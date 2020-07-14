不只是Google、蘋果來台買再生能源，今年台灣企業也吹起綠電購買風潮，多家民間售電業竄起，搶先卡位「綠彈」商機。
1 台積電搶進、售電業崛起！台灣大瘋綠電新商機
近來，台灣再生能源界有兩件重磅消息，一是5月初由半導體業、電子零組件業、生技醫療業等13家企業共同參與的綠電轉供案達成，總交易量超過1.1億度，相當於3萬戶家庭1年的用電量；二是全球晶圓代工龍頭台積電，在7月初買下全球離岸風電龍頭「沃旭能源」20年發電量，創下全球單一企業規模最大購買綠電契約。
過去，常見Google、蘋果（Apple）來台購買再生能源，但今年起國內企業也開始大吹綠電風潮，包括台積電、連接器大廠正崴、電子紙大廠元太科技紛紛加重採購綠電力道，為什麼？
綠電從躉購走向自由販售，開啟交易大門
台灣過去十年再生能源電廠所發的電力，來自太陽光電、風力、水力等，統一由台電透過躉購制度穩定收購。躉（ㄉㄨㄣˇ）購是一種推廣再生能源發電的保證收購制度，由政府或台電以特定費率於特定年限收購綠電，一方面扶植綠能產業，一方面也促使民間因可預期回收心理，有意願大量投資興建再生能源電廠，像是太陽能發電量近10年來年平均成長就達89.6％。但躉購費率年年調降，政府保證收購的制度將逐漸退場。
從供給端來說，法規的修正讓企業投資綠電有了吸引力。2019年，《再生能源發展條例》修正，開放民間電廠可經由 綠電直供（民間電廠直接供電給用戶）、 綠電轉供（民間電廠經台電輸配電再供電給用戶）兩種經營型態販售綠電。鬆綁後，之前只能售電給台電的民間電廠，可以自由選擇賣給台電或是企業用戶。
而綠電交易市場大門打開，將使民間電廠能爭取更好的售價。事實上，台灣企業對於綠電的需求，早在多年前就浮現，台灣目前最大民營光電案場「韋能能源」執行董事胡根地表示，他們2017年取得案場招商權利時，就有企業探詢如何購買綠電，「但直到今年才真正把電賣給企業。」
韋能能源是來自新加坡的能源開發商，開發位於嘉義鹽田的「艾貴義竹發電廠」，裝置容量達70.2MW（百萬瓦），年發電量1億度。韋能在5月初完成綠電轉供案，買主正是台積電。
基礎法規配套成形後，今年企業購買綠電需求如雨後春筍般冒出。從企業需求端分析，背後促成有兩個原因。
怕掉單、怕被罰，促使企業積極買綠電
第一是國際競爭力。 台灣身為全球最大代工國之一，許多國際品牌如蘋果、Google等都是重要客戶，國際品牌為響應再生能源倡議組織RE100要求，承諾在2025年前使用百分百綠電，勢必進一步要求旗下供應鏈提高綠電使用比率，供應商若不照做，很可能有掉單風險。
「未來客戶要求生產產品使用50％、100％綠電是早晚的事，當一個企業的綠電使用量愈高時，代表它愈有國際競爭力。」富威電力董事長胡惠森分析。
蘋果提出的「清潔能源供應商」計畫，截止目前有44家供應商承諾使用百分百再生能源，蘋果目標年底前把4GW（十億瓦）再生能源引進其供應鏈，足以供應三分之一的蘋果供應鏈使用再生能源。
第二個需求來自法規面。 政府修改《再生能源發展條例》，納入用電大戶條款，企業被賦予使用再生能源義務，代表企業需重新審視環境外部成本，減少使用燃煤電力。
根據公告草案，經濟部訂定用電契約容量在5,000KW（千瓦）以上的企業，需在5年內建置契約容量10％的再生能源，台灣估計有300家企業必須遵循規範，以石化、鋼鐵、半導體、電子業為大宗，這些企業可選擇自建再生能源設備、安裝儲能設備、購買綠電憑證或繳交罰金，4擇1履行義務；而採購綠電憑證被認為是4種方案中較容易執行的，陸續有企業探尋採購綠電管道。
綠電愈來愈火，新角色「售電業」出現
