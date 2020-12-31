從小到大，或許遇過好幾次不必提問、只要接受訊息就好的訓練，然而提問的能力，卻比你想像得更為重要。掌握5項要點，不僅可以更瞭解自己，也能帶出超強的團隊！

你還記得，你曾經是一個很愛問問題的人嗎？

我們都是。

根據兒童心理學家保羅．哈里斯（Paul Harris）的研究，小孩在2～5歲之間，大概會問4萬個問題，從事實（這是什麼？）到解釋（為什麼會下雨？）。平均下來，一天要問將近30個問題。

絕大部分的時候，孩子是真心希望知道解答。坊間的教養書也都告訴父母，要鼓勵孩子發問，不要扼殺他們的求知欲。

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然而，跳轉到當下，你今天對你的工作、對周遭發生的事、相處的人提出問題了嗎？還是習以為常，沒有任何疑惑？又或者，儘管內心有疑問，卻告訴自己不該問？我們是否逐漸失去提問的能力？

《精準提問的力量》指出，我們在學校學習科學與文學，在職場學習實務與規則，然而我們從未學習如何有策略地提問。

《創意提問力》指出，一個可能性是，從教室到職場，你遇過多次叫你不必提問、只要接受訊息就好的訓練，許多學習和精進技能的方式，不包含提問，而是灌輸。

甚至在辦公室裡，提問的人被視為麻煩製造者，或問題被視為武器，會讓被詢問者下不了台，所以寧願少發問，或寧可語焉不詳，避開真正問題。

換句話說，問題原本可以徵詢許可、理解他人、尋求建議，卻在政治角力中變成陷阱。所以，你可能會認為提問是攻擊的行為，因此不希望挑戰他人，也希望下次其他人少問一點問題。導致很多應該把握提問（用來創造知識、釐清模糊地帶、激發新思維）的時刻，大家都閉上了自己的嘴巴。

一個檢視自我的問題，形成風靡全球的哲學

此時，你可能會疑惑，提問的能力很重要嗎？我想用一個故事來回答。一位日本的普通上班族，下班後的興趣是研究收納和整理，因為愈來愈多人問她如何整理，所以她辭職當起全職的整理顧問。她的整理心法著作成書後風靡全球，讓她登上《時代》雜誌的封面人物，影音平台Netflix拍了以她為主角的影集。

Netflix

這個人是近藤麻理惠，她的著作《怦然心動的人生整理魔法》，翻開書你會發現，原來核心原則這麼簡單，也只是一個問題：「這個物品讓你心動嗎？」

不同於過去的整理哲學總強調「丟棄」、「割捨」，彷彿「整理」很痛苦，必須學習放手；近藤麻理惠的「提問」讓人轉換視角，整理應該是節慶、是留下令自己怦然心動的東西。

追根究柢的精神，成為改變世界的契機

再舉一個例子，特斯拉執行長、SpaceX創辦人伊隆．馬斯克在訪談的時候曾說，「很多時候，問題比答案難找。如果你可以適當地說出問題，答案就比較簡單了。」

馬斯克用物理學上的「第一性原理」（first principle）來解釋用新角度打破重大問題的祕訣。第一性原理要檢視所有被視為理所當然的事物，直到無可爭議的根本事實。

Reuters Connect

《創意提問力》記述馬斯克曾說的一個故事。當特斯拉要採購一個500美元的鋁輪圈時，馬斯克說，這很奇怪，鋁的價錢一磅不過2美元，輪圈25磅重，表示成本是50美元，就算我們算上加工費，翻倍成100美元，也不應該是500美元。

一般人通常不會這樣想，他們會參考其他人的經驗，不會大力抗拒眼前的情況，因此可能的思維模式會像這樣：「我們比較了其他廠商的輪圈，大家都在300～600美元之間，500元不算太離譜。」但這也可能代表大家都被剝削了！

第一性原理就是要你問到底，問到領域中的最基本事實，你要問的問題是，「我們能確定什麼事情確實為真？」，再把這些事實套用在理論上。

好問題不僅可以幫助你檢視自我——「這個東西讓你心動嗎？」，解決問題——「鋁輪圈為什麼要賣500美元？」，還可以在很多地方發揮效用。在晚宴上，一個好問題可以幫助你建立關係、賓主盡歡；在會議上，好問題可以幫助大夥腦力激盪，解決問題；當主管的時候，好問題可以讓你理解部屬、確立目標；銷售時，好問題可以探索顧客需求，提供雙贏的方案。

想得到答案，要給予對方思考停頓的時間

如果你準備好要重拾提問的心，首要之務，了解如何提問。《會問問題，才會帶人》提出幾個在絕大多數情況下都適用的建議：

1. 仔細聆聽

談到提問，培養讓自己閉嘴的技巧相當重要。傾聽的基本意義是，不否定對方說的話，全盤尊重對方的意見。更要主動聽懂弦外之音，使說話者感受到聆聽者的誠意。就算對方的回答不符期待，也要觀察理由何在，例如「這樣阿，能說說你為什麼會這樣想呢？」

2. 一次問一個問題

缺乏經驗的提問者，常常會一次問一大串問題。之所以會這樣，是因為提問者沒有想清楚要問的到底是什麼。比如說，「Andy，我很好奇，顧客最近說了什麼？我的意思是，為什麼一通電話還要勞駕你說明？我們上周實施的政策有負面效應嗎？」到底該回答哪個問題？這是發問人想到一半就開口的結果，其實提問者最想知道的是客戶對新政策的反應，所以這個問題應該是「Andy，顧客對我們上周實施的新政策有何反應？」這是一個直接的問題。

3. 問題結束時停頓一下

這段時間是讓回答者思考、設計答案並說出來。多年來，成功的業務員都知道沉默的價值：問題提出後第一個開口的人是輸家。比方說，在領導者提出問題的狀況下，「輸」意味著領導者未得到答案、或沒得到真實的答案。多數人會自以為停頓得夠久了，其實不然。如果你問了一個問題之後停個兩、三秒，你覺得很久；但如果你是準備回答的人，兩、三秒只是一轉眼。提出問題後，留10秒鐘的停頓，你獲得答案的品質會大大改善。

4. 追問後續問題

事先列好問題清單，但不必照著問：新人招募、業務銷售可能都有類似的問題清單，但如果把背好的稿子唸一次，其實不容易獲得答案。以清單為輔，但以談話當時的內容和氣氛優先，延伸對方講述的內容提問，更容易提出好問題。

是否追問後續問題，是優秀提問人和普通提問者高下所在。就像是記者訪談時，受訪者給出一個答案，記者不再追問，就把話題轉向下一個問題。若能從第三者角度再次看到訪談，就知道記者似乎遺漏了些什麼，應該往下深入追問，多用「這事我不知道，多說一點？」、「還發生什麼事？」的口頭鼓勵法。

5. 道謝

無論對方口頭說不必道謝，衷心感謝仍然是必要的。向那些花時間回答你問題、協助你的人致謝，下回在提問時，就更可能獲得更多且深入的答案。你心存感激，也可以提高你的領導聲望。

經理人

責任編輯：文潔琳

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