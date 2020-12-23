22日的換董座風波後，大同今日召開記者會指出，新董座由「校友」盧明光回鍋接任，而前鴻海高層鍾依文擔任總經理。盧明光也指出未來會帶領大同轉型的五大方向。

走進大同位於台北中山北路的總部，陳舊的裝潢、傢俱擺設，讓人彷彿走進時光隧道中，大同董事長林文淵宣佈請辭下台後，公司在今天宣布，由朋程現任董事長盧明光接任，前鴻海集團高層鍾依文將則擔任總經理，新的領導團隊成形。

「我72歲了，本來可以退休，但還是決定回到這裡。」盧明光表示，他希望上任後，公司經營狀況可以在短期內改善，重新擦亮大同百年的招牌，他認為，大同擁有非常好的底子，未來電動車、物聯網、綠電這些新興科技都會布局，翻轉大同又老又舊的品牌形象，找回往日光榮。

大同校友盧明光接任董事長，提五大發展目標

其實，盧明光跟大同有非常深的淵源，不僅是大同大學電機系畢業的校友，1972年曾在大同公司擔任採購組長，過去曾擔任中美晶董事長，今年六月才剛退休。他表示，之所以會答應接任董事長，是因為大同榮譽董事長林郭文艷以及大股東王光祥一起跟他聯絡，「大同過去表現很好，能把百年企業做好，是一件很光榮的事。」

新任總經理鍾依文，畢業於美國愛荷華州立大學經濟學士，過去曾擔任鴻海集團機電整合組件產品事業群總經理，有掌管千億元營收規模企業經驗。

盧明光（圖中站立者）在記者會上提到公司未來的五大方向。 高敬原攝影

記者會上，盧明光表示上任後會調整公司資產配置，減少銀行借款，並降低公司負債比例，以此改善財務結構，他也說明了未來公司轉型的五大方向。

首先，是將原有事業優化，改善現在三大事業群、九大事業部、近10家子公司的資源分配；第二，會擴大綠能、儲能的事業規模，配合政府能源政策；第三，加速大同5G、IOT以及智慧製造的解決方案，把科技帶進大同。

第四，盧明光認為大同有很好的馬達事業部，未來計畫跟成大、台科大、成大以及工研院合作，加速在馬達電力系統研發，希望能進軍電動車產業；第五，將布局關鍵零組件事業。

盧明光尤其看好電動馬達事業，「2025年電動車的市場占比，有可能來到15%，2035年甚至超過30%。」他說大同做馬達已經有30~50年的經驗，未來跟學界合作，可以優化馬達技術，用戶電動車、混合動力車，「大同的馬達產品，就會變成高級的馬達。」

全新經營團隊成形後，外界也非常關注大同資產配置問題，身為大同大股東的三圓建設董事長王光祥，在記者會上保證：「大同的資產不會變成三圓建設的。」

其實，大同旗下有許多的資產都沒有被活化，最值錢的就是位於中山北路的大同總部，光是土地價值，就超過新台幣130億元。王光祥強調，總部的土地是很好的資源，但不是說開發就開發，他認為，該土地蓋好再租出去是最好的方式，預估租金收益可達12%。

大同旗下有許多的資產都沒有被活化，最值錢的就是位於中山北路的大同總部，光是土地價值，就超過新台幣130億元。 攝影 / 高敬原

五年內拚千億營收，盧明光的策略是什麼？

同時，盧明光也對於未來大同的轉型，有了初步的規劃，他表示，上任後會在半年內建立各事業部新目標，2年內讓所有子公司獲利、3年內帶公司發展新事業，接下來，會透過擴大海外市場、策略聯盟以及併購等方式，五年內讓公司營收超過千億元，期望明年起，就能讓股東領到股息。

如同總部大樓的陳舊，盧明光觀察，大同內部員工人數太多、組織太複雜、待遇也不夠好，未來會開始盤點各部門的人力，讓屆齡的員工逐漸退休，技能跟不上的員工，會以優於勞基法條件優退，或調到其他單位，並提拔40~50歲的員工擔任主管，同時調整薪資結構，留下好的人才，同時吸引更多新人才加入。

盧明光說，他答應接任董事長，是想幫助大同轉型，貢獻自己的專業，但也不會做太久，最多就是三年的任期，穩定後，會交棒給專業經理人接手。

過去曾在鴻海任職的總經理鍾依文表示，鴻海過去有很多在流程上不錯的制度，例如透過運用流程表單強化競爭力，能力好的員工給予好的報酬，這些未來都值得參考，希望把好的經驗帶進大同，但他強調：「但是我不會把大同鴻海化，而是將大同優化。」

「未來會用謙虛的心，面對所有利害關係人，會用積極的態度興利除弊、開源節流，也會更加重視公司治理、ESG，讓這家百年企業轉型。」盧明光說，過去市場派、公司派的紛爭已經煙消雲散，現在只有一個「大同派」，未來希望大同不只是台灣的大同，可以是世界的大同，他認為大同是一家很有底蘊的公司，只要有好的策略，相信可以翻轉很老很舊的品牌形象，擦亮百年企業。

責任編輯：錢玉紘