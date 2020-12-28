薪資資訊平台levels.fyi公佈了年度軟體工程師薪酬報告，不僅揭露全球薪水最敢給的科技公司，也一併統計出全球薪資最高的幾大城市。

2020年即將落幕，又來到上班族們年終考核、爭取加薪、甚至考慮跳槽追求更好待遇的時候了。薪資資訊平台levels.fyi也在這個年末公佈年度軟體工程師薪酬報告，揭露全球薪水最大方的科技公司，以及薪資水準最高的各大城市。

levels.fyi共同創辦人穆薩（Zuhayeer Musa）及莫修登（Zaheer Mohiuddin）表示，今年這份薪資報告收集了全球1,200座城市，總計5萬份薪資數據製成。不過，在受到新冠狀病毒（COVID 19，俗稱武漢肺炎）衝擊的這一年，可看出各大企業給予的薪資部份也略微下滑。

報告中揭露的數字是過去一整年年薪的中位數，涵蓋薪水、股票獎勵及績效獎金，並依照職位高低總共分為5個不同職等，分別是新人工程師（Entry-Level Engineer）、工程師（Engineer）、資深工程師（Senior Engineer）、主管工程師（Staff Engineer），以及技術總監（Principal Engineer）。

為上市做好準備，新創祭高薪搶人才

這些工程師薪資最敢給的企業，絕大部分都位於加州矽谷，上榜的企業中只有亞馬遜、字節跳動兩家公司總部位於加州以外地區。而入圍企業又以社群媒體領域為最大宗，包括Facebook、Twitter、LinkedIn、Snap、Pinterest

與去年的榜單相比，薪資最敢給的企業大多都是老面孔，例如在年資0至2年的新人工程師部份，共享乘車服務公司Lyft已經連續3年蟬聯，年薪中位數達到23萬美元。

不過今年的榜單上，可看見許多年內宣佈IPO的新創公司現身，包括遊戲社群平台Roblox、外送業者DoorDash、旅宿預訂平台Airbnb、金融服務新創Robinhood、資料分析新創Databricks，佔據不重複入圍企業數的3分之1以上。

這些新創們祭出高薪網羅人才，似乎正為邁入下一個階段打好基礎。尤以Airbnb給予的薪資待遇特別亮眼，除了技術總監類別外，從新人工程師到主管工程師這4個不同職位，這間OTA平台皆榜上有名。Airbnb於今年12月上市，首日股價便飆漲113%，備受外界看好。

亞洲軟體工程師最高薪城市：特拉維夫、東京、北京

若以地區來看工程師薪資水準的話，矽谷所在的舊金山毫無疑問居全球之冠，工程師薪資中位數達到23.2萬美元，而亞馬遜總部所在的西雅圖，則是薪資第二高的區域，為19.7萬美元。

綜觀全世界，美國以外地區工程師薪資最高的地區為瑞士蘇黎世，達到21.1萬美元，而亞洲方面只有三座城市入榜，分別是以色列特拉維夫、中國北京及日本東京，其中特拉維夫又是亞洲薪資中位數最高的城市，達到15.9萬美元。

完整榜單請見：End of Year Pay Report 2020

責任編輯：錢玉紘