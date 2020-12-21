卡崔娜．雷克創立的Stitch Fix，用大數據為消費者搭配服飾，不僅打造出全新的時尚電商模式，更成為史上最年輕的女性科技公司創辦人，打破大眾的偏見！

打開Stitch Fix的第一眼，或許會讓人誤以為這只是一個拍賣衣服的網站，但實際上，Stitch Fix真正的亮點並非賣衣服，而是「挑」衣服。

Stitch Fix的創辦人卡崔娜．雷克（Katrina Lake），顛覆以往時尚工業的零售模式，打造龐大的服裝數據庫，結合人工智慧，「預測消費者可能喜歡」的服裝類型、款式、預算或是品味，並顯示於推薦頁面上，只要幾分鐘，就可以省下所有逛街購衣的時間。

截自STITCH FIX

從百視達的困境中，看見非實體銷售的機會

許多人懷疑，女裝市場是否有如此龐大的潛力，能夠帶動此類型的科技應用。截至2020年8月的年度財報顯示，Stitch Fix的年度營收，高達4.434億美元，與去年同期相比成長11%，成立僅九年就取得如此佳績，想必讓當初一票拒絕投資者扼腕不已。

身為史上最年輕的女性科技公司創辦人，卡崔娜28歲時創辦公司的初衷，是來自於Netflix和百視達的戰爭。

卡崔娜表示：「我認為所有的零售店鋪若沒有重新思考銷售策略，都可能會陷入百視達那樣的困境。」卡崔娜在兩間公司的消長中，看見非實體銷售的機會，因此她決定將看似不相干的兩者做結合：數據和時尚產業！

庫存噩夢！利用龐大庫存的逆向操作，建立數據庫

自卡崔娜2011年創立Stitch Fix以來，懷疑聲浪幾乎沒有停止過，原因在於卡崔娜的作法是必須先擁有幾千款庫存的衣物，以建立數據庫，最後再比對客戶的喜好演算出推薦結果。換句話說，卡崔娜未獲利前就得先有龐大庫存的逆向操作，成為她創業的最大風險，卡崔娜的教授甚至稱之為「庫存噩夢」。

然而，學校外的投資者同樣也興趣缺缺，對投資者而言，先有庫存的作法根本就是本末倒置。卡崔娜回憶，某次她拖著一大箱衣物，和個人化的造型目錄參加會議時，其中一位投資者直白的表示：「我不明白怎麼會有人想收到這種東西。」甚至在她初期成功獲利時，仍有B輪融資方表示要「親自」挑選一到兩位董事會成員。

打破性別偏見，以「女裝」在科技界站穩腳步

對於早期的四處碰壁，卡崔娜認為：「這根本不公平！」。她認為超過90%的風險投資者都是男性，在女性處於相對弱勢的科技產業裡，或許男性而言，用科技賣「女裝」與賣「軟體」比起來，「女裝」似乎就是笑話的代名詞。

截圖自Stitch Fix臉書

卡崔娜了解任何辯駁都無濟於事，只有不斷獲利才是重點，因此她開始擴大事業版圖，同時納入男裝、童裝和大尺碼女裝。

放大目標客群後，Stitch Fix開始穩定成長。2013年時公司已初具規模，有24%的消費者會維持長達9個月的黏著度。2017年11月，卡崔娜領導Stitch Fix進行首次IPO，並募集1.2億美元的資金，2018年時，客戶人數已超過200萬人。

演算法與造型師的組合，顛覆時尚零售業的常態

卡崔娜清楚公司所有的運作都是來自優良的演算法，她認為：「 衣著和品味同樣都只是屬性，這些東西只是一堆數據。 」因此，Stitch Fix特別設有「演算法長（Chief Algorithms Officer）」的職位，而擔任此職位者為前Netflix員工Eric Colson，他在Stitch Fix看見同樣的商機，進而決定加入該公司。

不過， 購物行為最終還是要回歸人的本質 ，即使大數據替卡崔娜取得成功，她仍堅持要聘用造型師輔助演算法的運作。「若客戶今天的要求是『適合在七月參加戶外婚禮的服裝』，或是懷孕、變胖等，造型師此時可立即反應，而保有一些彈性的空間。」卡崔娜說。

Katrina Lake。 Biz Journals

從不被看好到大放異彩，卡崔娜坦言，如今的成果並非她當初所設想，而勇敢迎接網路時代的變動和創新，挑戰顛覆時尚工業的零售常態，是卡崔娜得以搶得先機的成功要素，就如她所言：「 變化帶來增長，也帶來破壞，但它卻是能夠使你採取下一步行動的關鍵！ 」

責任編輯：文潔琳、蕭閔云

參考資料：Harvard Business Review、The Cut、Marie Claire、Forbes