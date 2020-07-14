近來，台灣再生能源界有兩件重磅消息，一是5月初由半導體業、電子零組件業、生技醫療業等13家企業共同參與的綠電轉供案達成，總交易量超過1.1億度，相當於3萬戶家庭1年的用電量；二是全球晶圓代工龍頭台積電，在7月初買下全球離岸風電龍頭「沃旭能源」20年發電量，創下全球單一企業規模最大購買綠電契約。

過去，常見Google、蘋果（Apple）來台購買再生能源，但今年起國內企業也開始大吹綠電風潮，包括台積電、連接器大廠正崴、電子紙大廠元太科技紛紛加重採購綠電力道，為什麼？

國內第一波綠電交易案在上月完成，其中包含台積電、正崴精密、元太科技、大江生醫、正信不動產5家綠電購買者。 Shutterstock

綠電從躉購走向自由販售，開啟交易大門

台灣過去十年再生能源電廠所發的電力，來自太陽光電、風力、水力等，統一由台電透過躉購制度穩定收購。躉（ㄉㄨㄣˇ）購是一種推廣再生能源發電的保證收購制度，由政府或台電以特定費率於特定年限收購綠電，一方面扶植綠能產業，一方面也促使民間因可預期回收心理，有意願大量投資興建再生能源電廠，像是太陽能發電量近10年來年平均成長就達89.6％。但躉購費率年年調降，政府保證收購的制度將逐漸退場。

從供給端來說，法規的修正讓企業投資綠電有了吸引力。2019年，《再生能源發展條例》修正，開放民間電廠可經由 綠電直供（民間電廠直接供電給用戶）、 綠電轉供（民間電廠經台電輸配電再供電給用戶）兩種經營型態販售綠電。鬆綁後，之前只能售電給台電的民間電廠，可以自由選擇賣給台電或是企業用戶。

而綠電交易市場大門打開，將使民間電廠能爭取更好的售價。事實上，台灣企業對於綠電的需求，早在多年前就浮現，台灣目前最大民營光電案場「韋能能源」執行董事胡根地表示，他們2017年取得案場招商權利時，就有企業探詢如何購買綠電，「但直到今年才真正把電賣給企業。」

韋能能源是來自新加坡的能源開發商，開發位於嘉義鹽田的「艾貴義竹發電廠」，裝置容量達70.2MW（百萬瓦），年發電量1億度。韋能在5月初完成綠電轉供案，買主正是台積電。

韋能能源執行董事胡根地（右）表示，早在3年前，台灣就有企業詢問如何購買綠電，不過直到今年才真正交易。左為投資暨財務總監張峻豪。 蔡仁譯攝影

基礎法規配套成形後，今年企業購買綠電需求如雨後春筍般冒出。從企業需求端分析，背後促成有兩個原因。

怕掉單、怕被罰，促使企業積極買綠電

第一是國際競爭力。 台灣身為全球最大代工國之一，許多國際品牌如蘋果、Google等都是重要客戶，國際品牌為響應再生能源倡議組織RE100要求，承諾在2025年前使用百分百綠電，勢必進一步要求旗下供應鏈提高綠電使用比率，供應商若不照做，很可能有掉單風險。

「未來客戶要求生產產品使用50％、100％綠電是早晚的事，當一個企業的綠電使用量愈高時，代表它愈有國際競爭力。」富威電力董事長胡惠森分析。

蘋果提出的「清潔能源供應商」計畫，截止目前有44家供應商承諾使用百分百再生能源，蘋果目標年底前把4GW（十億瓦）再生能源引進其供應鏈，足以供應三分之一的蘋果供應鏈使用再生能源。

第二個需求來自法規面。 政府修改《再生能源發展條例》，納入用電大戶條款，企業被賦予使用再生能源義務，代表企業需重新審視環境外部成本，減少使用燃煤電力。

根據公告草案，經濟部訂定用電契約容量在5,000KW（千瓦）以上的企業，需在5年內建置契約容量10％的再生能源，台灣估計有300家企業必須遵循規範，以石化、鋼鐵、半導體、電子業為大宗，這些企業可選擇自建再生能源設備、安裝儲能設備、購買綠電憑證或繳交罰金，4擇1履行義務；而採購綠電憑證被認為是4種方案中較容易執行的，陸續有企業探尋採購綠電管道。

