鴻海投資的美國智慧電視品牌商Vizio遞交了上市申請，計畫趁著因疫情營收大漲時進一步擴張。

由台裔企業家王蔚創辦、鴻海入股的智慧電視廠商Vizio，繼2015年上市計畫中止後，如今再次申請IPO，準備藉此募資1億美元，但暫時尚未公佈即將出售的股數及價格。

「20年前，我在台灣登機準備往返洛杉磯。剛起飛沒多久，飛機就墜毀在施工跑道上。」王蔚曾在2000年的新加坡航空空難中大難不死，「我跑到飛機的最前頭，強行打開緊急逃生門跳了出去。」

「空難後回到家的那刻是我人生中最美好的時刻之一，我仍記得當時我多喜歡待在家中，以這個想法為起點，Vizio誕生了。」王蔚回憶道。

受惠疫情營利大增，但市占率岌岌可危

Vizio曾在2015年申請上市，而後與中國影音網站樂視網達成20億美元的收購協議後，於隔年中止了上市計畫。然而世事難料，樂視網由於陷入財務危機，在2017年撤回收購Vizio的協議。

王蔚在上市申請書中寫道，「我們將Vizio智慧電視塑造成智慧家庭的中樞──也就是家人們一起玩遊戲、好友們一同觀賞電影，以及工作、學習等所有大小事發生的地方。」

Vizio在上市申請書中披露的部份營運數字。 Vizio

自2002年成立以來，Vizio已經銷出8,220萬台電視，以及1,180萬件電視音響。在被疫情籠罩的2020年，Vizio受惠於居家防疫的趨勢，電視銷售成長20%至710萬台，營收、淨利也都有所增加。

Vizio 2020年營收為20億美元，較2019年成長約10%，淨利則達到1.02億美元，較2019年的2,300萬美元成長逾3倍。目前全職員工數為527人。

儘管營收表現亮眼，根據網路資料庫Statista的數據，Vizio在市占率上正節節敗退，從2017年僅次於三星的30%市占率，到2020年只剩13%，遭到阿爾卡特超越，LG也緊追在後。

但在智慧電視的銷售之外，VIzio正力求經營數位平台，王蔚表示，「我們相信Platform+會是未來我們進一步成長及營收表現的成長動能。」Platform+結合了Vizio的SmartCast作業系統，以及支援串流媒體App及智慧音箱的及數據分析服務Inscape。

雖然目前2020年營收中僅有不到1.5億美元來自Platform+，但較2018年已成長304%，與2019年相比也有翻倍的成長表現。另外，SmartCast的活躍帳戶數也較2019年成長61%至1,200萬，觀看影片的時間更飆漲117%至240億個小時。

在Vizio的想像中，他們更目標將平台範疇從娛樂拓展至通訊、健身、線上購物、社群、虛擬音樂會等，從多面向覆蓋用戶的生活。

鴻海、瑞軒都投資，Vizio背後是台灣科技集團

雖然Vizio是一間美國企業，其背後的股東卻有許多台灣科技業者。在A類股中，持股大於5%的台灣投資者有瑞軒科技、鴻凖子公司Q-Run Holdings、群創光電以及鴻海子公司Foxconn Assembly Holding Corporation。鴻海總共持有A類股超過25%。

鴻海是Vizio A類股中最大的股東Q-Run Holdings以及Foxconn Assembly Holding Corporation總計持有超過25%的A類股。 Prachatai via Flickr

鴻海與群創在2018年時曾同步宣佈投資Vizio，斥資近21億美元認購股份。這一年鴻海威州廠也正式破土動工，該廠區原先規劃製造用於智慧電視的液晶面板，投資Vizio也被視為要替美國製造打好基礎。

只不過兩年過去，鴻海威州廠如今並不打算生產面板，而是計畫投入伺服器及AI技術。

Vizio預計將在紐約證交所上市，並由摩根大通及美國銀行協助進行，股價代號為VZIO。

資料來源：Bloomberg、The Verge、Vizio、Barron's

責任編輯：錢玉紘