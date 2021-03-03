曾受惠於中央書局的詹宏志，自10日起將在中央書局舉辦為期12週的週三讀書會及作家晚餐。這場讀書會活動轉為線上化募資，自啟動以來已突破100萬元！

上善人文基金會董事長詹宏志將於台中中央書局辦理連續12週的週三讀書會，目前線上化募資已破百萬元，詹宏志驚喜表示，「 誰說台灣人不讀書？台灣真是一個不斷創造驚奇之地。 」

中央書局曾是全台最大漢語書局，年輕時曾受惠於中央書局的詹宏志將於10日起連續12週在中央書局辦理週三讀書會及作家晚餐，以「 識人知世讀小說 」為題，規劃選讀12本小說，並展開週三讀書會線上化募資，自2月24日啟動至今已突破新台幣100萬元。

新經典文化總編輯葉美瑤日前透過臉書，轉達詹宏志對「週三讀書會」群募活動的感謝。

詹宏志：以閱讀觀照世界、內省自我

詹宏志說，本來提出「週三讀書會」的構想，目的只是想給重新啓動的中央書局一個喚起讀書熱情的活動，希望中部地區的年輕人感染這種熱情，「我不揣淺陋，率先登場，準備接下來可以邀請更多出色的朋友，共同來創造一個美好風氣」。

詹宏志表示，自己從18世紀一路到1980年一共挑了12本書，大部分是耳熟能詳的小說，只有一、兩本比較冷僻，大部分都不是困難閱讀的，目的就是人人能讀，也人人可以表達意見，「 我也會傾盡全力，連結這些小說與現代社會的關係，讓一切閱讀都變得有意義，既觀照了世界，也內省了自己 」。

詹宏志說，他本來預期這是一系列小規模親密的接觸與共享，但他的義工朋友太可愛也太努力了，把系列演講變成一個捐助型的群眾募資，想把募到的款項作為未來持續讀書會的基金，不料上線幾天，各方捐助參與的金額已突破百萬元，也使得現場與線上參與讀書會的人次來到6,000人。

詹宏志感動表示，「誰說台灣人不讀書？台灣真是一個不斷創造驚奇之地。如果我們有一個理由和機會，我們確實有能力展現台灣最不功利的一面。我自己充滿對各方朋友的感激，但也感到惶恐，這12本帶著私人情感所選擇的小說，真的能符合眾人殷切的期待嗎？我已經把各種筆記、圖書攤在桌上，希望和大家一起創造一場讀書盛會。」

本文授權轉載自：中央社

責任編輯：文潔琳、蕭閔云