但綠電交易模式新穎、電力轉供程序複雜，扮演媒合賣買方的「綠電中盤商」角色應運而生，今年迄今已有7家再生能源售電業（以下簡稱售電業者）誕生，包括陽光伏特家、台汽電綠能、瓦特先生、富威電力、南方電力、花蓮綠能、石門山新電力都準備投入綠電交易市場。
綠電中盤商透過向上游再生能源發電廠買電，再轉賣給有綠電需求的用戶，從中賺取價差獲利，或提供加值的能源技術服務，如節能、儲能等，優化企業的用電效率。
綠電交易市場看似「拉力」、「推力」俱足，但要能真正活絡起來，供給端還是面臨量能、價格、銀行融資三大考驗。
初期綠電交易市場面臨「供不應求」的情況， 民間再生能源電廠興建速度趕不上企業需求，為補足綠電供應量，台電被政府指派擔任「救援投手」，將自建8.4億度綠電投入經濟部標檢局設立的綠電憑證交易平台販售，民間也加快腳步申設再生能源發電廠。
第二個決定綠電交易市場發展速度的關鍵在價格。 韋能能源投資暨財務總監張峻豪認為，綠電交易初期較難推動，是因台灣仍有躉購制度補貼再生能源，目前太陽光電躉購費率高達4元／度，所以對光電業者而言，賣給台電就好，沒有太大誘因賣給民間企業。
也因此，富威電力認為，相對於太陽能，陸域風電、水力發電是初期最具價格競爭力的再生能源，目前水力發電躉購費率2.8元／度，陸域風電躉購費率則為2.2元／度，與平均電價2.6元相差不遠，開發陸域風電、水力的業者，會有較大的動力賣給民間企業。
由於目前綠電交易採「電證合一」，代表每度電會額外收「綠電憑證」的費用（註：發電廠每發1,000度綠電，可向國家再生能源憑證中心申請一張再生能源憑證T-REC，宣稱使用綠電的證明），綠電業者能用更好的價格賣給企業用戶。
第三個考驗，是銀行融資不易。 過去再生能源發電業者長期賣電給國營企業台電，能確保穩定收入，如今改賣給民間企業，銀行需重新評估買電者的信用評等與風險，增加融資的困難，影響電廠的申設時程。
再生能源，未來會跟市電一樣便宜
雖然得先經過重重考驗，但綠電業者睿禾控股董事長陳坤宏樂觀認為，政府補貼制度終究會退場，因為綠能開發成本會逐年下滑，2025年太陽光電將比台電平均電價更有競爭力，政府有機會不需補貼再生能源，企業也將大量採購綠電。
檢視各國推動綠能的腳步，鄰近的日本預期2030年達成再生能源發電占比22～24％目標，韓國期盼在2034年達到40％占比，台灣則希望在2025年將再生能源發電占比提升為20％，然而目前僅占約6％，距離目標還有一大段距離。
隨著綠電交易自由化，台積電帶頭大手筆採購離岸風電、太陽光電等再生能源電力，實踐企業對於環境永續的承諾，並有助於推動台灣再生能源業。當採購綠電成為國際品牌的競爭力象徵，企業搶購綠電的趨勢，只會加速，不會停止。
責任編輯：林美欣
2 台灣最大綠能售電業！正崴集團發電、賣電一條龍，郭台強看見背後什麼機會？
台灣首批1.1億度綠電轉供交易，國內連接器大廠正崴集團出現在名單上，讓正崴集團董事長郭台強，默默布局8年的再生能源事業曝了光。
正崴購買的綠電來自集團旗下富威電力售電平台，源頭更是集團自行開發的太陽能電廠，正崴從上游電廠，到中游售電服務及下游用電已是集團一條龍，是國內鮮少同時經營「發電又售電」的集團，也是目前規模最大的售電業者。
投資再生能源事業，對於國際級公司正崴來說，不僅是實現企業社會責任的義務，也符合其客戶蘋果（Apple）對供應鏈使用再生能源的要求。
「蘋果要求很多，綠能、節能都要做，我們（正崴）在全球的廠房、屋頂可以裝太陽能板都裝了，總面積高達14公頃。」富威電力董事長胡惠森認為，未來客戶要求生產產品使用50％、100％綠電是早晚的事，「當一個企業的綠電使用量愈高時，代表它愈有國際競爭力。」
挾集團強大資源，提供客戶多樣選擇
看好台灣綠電交易市場將有爆發性成長，正崴預計2025年前再生能源將建置1,000MW（百萬瓦）裝置容量，粗估經費達500億元。正崴砸重金投資綠能的背後，還有一個更遠大的目標：做全方位的能源服務，揮軍國際市場。