未來客戶要求生產產品使用50％、100％綠電是早晚的事，當一個企業的綠電使用量愈高時，代表它愈有國際競爭力。 富威電力董事長胡惠森

綠電愈來愈火，新角色「售電業」出現

但綠電交易模式新穎、電力轉供程序複雜，扮演媒合賣買方的「綠電中盤商」角色應運而生，今年迄今已有7家再生能源售電業（以下簡稱售電業者）誕生，包括陽光伏特家、台汽電綠能、瓦特先生、富威電力、南方電力、花蓮綠能、石門山新電力都準備投入綠電交易市場。

綠電中盤商透過向上游再生能源發電廠買電，再轉賣給有綠電需求的用戶，從中賺取價差獲利，或提供加值的能源技術服務，如節能、儲能等，優化企業的用電效率。

透過向綠能發電廠買電、再轉賣給用戶的售電業者「富威電力」董事長胡惠森認為，水力發電、陸域風電是初期具有價格競爭力的綠電。 富威電力提供

綠電交易市場看似「拉力」、「推力」俱足，但要能真正活絡起來，供給端還是面臨量能、價格、銀行融資三大考驗。

初期綠電交易市場面臨「供不應求」的情況， 民間再生能源電廠興建速度趕不上企業需求，為補足綠電供應量，台電被政府指派擔任「救援投手」，將自建8.4億度綠電投入經濟部標檢局設立的綠電憑證交易平台販售，民間也加快腳步申設再生能源發電廠。

第二個決定綠電交易市場發展速度的關鍵在價格。 韋能能源投資暨財務總監張峻豪認為，綠電交易初期較難推動，是因台灣仍有躉購制度補貼再生能源，目前太陽光電躉購費率高達4元／度，所以對光電業者而言，賣給台電就好，沒有太大誘因賣給民間企業。

也因此，富威電力認為，相對於太陽能，陸域風電、水力發電是初期最具價格競爭力的再生能源，目前水力發電躉購費率2.8元／度，陸域風電躉購費率則為2.2元／度，與平均電價2.6元相差不遠，開發陸域風電、水力的業者，會有較大的動力賣給民間企業。

由於目前綠電交易採「電證合一」，代表每度電會額外收「綠電憑證」的費用（註：發電廠每發1,000度綠電，可向國家再生能源憑證中心申請一張再生能源憑證T-REC，宣稱使用綠電的證明），綠電業者能用更好的價格賣給企業用戶。

第三個考驗，是銀行融資不易。 過去再生能源發電業者長期賣電給國營企業台電，能確保穩定收入，如今改賣給民間企業，銀行需重新評估買電者的信用評等與風險，增加融資的困難，影響電廠的申設時程。

再生能源，未來會跟市電一樣便宜

雖然得先經過重重考驗，但綠電業者睿禾控股董事長陳坤宏樂觀認為，政府補貼制度終究會退場，因為綠能開發成本會逐年下滑，2025年太陽光電將比台電平均電價更有競爭力，政府有機會不需補貼再生能源，企業也將大量採購綠電。

檢視各國推動綠能的腳步，鄰近的日本預期2030年達成再生能源發電占比22～24％目標，韓國期盼在2034年達到40％占比，台灣則希望在2025年將再生能源發電占比提升為20％，然而目前僅占約6％，距離目標還有一大段距離。

隨著綠電交易自由化，台積電帶頭大手筆採購離岸風電、太陽光電等再生能源電力，實踐企業對於環境永續的承諾，並有助於推動台灣再生能源業。當採購綠電成為國際品牌的競爭力象徵，企業搶購綠電的趨勢，只會加速，不會停止。

責任編輯：林美欣