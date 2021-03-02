大同耕耘電動巴士馬達有成，2日宣布與唐榮結盟，簽下100組馬達系統訂單，預計3個月內完成測試，積極搶進電動巴士生意。

深耕馬達事業70年的大同，今（2日）與電動商用車商唐榮車輛科技舉行100組馬達系統國際銷售締約儀式，包含馬達與驅動器，首批交貨10組，預計3個月內測試完成電動巴士，並在今年第二季於東海大學進行為期3個月接駁示範運行。

由於唐榮已取得瑞典車商Volvo車用底盤技術授權，合約中雙方也達成協議，若電動巴士上路3個月成效良好，採用大同馬達動力系統之電動巴士底盤平台，未來將行銷東南亞市場，印度或泰國將為示範項目優先推動之城市地區，並計畫延伸產品線至電動環保商用車。

開發國產大功率馬達、驅動器，搶攻傳統巴士汰換潮

三年前大同跟工研院開發電動巴士250kW動力系統，於今年1月底正式問世，大同執行副總戴豐樹說，之前國內的電動巴士，幾乎未使用國產馬達、驅動器，如今大同成功開發馬達動力系統，應用在唐榮生產的電動巴士，正好呼應政府提倡電動巴士國產化政策，未來「北有大同，南有唐榮」，將積極搶攻電動巴士生意。

唐榮車輛以製造volvo卡車與公車起家，就連台北文湖線捷運車輛也是唐榮生產，另外也在中部投資四方客運公司，目標成為國內電動車、捷運電聯車的領導廠商。

戴豐樹認為，未來「北有大同，南有唐榮」，將積極搶攻電動巴士生意。 陳映璇攝影

唐榮董事長何義純表示，電動巴士最困難的是驅動控制器，過去都被德國西門子、德國 ZF、丹麥Danfoss、加拿大Prestolite與中國大陸 BYD等5家外國廠商寡占。當大同完成電動巴士250kW動力系統，將擠身進入全球馬達動力系統大廠之列；對唐榮來說，更有機會超越華德動能，躍居市占第一。

走過先前經營權的動盪，大同董事長盧明光表示，進入公司兩個月來，希望把公司梳理乾淨簡單，「除了優化既有事業外，馬達廠走向電動車馬達開發，著眼商用車、轎車市場，」而在原有電動巴士馬達基礎上，會配合政府致力在十年內把1.6萬輛客運公車，全面汰舊換新成為國產化電動車。

獲豐田汽車關注？大同：乘用車是明年的事

不只與唐榮合作，據傳大同也獲得全球第二大車廠日商豐田關注，對此戴豐樹回應，目前只有巴士馬達，乘用車馬達才剛開始，至少還需要一年以上的時間開發，「他就算（豐田）來找我，我也幫不上忙，乘用車是明年的事。」

大同跟工研院開發的電動巴士250kW動力系統，於今年1月底正式問世。 王郁倫攝影

關於乘用車馬達，戴豐樹說，馬達改小是可以的，若驅動器不強調國產化也可以用買的，但大同認為還是要有自家技術，「我們大馬達跟工研院合作，乘用車（馬達）也會走這條路，工研院不僅人員素質高，測試設備也好。」

而問到大同會不會與鴻海MIH電動車開放平台合作？戴豐樹表示，自己還不清楚MIH怎麼運作，他認為傳統車廠可能不會找鴻海合作，因為有自己的供應鏈，沒有做不出來的；他也強調，若MIH平台有政府在旁邊協助會比較名正言順。

責任編輯：錢玉紘