「我們向來比較低調，外界可能不清楚正崴在做什麼。」胡惠森說，正崴集團旗下永崴投控是管理所有再生能源事業的核心，旗下子公司星崴能源於2012年搶進風力、太陽能電廠統包工程及維運業務。
攤開正崴的新能源版圖，制定「光、風、水、氣、大平台」的營運策略。先是在花蓮豐坪溪興建水力電廠設立子公司世豐電力；子公司富崴能源專注太陽光電、風力發電，甚至跨足門檻更高的離岸風電，今年6月以628億元標下台電離岸風場二期計畫，震撼業界；子公司欣鑫天然氣，為台灣第一家擁有潔淨能源液化天然氣（LNG）進口執照的民間企業，從事液化天然氣的進口及銷售；富威電力則為售電「大平台」，提供綠電交易服務。
投資眾多潔淨能源後，下一步朝上市前進。今年6月星崴能源更名為「森崴能源」，預計年底興櫃，2021年第三季上市。
為執行大平台的戰略，富威電力於去年12月取得再生能源售電業執照，負責整合集團所開發的再生能源對外銷售，公司資本額6億元，為目前規模最大的售電業者。富威電力估算，2021年可以販售6,835萬度綠電，2022年14支陸域風機併網後，年發電量上看1.5億度，接著還有2億度的水力發電，都要拿出來賣。
正崴本身也是綠電需求者，為何還積極向外售電？胡惠森坦言，富威電力是獨立事業體，未來綠電不會只賣給母公司，而是誰出的價格高就賣給誰。「我希望未來每個員工產值都能達到2,000萬元以上，富威雖然不像鴻海擁有百萬名員工，但每個人貢獻度要高。」富威電力副總郝遐鵬訂定了高目標，展現積極搶進售電市場的態度。
正崴傾集團之力投入綠電交易，比起競爭對手孤軍奮戰，富威電力背後擁有強大的集團資源，可提供客戶多樣化的再生能源選擇，太陽能、風力、水力發電應有盡有。而且他們不只是單純賣電而已，還要做發展節能、儲能等全方位能源服務。
大數據分析用電習慣，10分鐘省40萬電費
胡惠森告訴員工「能源就是服務業」，提供客戶最佳用電方案。目前接觸的客戶，涵蓋電子科技、半導體、生技產業、食品、金融業等，連傳產、石化、電信業也是潛在客戶。以往企業的用電數據，被視為是營業機密，但售電業透過與企業建立綠電買賣關係，就能進一步掌握用電狀況；當合作的產業別愈多，還能透過搜集大數據做應用分析，幫助用電大戶節能或改善能源消耗。
下一步，前進水資源豐沛的東南亞
「我們可以依據客戶的用電數據進行分析，改善客戶的用電習慣。」胡惠森舉例，曾有客戶每天早上8點30分全廠開機，當開機的瞬間，工廠的用電量就超過與台電申請的契約容量，導致超收電費，後來經數據分析後，建議客戶部分機器可以慢10分鐘開，經過調整後，一個月就省下40萬元，幫助企業節省電費開支。
當富威持續累積電力數據，也能回過頭幫助正崴集團改善能源使用效率，並敲開國際市場大門，瞄準東南亞再生能源潛在市場機會。「為什麼我們要投入水力發電？因為東南亞水資源豐沛，很多國家適合蓋水力發電廠，但目前多數還在使用柴油發電。」
台灣正走在能源轉型的道路上，希望2025年達到再生能源發電占比20％目標。正崴積極培育大量電力相關年輕人才進軍國際，胡惠森的想法是，依據當地的天然環境資源，設置合適的再生能源，甚至在當地販售電力，正崴有充沛的能源服務團隊及能量，可以把台灣的經驗，複製到各國。
富威電力小檔案：
創立時間：2019年6月
董事長：胡惠森
產品服務：綠電交易、節能、儲能等能源服務
責任編輯：林美欣
3 綠電新玩家「瓦特先生」， 藏著4個熱血台大生的能源夢
當台灣電力市場開放，再生能源賣給台電不再是唯一選擇，范旭承、楊青晏、吳宥錡、林楷翊這4位台大學生衝第一，成立新創公司「瓦特先生」，扮演綠電「中盤商」售電業角色，向發電廠購買綠電，轉賣下游需使用綠電的企業，最終目標是要讓人人有能源選擇權。
憑藉著一股熱血，瓦特先生初期一間間走訪北中南上千家咖啡廳、餐廳，探詢店家購買綠電的意願，但這股愛地球的心意，卻因台電的「限制」告吹。
范旭承解釋，當時台電僅開放使用「時間電價」（尖峰時間電價高、離峰時間電價低）的用電大戶才能進行綠電轉供，也就是說，用電量不高的小商家、餐廳根本無法購買綠電。
