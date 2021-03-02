皮克斯大作《靈魂急轉彎》得到金球獎最佳動畫片！該片探討人的天賦、志向與性格為何而來，重新詮釋人生的價值意義。童真有趣的動畫電影為你帶來哪些成長啟示？

編按（2021.3.2更新）： 第78屆金球獎頒獎典禮以線上方式舉辦，在去年年底感動許多大人的皮克斯電影《靈魂急轉彎》，奪下最佳動畫片的大獎，劇中讓人印象深刻的爵士、靈魂風格配樂也獲得肯定，獲得了最佳原創音樂。 下為2021年1月11日報導，來看看為何這部動畫片能夠感動全球觀眾，奪下大獎。

還記得2015年，皮克斯動畫工作室首席創意官彼特．達克特（Peter Docter），導演《腦筋急轉彎》所帶來的感動嗎？過了4年半，皮克斯在2020年底推出大作《靈魂急轉彎》（SOUL），一探人的天賦、志向與性格為何而來、人要如何經營生命的價值，並拋出對夢想不一樣的看法與解讀。

皮克斯全新大作《靈魂急轉彎》 迪士尼影業

故事場景是繁忙、快速、雜亂同時擁有無限可能的紐約市，主人翁喬．賈德納是中年還懷抱演奏爵士鋼琴夢想的音樂人，職涯跟多數人一樣不上不下，靠著在中學兼職樂隊老師，彌補時有時無的演奏收入。

某天，賈德納像是獲得幸運女神眷顧，同時獲得中學教師正式聘書，以及與他的偶像–薩克斯風手桃樂絲．威連斯同台演奏的機會，正當賈德納歡欣鼓舞、快樂得彷彿要飛上天時，卻不小心掉進路邊施工的大洞，陷入彌留狀態、近乎死亡。

賈納德在此時「靈魂出竅」，在意識世界中，他渴望返回人間完成人生夢想，因此掙扎著不讓靈魂走向冥府，混亂中誤闖「投胎先修班」，與自認為永遠無法找到生命「火花」（spark）的「22號靈魂」相遇。

在投胎先修班，每個靈魂要集滿「地球徽章」，包括興趣、性格，以及最重要的──生命中的「火花」，才能前往人間、成為真正的個體。賈納德希望22號靈魂能把地球徽章交給他，讓他重返人間、完成夢想，卻在過程中意外跟22號靈魂交換軀體，22號靈魂進入賈德納的軀體，賈德納則變成一隻貓，兩「人」一同攜手展開找尋火花的旅程。

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「我生來就是要...」順從人生的志向，才能感到開心嗎？

《靈魂急轉彎》電影劇照 迪士尼影業

生命的「火花」是什麼？賈德納認為，火花是天賦、熱情與志向，是意識到「我生來就是要...」的那一刻。賈德納小時候聽到爵士鋼琴手的演奏，跟著樂手沉浸在音樂裡，「那時我就知道，我生來就是要演奏的」，他斷定追逐志向才能實踐生命的價值與意義。

這樣的想法也影響他看待別人的方式，例如，賈德納認為他最常拜訪的理髮師，是「生來就是要當理髮師」。但隨著劇情發展，才發現理髮師本來是想當獸醫，因為學費太昂貴，才改學理髮，22號靈魂對理髮師說：「那你一定很不開心，」想不到理髮師卻回答，「完全不是！我很享受當一名理髮師。」

《靈魂急轉彎》也告訴觀眾，癡迷與迷失其實是一體兩面，當太過癡迷於某件事情，就會迷失、與真實生命脫節。故事中有許多專注做某件事情的靈魂，變成只會喃喃自語、重複述說同一件事情的黑色怪物，而這些迷失的靈魂看起來都是焦慮與傷心的。

這是《靈魂急轉彎》對於「火花」的定義產生第一個翻轉：你未必一定要順從人生的志向，才能感到開心。 當你很沈浸在某件事情，會覺得自己彷彿身處另一個空間（get into a flow），感到很享受、很愉快。

夢想成真的感覺是什麼？完成目標後，會是不一樣的自己嗎？

《靈魂急轉彎》電影劇照 迪士尼影業

《靈魂急轉彎》中，賈德納為了搶回跟桃樂絲演奏的機會，回到人世後，催促著不小心進入賈德納身體的22號靈魂穿西裝、洗澡、理頭髮，害怕自己好不容易得來的夢想被別人搶走。

在地鐵上，賈德納無心欣賞街頭藝人的演奏，埋怨地鐵是如此擁擠、惡臭，乘客日復一日過著無聊的生活，他滿心認為「只要上台演奏，一切都會不一樣」，認為自己達成夢想的那一天，就會有嶄新的開始。

但是當他完成夢想，真的在酒吧與桃樂絲合奏、博得聽眾滿堂喝采，卻發現自己得到的，竟然只是明天可以再站在相同的台上、向觀眾演奏類似曲目的機會，同樣是日復一日做一樣的事情。

為此他感到困惑，「我為這一天等了一輩子，我以為會有點不同。」此時，桃樂絲說了一個故事：小魚游到老魚身邊說，「我想知道海洋在哪裡？」老魚回答他，「海？這裡就是海。」小魚回，「這明明就只是水。」

這是《靈魂急轉彎》對「火花」的第二個翻轉：達成目標後，你會渴望生活產生戲劇性轉變，一切無聊、不如意都灰飛湮滅，但是當夢寐以求的那天終於到來，其實就跟平常的每一天一樣，沒什麼不同。

扣掉志向後，我的人生還剩下什麼？《靈魂急轉彎》的啟示

《靈魂急轉彎》後段，22號靈魂與賈德納重返意識世界，此時22號靈魂已蒐集到地球徽章的最後一枚拼圖──「火花」。但是賈德納很困惑，因為22號靈魂在人世間沒有展現對特定事物的熱愛，只是喜歡看著天空、散步走路，到底是什麼讓22號靈魂找到生命的火花？

於是賈德納問投胎先修班的管理者，「我們不知道22號靈魂的志向（purpose）是什麼、她的『火花』在哪裡？」、「我有鋼琴，那就是我的火花。」管理員卻告訴賈德納，「火花才不是靈魂的志向。（A spark isn't a soul's purpose.）」

《靈魂急轉彎》透過這段對話，向觀眾拋出一個大哉問，「扣掉志向後，人生還剩下什麼？」賈德納演奏完回到家中，頹坐在鋼琴前，思考這一生到底為了什麼而活？

他手指搭在琴鍵上，音樂緩緩流洩，他回想這一生曾令他快樂、微笑的時光，發現其實多數跟鋼琴沒有相關，跟學生解說音樂的美好、在夜晚時欣賞煙火散落、感受海水在腳邊潮起潮落，甚至在大眾運輸上見到的落日餘暉，都是這些平凡的小事，構成他的幸福。

《靈魂急轉彎》電影劇照 迪士尼影業

原來，火花既不是天賦、也不是目標，火花的本質就是感受生命。

《靈魂急轉彎》也像是在跟汲汲追求夢想、以及沒有志向的人喊話，生命不是為天賦、不是為志向而活，感受生命的本身，就很有價值。

致夢想者：你是否太過沈迷於追尋志向，錯把志向當成生命的「目的」，以致總是匆匆忙忙，忘記品味生活？

致沒有志向的人：沒有遠大目標又如何，認真活在當下，在秋天時感受落葉緩緩飄下、含口棒棒糖感受甜膩的滋味，就足以完成生命的火花。

責任編輯：文潔琳、蕭閔云

本文授權轉載自：經理人