金融業吹綠能永續風氣，元大金宣布2021年旗下4個據點將使用百分百綠電，是全台首家金融營業據點100%使用綠電的業者。

國內金融業首例！元大金控今（24日）宣布與綠能售電業者瓦特先生簽約，預計以「商辦綠電模式」採購再生能源（綠電），預計明（2021）年第二季擇定旗下子公司元大證券、元大銀行四個據點正式供電，成為全台首家金融營業據點100%使用綠電的業者。

綠能業者表示，目前台灣企業對於綠電的需求非常暢旺，隨著2021年上路的用電大戶條款，將帶動另一波綠電市場需求，現在馬不停蹄建置太陽能電廠。

元大金採購綠電，供應4據點使用再生能源

元大金購買的是由發電業睿禾控股所生產的屋頂型太陽光電，元大金自今年5月與瓦特先生展開洽談採購再生能源， 目前案場都還在建置中 ，預計明年才會出現首間百分百綠電分行。

元大金控致力將氣候變遷議題納入公司經營戰略的重要一環，在再生能源使用目標上，從2016年起迄今，陸續向台電認購綠色電力及採購再生能源憑證，如今電業自由化後，透過民間售電業者購買綠電，達到使用100%綠電標準。

為推動企業永續發展，元大金控甫獲國際非營利組織CDP（原為Carbon Disclosure Project碳揭露計畫，現統稱CDP）評鑑為全球Ａ級領導等級企業，為CDP評級最高等級，也是國內金融業最佳成績，其中CDP內容有要求各家需使用一定比例的再生能源，這也是為什麼元大金要向瓦特先生採購綠電。

初步來看，元大銀行在國內有148個分行、元大證券有146個據點，2021年將有4個據點使用百分百綠電，比例仍相當低，據了解未來元大金將採取「階段性」使用再生能源。

元大金控全台首家100%綠電分行誕生，旗下四據點預計2021年第二季供電。 元大金控

用電大戶條款將上路，帶動綠電市場需求

這次元大金是採取商辦綠電得模式，是繼化妝品集團萊雅後，國內第二起商辦綠電案例，提供商辦大樓內，即使沒有獨立電錶，企業也能購買綠電的解決方案。

睿禾控股董事長陳坤宏表示，「 雖然綠電交易在台灣才剛起步，但台灣企業對於綠電的需求非常暢旺， 」透過瓦特先生綠電轉供的模式，已為超過10家品牌企業提供綠電，包括科技業、製造業、金融、生技業等。

綠能售電業者瓦特先生聯手睿禾控股董事長陳坤宏（中），搶攻民間綠電市場。 蔡仁譯攝

瓦特先生看好，2021年上路的用電大戶條款，帶動另一波綠電市場需求，將引導契約容量5,000瓩以上的電力用戶，預計自2021年1月1日起在5年內設置或購買綠能達契約容量的10％。

而為滿足龐大民間綠電市場需求，睿禾控股在今（2020）年9月完成與全球人壽、日本軟銀等長期支持能源發展的投資集團完成10億元募資，主要用在建置太陽能電廠，規劃未來3年將建置100MW屋頂型太陽能電廠。

責任編輯：蕭閔云