有了這次經驗，瓦特先生把方向轉為服務大型企業用戶，提供企業客製化購買綠電方案。經過一年努力，他們成功把兩座7.44KW（千瓦）屋頂型太陽光電轉供給國內業者元太科技、大江生醫，完成台灣首宗新設電廠的綠電轉供案。
談起投入綠電交易市場的過程，瓦特先生笑說像是「打怪」，得一路過關斬將才能破關，過程遠比想像艱辛。
最年輕的綠能售電業，背後有太陽能老將支撐
第一個關卡，是尋找願意合作的再生能源開發商。 瓦特先生先是向國內太陽光電大廠天泰能源敲門，希望一起做大綠電大餅。天泰能源董事長陳坤宏坦言，起初自己並不了解綠電交易，但被瓦特先生的熱情感動，加上擔心這些年僅22、23歲年輕人在外面賣電會受人質疑，陳坤宏便以個人名義成立新公司睿禾控股，攜手瓦特先生專做民間綠電交易生意。
現階段睿禾開發中的屋頂型太陽光電裝置容量總計35MW（百萬瓦），發電量上看4,000～4,300萬度綠電。發電廠與售電業聯手，對售電業來說，不需單打獨鬥，能有長期穩定的綠電來源；對發電方而言，只要把電廠營運好，就有穩定的電費收入。
第二個關卡，在溝通層面的挑戰。 即便擁有太陽能大廠當靠山，也有許多企業對交易模式霧煞煞，最常問的問題是「你的電送到我的工廠會出問題嗎？」、「什麼是綠電交易？」
即便交易案達成，公家機關也不見得理解。楊青晏就感嘆：「案子花17個月才完成，送到（行政機關）承辦人卻不知道綠電轉供是什麼。」由於綠電交易屬第一型再生能源發電設備，需要數十個主管機關審核同意，這一來一往，耗費許多時間。
不過綠電交易成功與否，真正的大魔王在「銀行融資」。 過去民間蓋太陽能電廠，需準備2～3成自備款，其餘向銀行貸款，由於購電對象是國營企業台電，銀行普遍認為台電不會倒，能夠輕易核貸；如今買電方換成民間企業，增加融資困難度。
幸好在睿禾控股與永豐金控長達9個月的努力下，成功設計出專屬綠電交易專案融資的架構，完成國內第一例綠電交易與銀行團9.5億元融資專案，意味銀行團也開始接受新興的綠電交易模式。
瓦特先生終極目標：讓人人有能源選擇權
綠電交易挑戰眾多，為何瓦特先生與睿禾控股還要跳進來？陳坤宏有感而發：「大部分的人都不知道我們在幹嘛，明明把電賣給台電就好，為什麼挑麻煩事來做？」
但瓦特先生看準綠電交易市場背後龐大商機，他們估算，未來在《用電大戶條款》、《溫室氣體減量及管理法》創造的綠電需求下，2025年台灣上看6.3GW（十億瓦）裝置容量、近300億元產值。
林楷翊說，隨著企業購買綠電的風氣盛行，下一階段是一般民眾參與綠電買賣，「我們希望讓台灣每個人都有『能源選擇權』的概念，自己選擇想要用的電，這是我們最想做的事。」
吳宥錡也透露，目前瓦特先生手邊還有10多個案子在申設階段，已有潛在買主，預告今年底或明年初會有另一波綠電交易，外商、國內知名品牌企業都在合作名單。
既是學生又是創業家的身分，讓瓦特先生一路走來跌跌撞撞，但也正因為年輕，跌倒了可以很快爬起來。而且，不只是他們，就連選擇在中年二度創業、擁抱綠電交易市場的陳坤宏也笑稱：「和年輕人共事，人生感覺像再活一次！」
瓦特先生小檔案：
創立時間：2018年
創辦人：楊青晏、范旭承、林楷翊、吳宥錡
產品服務：提供企業客製化綠電方案
責任編輯：林美欣
4 民間售電業還在長大，台電當「救援投手」上場！手握14億度綠電怎麼賣？
過去台灣靠著台電一家電力公司，撐起全台供電穩定的重責大任，如今開放綠能售電業，開啟電業自由化第一步，未來將有更多「純賣綠電」的電力公司出現。
初期綠電交易市場面臨供不應求的情況，民間再生能源電廠興建速度趕不上企業需求，為補足綠電供應量，台電被政府指派擔任「救援投手」。
台電已取得綠能售電業執照，預計將有14億度綠電投入經濟部標檢局設立的官版綠電交易平台販售，對比目前民間綠電交易案僅達到1.1億度規模，台電顯然握有龐大資源。身為國營企業的台電，跳下來參與民間綠電交易市場競爭，被質疑是「與民爭利」。
