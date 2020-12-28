曾經擔任中天記者的邱明琪，現為日本平價時尚眼鏡JINS的台灣總經理。她接連為品牌拿下好成績，近日更被拔擢為執行董事，是日本上市企業中首位台籍女性。

2020年12月1日，日本創下了一個紀錄。在日本眼鏡市場占有率第一名的品牌JINS控股公司，將JINS台灣總經理邱明琪晉升為執行董事，是日本上市企業第一位台灣籍的女性執行董事。

JINS

主修日文卻跑去學新聞，跳出舒適圈累積更多經驗

如同Uniqlo打造了平價時尚的服飾王國一般，JINS社長田中仁也在日本眼鏡市場掀起了平價革命，2001年在日本福岡市開了第一家店後，如今銷售支數是日本第一，全球店鋪數已超過600家。不過2015年JINS決定在台灣展店時，幾乎沒有人聽過這個眼鏡品牌。

5年來，JINS在台灣已有33家店，儘管各國都受到疫情衝擊，2020年台灣的營業額和獲利依然成長，而現任台灣總經理的邱明琪功不可沒。JINS社長田中仁說：「除了期待她繼續為台灣業績帶來成長之外，也希望她以身為控股公司執行董事的一員，在動盪時期為集團的整體經營提供一臂之力。」

沒有女強人的氣勢、外表清純的邱明琪，渴望探索未知的世界，總是不斷地自行脫離舒適圈。就讀台大日文系時，她輔修外文系的語言學以及新聞研究所的課，並在大三時前往日本早稻田大學交換一年。

「我決定畢業後先工作，再看要讀什麼研究所。我其實沒鎖定什麼職務或行業，只確定要做『短時間內可以累積很多體驗的工作』，我沒辦法長時間做一樣的事。小時候媽媽希望我當老師，可是我知道老師要教一樣的內容之後，立刻決定我不要當老師！」她認為「最大的挫折就是一直在做同樣的事」，而媒體正符合了她可以不斷追求新知的條件。

畢業後她進中天電視台，一開始在國際新聞中心，但在上軌道之後，便自己請調去跑社會新聞，「那樣的話，可以在短時間內看到不同的人生，可能早上見的是總統，下午見的卻是死刑犯」。當時社會中心的主管認為，一個高學歷的小妹妹應該跑個幾天就會打退堂鼓了，還刻意把她派到當時的台北縣，因為那裡有著各種光怪陸離的事件。

邱明琪說：「轉換初期都很想死，因為什麼都不會，不過從來沒想過放棄，只是去問、去學，想盡一切辦法把事情做好」。所以，在跑社會新聞時也會去拜訪黑道，或喝到半夜3、4點，就是為了爭取到獨家。

電視記者跨行賣眼鏡，就是享受「從零開始」

爾後，她接連負責生活、財經等不同路線，2005年自告奮勇到日本當特派員，同時也在早稻田大學取得國際關係碩士學位。當時中天和日本電視台要合資成立製作節目的黑劍公司，前期作業接觸到很多商業文書，覺得自己有點應付不來，因此回早稻田大學修企管課程；台日雙方董事經常要一起開會，邱明琪覺得翻譯能力還需要加強，於是又去日本首屈一指的口譯學校Simul學院上口譯課；成立合資公司後，要看很多合約，所以買了一堆法律書籍回來研究。 總之，發現自己缺什麼，就想辦法補足，沒有「放棄」這個選項。

後來，中天在日本成立了日本事業處，再加上黑劍公司2011年成立後，邱明琪也兼任協理，在這些地方的歷練，讓她不但會跑新聞，還累積了版權、業務、做節目等不同領域的專業知識，視野變得更廣。

2015年時，獵人頭公司為JINS台灣公司來挖角，當時邱明琪的意願其實不高，但有一點卻非常吸引她，就是「從零開始」。面試最後一關時，她到日本見社長田中仁，他通常只用1分鐘就能憑感覺確認這個人是否適任，卻沒和邱明琪速戰速決，讓在外等候的人資和當時台灣區董事長白石將很緊張，擔心社長不滿意這個人選。

JINS社長田中仁 JINS Taiwan

原來，邱明琪竟在過程中「反面試」了田中仁。她笑說：「因為我問他：『你想做什麼？你希望我幫你做什麼？』我要確定你想做的是不是我想做的，不然沒有意義。」

這一點讓田中仁印象深刻，他說：「 除了她以往的實際成績之外，我還感受到她擅長運用詢問的能力來挖掘事物的本質。 」台灣公司開始運作後，田中仁也對她虛心請教的謙卑態度，以及像海綿一樣的吸收力感到驚訝。事實上，JINS在去年、今年還連續頒發「社長獎」給邱明琪。田中仁說明理由，除了在業績上表現傑出外，邱明琪也深刻理解JINS最重視的公司理念「Magnify Life」（擴大和充實人生），並且對公司內外分享和推廣。

商業模式反推回總部，疫情期間找醫師發想新點子

田中仁自己是眼鏡業的價格破壞者，時刻強調創新的重要，邱明琪也不斷思考著新點子。例如她在疫情期間，大眾對醫院敬而遠之的時候，去找醫師討論合作事宜、協助醫師做研究，之後再思考後續的商業模式。通常海外公司都是聽總部的指示行事，邱明琪卻自己想出這樣的合作模式，還可能反推回總部，讓日本或其他國家也採行這樣的商業模式。

工作雖然繁忙，邱明琪妥善安排行程，行事曆以15分鐘為單位，「我沒辦法浪費時間，最好能善用每1分鐘，1小時如果能完成3件事，甚至5件事，我會覺得好有效率，好開心！所以我不愛排隊，也不愛逛周年慶」。

興趣廣泛的她，繼學泰文之後（她在泰國認養了一隻大象），前一陣子研究了房地產，例如土地區分、土地使用、國家政策、容積率如何計算等，「看懂建商在玩什麼，這樣很有趣耶！」最近則在上珠寶鑑定課。雖然和工作沒有直接關係，但一路走來，她從不曾為自己設限。積極充實自己又勇於任事，讓邱明琪職涯中累積了見識和經驗，過著有意義的人生。

責任編輯：文潔琳

本文授權轉載自：財訊