intel，全面轉向自研晶片後，很有可能為了供應鏈的多元化重新找上三星。這不只減少生產上的風險，對蘋果與台積電議價也有所幫助。

雖然三星在半導體代工領域落後台積電腳步，但現在掀起的自研晶片浪潮，可能讓它也能分得一些好處。 shutterstock

蘋果正計畫在兩年內將全部Mac系列產品由Intel處理器轉向自研ARM晶片，依照目前傳出的風聲，蘋果可能在2021上半年推出16吋MacBook Pro，下半年還將有iMac電腦等問世，對先進製程晶片需求越加龐大。

全球掀起ARM晶片「淘金熱」，賣鏟子的必將發大財

雖然這次傳出的消息，微軟目前投入的是伺服器處理器，但是否會擴及Surface系列產品已成為眾人討論的話題。微軟過去便積極嘗試不同的處理器架構，曾推出Intel、AMD、ARM等不同版本的Surface電腦。

微軟曾在Surface Pro X上搭載與高通攜手開發的ARM架構晶片。 微軟

微軟曾經與高通合作，攜手打造出SQ1、SQ2兩代ARM處理器，並使用在Surface Pro X產品上。雖然這些處理器都是採用台積電的7nm製程打造，但由於三星成功搶下高通5G晶片訂單，未來如再有合作，很可能採用的便是三星製造的產品。

《富比士》形容，淘金熱掀起時，最賺錢的永遠是賣鏟子與十字鎬的商人，當全球各方業者都開始追逐ARM架構晶片，作為唯二擁有5nm產線的代工業者，三星勢必能占有一席之地。

責任編輯：蕭閔云

資料來源：Forbes、SamMobile、KedGlobal