「 我們不會把銷售綠電當作盈利目標，台電要作綠電交易制度建立的協助者。 」台電副總經理徐造華表明立場。
他手握拳頭代表綠電供需兩端，當供給少、需求多，供給端可能就會把價格拉高，但需求端又希望價格低，因此當台電進場販售綠電，有助於價格平穩，但台電也明白不能讓價格低到讓綠電業者活不下去。
以「穩定供電」為前提，台電進行電業轉型
對於今年共有7家綠能售電業誕生，包括陽光伏特家、台汽電綠能、瓦特先生、富威電力、南方電力、花蓮綠能、石門山新電力業者都準備投入綠電交易市場，過去一家獨大的台電，會不會感到競爭壓力？
徐造華反倒認為「夥伴愈多愈好」。因為當愈來愈多民間業者投入再生能源，能夠加快達到政府2025年再生能源發電占比達20％的目標，另一方面也能讓民眾了解新的電力交易機制。
對台電而言，真正的挑戰在於：當再生能源增加時，要如何穩定供電？目前台電制定了相關配套機制，例如快速起停的燃氣機組、抽蓄水力、電力輔助服務及電池儲能等等，來因應再生能源變動大、間歇性等問題，做電力調度。
台電估計可販售14億度綠電，初期扮演價格平衡者
經台電盤點，可銷售的自產綠電包括風力發電約300MW、太陽光電123MW運轉發電中，全年可提供約8.4億度綠電；待今年底前台南鹽田光電150MW及台電離岸風力一期計畫109.2MW完工後，可望再增加約5.6億度，預計2021年起，台電再生能源年發電量達14億度，遠遠超出民間綠能售電業所提供的量能。
至於台電會不會把全部綠電拿出來賣？徐造華說，會評估整體市場的需求，未來民間綠電蓬勃發展後，台電的角色就會淡化，若市場仍供不應求或價格混亂，台電就需要進場協助並平衡價格，但是否要進場決策權在主管機關經濟部。
不過，台電之所以開發再生能源，並不是為了投入綠電交易市場，而是台電有減碳的責任，台電曾在2019年發布環境白皮書，承諾2030年台電整體空污排放要減半，溫室氣體碳排放2030年碳減排達20%。而再生能源的發電效益，去年度（108年）計算每發一度太陽光電、風電，約可減碳1.8公斤。
問到退場機制，徐造華認為言之過早，「現在天下都還沒打起來，大家就開始在想怎麼廝殺個你死我活，不需要這樣。更何況台電是一個國營企業，不是一個與民爭利的單位。」台電的想法是，當民間的力量不足時，可以適時進場協助，「總不能放著台電一池水庫不用，而讓業者（需求）渴死吧。」
民間綠能業者想「自由戀愛」，卡在「分手費」難題
但近年再生能源裝置容量穩定成長，為何現階段民間反拿不出綠電來賣？
主要是過去民間所蓋的再生能源電廠都透過躉購制度，統一由台電收購20年，因此大部分綠電綁在台電手裡。但自2019年4月《再生能源發展條例》修法，開放躉購與直轉供制度可互換，代表發電業者可以跳脫躉購制度，擁抱自由市場。
但舊有電廠要與台電解除契約並不是件容易的事，台電表示，會在不影響全民電價為前提，跟民間談解除契約，今年設定的標準，若簽訂的躉購費率低於2.7754元/度，台電需向業者酌收分手費解約；若高於2.7754元/度，台電則可直接終止契約。
台電考量是，若便宜的綠電離開台電系統，台電必須要有配套機制，設定解約條件，不能對現有電價造成衝擊。
因此在解約得面臨「分手費」的難題，以及必須談到更好的市場價格前，多數民間綠能電廠不會輕易與台電解約。徐造華坦言，「 目前要從台電出走的綠電不多，兩隻手算得出來， 」更多的業者其實打算透過新設電廠，投入綠電交易市場。
長遠來看，龐大的台電體系還得配合《電業法》改革，分拆控股母公司、發電公司、輸配電三間公司，雖然《電業法》給予台電6至9年時間做組織轉型，最晚2026年1月完成。
徐造華表示，台電會在兼顧「穩定供電」責任下進行組織再造，台電的組織會因應能源轉型的需求來建構，目前台電員工多達2.7萬人，遍布全國各地，轉型成三家公司並不容易。徐造華也不諱言，「大家想要的台電還是穩定供電、合理電價的台電，」因此會以這兩個目標當作主軸，先配合政府能源轉型，並同步展開組織轉型。
責任編輯：林美欣