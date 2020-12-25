一場疫情讓精品業陷入危機，也迫使時尚精品加速線上化，但舉辦虛擬時裝秀的方式有很多種，究竟這些精品大老看到什麼商機，才紛紛選擇與遊戲業跨界合作？

精品與遊戲業的合作愈來愈深了。近年，你可以在《英雄聯盟》裡破期間限定任務，解鎖LV聯名款角色服裝，或是在《動物森友會》的商店下載Valentino、Marc Jacobs的時裝，甚至透過《模擬市民》遊戲資料片，獲得Moschino或Gucci的限定款服飾，Balenciaga近期更透過一款稱為「Afterworld: The Age of Tomorrow」的遊戲，發表2021年秋季新品，巧妙地將設計理念埋在遊戲中。

Marc Jacobs時裝出現在動物森友會當中。 截圖自Twitter

今年的疫情迫使精品加速線上化，但為何不約而同地選擇以線上遊戲做為跨界合作的方向？遊戲市場的「吸金力」可能是一大考量。

在遊戲裡穿潮服有商機？玩家的80%課金花在角色造型上

根據調查機構Newzoo統計，今年底全球玩家人口來到27億，預估為遊戲業帶進1,593 億美元；對遊戲業來說，今年的疫情不僅不構成威脅，甚至帶來更多生意，是國境封鎖時少數保持成長動能的產業。

相反地，精品業卻陷入危機。根據麥肯錫報告，2020年全球時尚精品業的獲利預計比2019年衰退九成。精品與遊戲業合作，像是抓到了維持品牌能見度的救命稻草，也為遊戲業者開創新的廣告收入。

而玩家掏錢讓虛擬分身穿戴上精品、潮服的意願，可能遠遠超過你我的想像，趨勢預測公司WGSN指出，2019年全球玩家在電子遊戲的開銷中，有80%花在角色的外型、配件上。

Z世代的9成人口是玩家，將決定精品業的未來

其次，精品業的跨界是為了收服年輕人的心，尤其是Z世代。

2019年一份BCG的報告指出，千禧世代是目前精品市場的金雞母，占個人精品消費市場收入的32%且持續成長中，預計2025年將來到50%。其中Z世代僅貢獻精品市場4%的營收，但絕不能因此小看他們。

BCG分析，活躍於社群媒體、價值觀與上個世代迥異的Z世代，極可能決定精品市場變革的速度與深度。這群年輕人缺乏品牌忠誠度，更重視社群互動和永續性，是精品市場正在嘗試了解的潛在客群。

而目前有高達90%的Z世代是電子遊戲玩家，想接觸Z世代，遊戲自然成為一個重要的管道。

「 與遊戲結合，顯然是時尚精品業的下一個發展趨勢。 」遊戲直播平台Twitch社群與創作行銷長Erin Wayne指出，不只英國國寶級精品Burberry選擇在Twitch上直播走秀，今年7月英國的雷文斯伯恩大學（Ravensbourne University）時尚設計系的學生，也透過虛擬分身在Twitch上展示其畢業製作。

遊戲提供的沉浸式體驗，不輸給實體時裝秀

除了與市面上既有的遊戲合作，也有品牌選擇推出專屬自家品牌的遊戲，例如Burberry今年曾推出一款叫做《衝浪小鹿》（B Surf）的線上遊戲，在衝浪競速遊戲中大量置入Burberry的夏季新品。

趣味競速遊戲《衝浪小鹿》（B Surf ）角色身上穿的都是Burberry的服飾。 Burberry

品牌自行打造遊戲看似比置入性行銷更費力，卻能讓時尚愛好者沉浸在以品牌為核心打造出的小世界中「逛」新品，體驗感絲毫不輸實體走秀。

Balenciaga透過遊戲《後世：明日世界》（Afterworld: The Age of Tomorrow）展示其2021秋季時裝。 Balenciaga

Balenciaga的線上遊戲「Afterworld: The Age of Tomorrow」，也是如此。一向以現代派、未來感的設計風格受到矚目的Balenciaga，將遊戲背景刻意設定在距今十年後的2031年，凸顯Balenciaga的未來感美學：2021新品可以穿到2031還不退流行，不就是最好的證明？仔細一看，會發現遊戲角色所穿著的服裝大多有明顯破損，反映出Balenciaga與快時尚背道而馳、重視環境永續的設計理念──時裝應該要不退流行、讓人想穿到爛為止。

《L’OFFICIEL USA》指出，自從疫情把實體活動全都推向虛擬世界後，重塑了透過遊戲接觸精品時尚的受眾，那些典型的時尚愛好者因為不能親臨時裝秀現場，也開始對線上體驗產生更高的期待。而比起只有少數人能受邀參與的現場走秀，遊戲更成功將高端、遙不可及的精品時尚，變得觸手可及。

責任編輯：文潔琳

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